Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков Фото: Иван МАКЕЕВ.

…- Дмитрий Сергеевич, за выходные в западных СМИ появилось сразу несколько публикаций о том, что Украина проигрывает конфликт с Россией. Об этом, в частности, написал британский журнал Spectator.

До этого полковник Вооруженных сил США в отставке Лоуренс Уилкерсон также заявил, что поражение Украины в конфликте с Россией является лишь вопросом времени. Были и другие заявления. Чем это объяснить? Какая-то хитрость со стороны Запада, или они действительно протрезвели?

Песков заявил, что Россия улучшает свои позиции в зоне проведения СВО Россия приветствует призыв США к Украине о прекращении ударов по мирной экономической инфраструктуре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

- Вы знаете, и ранее тоже было большим заблуждением утверждать, что, дескать, Украина имеет потенциал противостоять давлению России, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в понедельник, 14 сентября, на вопросы журналиста «Комсомольской правды». - Это были сугубо ошибочные заблуждения.

У некоторых такая ошибочная точка зрения сохраняется. Но профессионалам и действительно серьезным аналитикам все больше становится ясно, основываясь на той динамике, которая наблюдается на фронтах, что Россия действительно день от дня улучшает свои позиции… И последовательно идет к выполнению своих целей.

Эта динамика будет продолжена, ни у кого не должно оставаться каких-либо сомнений на этот счет.

Но и все больше специалистов констатируют вот это реальное положение.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ ДРУГИМ СМИ

Вопрос:

- Во время встреч с президентом Путиным на полях саммита БРИКС лидеры Китая, Индии и ЮАР, как сообщается, поднимали тему урегулирования украинского конфликта. Си и Моди предложили свои услуги для урегулирования. А что конкретно сегодня могут сделать страны глобального Юга? Мы помним, что была инициатива и африканских стран, инициатива Бразилии и Китая для мирного процесса. Как они могут помочь сегодня приблизить завершение конфликта? Обсуждалась ли какая-то конкретика на двусторонних встречах?

Песков:

- Действительно, в ходе контактов в Нью-Дели и председатель Си, и премьер-министр Моди живо интересовались украинской проблематикой. Говорили о готовности их стран сыграть в случае необходимости роль в урегулировании, о готовности внести свой вклад.

Это было весьма позитивно воспринято президентом Путиным. Он дал дополнительное разъяснение о том, как обстоят реальные дела сейчас вокруг урегулирования и как обстоят реальные дела на фронтах.

В целом, любые страны могут использовать свое влияние на киевский режим с тем, чтобы сподвигнуть его к большей гибкости, что будет значительным вкладом в дело урегулирования.