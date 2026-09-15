От работы на виноградниках до главного технолога: состоялась презентация книги легендарного крымского винодела Марины Простак

Главный технолог Коньячного дома «Коктебель» Марина Простак и главный редактор журнала MEN TODAY Антон Иванов. Фото: Иван АБРАМОВ.

Рассказы людей, отдавших большую часть жизни любимому делу, всегда имеют свой особый колорит. А если этот колорит ещё и крымский — тем более. В Москве прошла презентация книги «Моя страна Коктебель. Рассказы о людях и коньяках», написанной главным технологом Коньячного дома «Коктебель» Мариной Простак.

Профессия винодела — сочетание практических знаний, науки и искусства, где результат виден не сразу и зависит от множества факторов. Учиться этому делу долго и сложно, так как специальность находится на стыке нескольких дисциплин. Однако конкурс на профильные специальности в российских вузах неустанно растет - от 7 до 19 человек на место. Российское виноградарство в последние годы вновь громко заявляет о себе.

Марина Простак начинала свой трудовой путь 17-летней девушкой и вот уже более 40 лет работает на заводе в Коктебеле. Фото: Дарья ПАЦ.

Автор книги начинала свой трудовой путь 17-летней девушкой с тяпкой на виноградниках и шаг за шагом дошла до должности главного технолога коньячного производства, чей авторитет признан далеко за пределами страны. Невольно вспоминается аллегория с виноградной лозой, которой нужно укрепиться в почве, выдержать зной, засуху и непогоду, чтобы в конечном счёте на свет появился вкуснейший виноград.

Сегодня Марина Простак – кандидат технических наук и удостоена звания «Заслуженный работник агропромышленного комплекса Республики Крым», а коньяки, созданные при её участии как главного технолога, завоевали более 80 наград и медалей на конкурсах в России и за рубежом.

Её книга — это не просто профессиональные мемуары, открывающие читателю реальный рабочий путь, ошибки и секреты мастерства. Это удивительный сплав профессиональной монографии, личной исповеди и исторической хроники. Она выбивается из ряда стандартных отраслевых изданий благодаря живому, эмоциональному языку и искренней любви автора к своему ремеслу.

Сама она, впрочем, писателем себя не считает и выдающимся человеком тоже — по её словам, она «обыкновенный трудоголик».

— Марина Николаевна почему вы называете Коктебель целой страной? — поинтересовалась я у автора, пролистывая книгу.

— Я приехала работать в Коктебель ещё совсем девочкой. Это моя юность, моё вхождение в профессию и становление как личности. В книге я рассказываю о людях, с которыми работала, о дружеских и почти родственных отношениях с ними. А ещё пишу о тех, кто стоял у истоков, ведь Коктебель — пионер коньячного производства. Думаю, мне судьбой было предначертано заниматься этим делом, потому что коньяки — это тоже виноделие. Я очень долго шла к этому моменту и на каком-то этапе поняла, что, наверное, сам Господь Бог так хочет, но для этого я должна быть целеустремлённой, уметь преодолевать трудности. Если бы кто-то 10 лет назад сказал, что я буду в Москве на презентации своей книги, я бы не поверила. А так случилось.

Дубовая бочка является неотъемлемой частью коньячного производства. Фото: Дарья ПАЦ.

Книгу «Моя страна Коктебель» на литературном вечере представил главный редактор журнала MEN TODAY Антон Иванов.

— История Марины Простак, с одной стороны, очень житейская, потому что она про верность выбранному делу и компании, про неутомимое желание учиться, искать информацию даже там, где её, казалось бы, нет, ведь литературы на эту тему не было. Но, с другой стороны, попробуй такую историю протащить через свою жизнь — более 40 лет работы на одном предприятии! Это вызывает восхищение и показывает, что иногда, когда ты отдаёшь всего себя одному делу, ты получаешь гораздо больше. Это и личная история, и история страны, и история компании, которая на протяжении десятилетий создавала свою уникальную рецептуру успеха и своего ДНК, — поделился с «Комсомолкой» Антон Иванов.

В течение вечера приглашенные гости могли тет-а-тет пообщаться с Мариной Простак, а также продегустировать продукцию, выпускаемую домом «Коктебель».