Штраф за побег: как закон превратил кота в статью расходов, а хозяина — в подследственного

Если кошка убежала из дома, ее владелец может получить штраф Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Пока весь мир борется с глобальным потеплением, инфляцией + угрозой ядерной войны, у нас нашли новую напасть. И я, как кошатник со стажем, проигнорировать законодательную новинку не могу. Это не санкции, не утечка мозгов и не демографическая яма. Это кот, который удрал через открытую дверь.

Оказывается, за это теперь можно получить штраф. До трёх тысяч рублей. Для физических лиц. Для юридических — до тридцати тысяч. Юрист Дмитрий Матюшенков из Центра развития законодательства разъяснил: если животное регулярно убегает и подвергает себя опасности, владелец ненадлежащим образом исполняет свои обязанности. А значит — административная ответственность.

Читайте также: если ваша кошка прыгнула с балкона и сломала лапу — это не трагедия. Это состав правонарушения. Если собака выбежала за калитку и её сбила машина — вы не только потеряли друга, но и стали должником государства.

Логика законодателя, вероятно, такая: животное — это имущество. Ответственность за имущество несёт владелец. Если имущество сбежало — значит, владелец плохо его охранял. Всё сходится.

Но есть нюанс. Животное — это не автомобиль и не сейф. Это живое существо с инстинктами, страхами и, простите за антропоморфизм, характером. Кошка может сбежать, потому что в подъезде запахло весной, потому что в квартире появился новый питомец, потому что её напугал пылесос, потому что она просто захотела исследовать мир. Это не халатность. Это биология.

Но закон, судя по всему, считает, что кошка должна сидеть дома и не высовываться. А если высунулась — виноват хозяин.

По данным всероссийской системы Pet911.ru, в 2025 году в России было потеряно и найдено около 180 тысяч домашних животных. Это на 7% больше, чем годом ранее. Кошек пропало около 107 тысяч — в полтора раза больше, чем собак.

Опрос «Лаборатории Касперского» показал: более 40% владельцев хотя бы раз теряли питомца. В 26% случаев животное не вернулось после самовыгула, в 25% — выбежало через открытую дверь, у 16% — выпрыгнуло из окна.

Получается, что каждый второй владелец в России — потенциальный нарушитель. Каждый второй может быть оштрафован. Не потому, что он плохой хозяин. А потому, что кошка — это кошка.

Формулировка юриста Матюшенкова изящна: «Сам по себе побег не означает автоматического наказания». Но затем добавляется: «Если животное регулярно убегает... это может свидетельствовать о ненадлежащем исполнении обязанностей» Что значит «регулярно»? Два раза? Три? Кто это считает? Участковый? Сосед, которому надоело, что ваш кот орёт под дверью? Или сам кот, который ведёт дневник побегов? А если животное причинило вред человеку — владелец обязан возместить расходы на лечение и компенсацию морального вреда. Причём, как подчёркивает юрист, то, что собака выбежала случайно, от ответственности не освобождает. То есть даже если ваша собака — самая добрая в мире, но её кто-то спровоцировал, отвечать будете вы. Потому что имущество должно было сидеть на поводке.

В Краснодарском крае, например, самовыгул запрещён. Перемещение сбежавшей собаки по улице или двору может повлечь административную ответственность владельца. То есть если ваша собака выбежала, и вы её ищете — вы уже нарушитель. Вы не жертва обстоятельств. Вы — правонарушитель, который позволяет своему имуществу перемещаться по улице. Это напоминает старый анекдот: «Если вы не можете контролировать свою собаку, контролируйте хотя бы себя». Только в данном случае государство решило контролировать и вас, и собаку. И кошелёк.

Создаётся впечатление, что закон писался не для защиты животных и не для защиты людей. Он писался для пополнения бюджета. Штрафы — это же так удобно. Не надо ловить преступников, не надо расследовать кражи и убийства. Достаточно поймать кота, который сбежал, и выписать его хозяину квитанцию.

А если серьёзно: закон об ответственном обращении с животными (№ 498-ФЗ) действительно существует и обязывает владельцев обеспечивать безопасность питомцев. Но одно дело — наказывать за жестокое обращение или за нападение на людей. И совсем другое — штрафовать за то, что кошка прыгнула в форточку.

Вариантов немного. Первый — завести не кошку, а тамагочи. Он не убежит, не поцарапает диван и не станет поводом для административного протокола. Второй — посадить питомца в клетку и никогда не выпускать. Тогда закон будет доволен, а животное — нет. Третий — смириться с тем, что кот может стать причиной финансовых проблем.

Но есть и четвёртый вариант. Признать, что закон, который наказывает за побег животного, — это не защита. Это бюрократический абсурд, возведённый в ранг государственной политики. И, возможно, вместо штрафов стоило бы вкладываться в инфраструктуру для выгула, в приюты, в чипирование и в просвещение владельцев.

Но это сложно. Это дорого. Это требует думать. А штраф выписать — легко. Кот убежал? Платите. Собака выскочила? Платите. Птичка улетела? Платите. Главное — не забывайте: если ваш питомец сбежал, вы не только потеряли друга. Вы стали налогоплательщиком в особо извращённой форме.