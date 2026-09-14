Памятники ждут инвесторов: в Ельце обсудили будущее культурного наследия

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10 сентября в Елецком государственном университете им. И. А. Бунина прошло выездное заседание Экспертной группы по совершенствованию правового регулирования в сфере объектов культурного наследия. Мероприятие стало частью работы Межведомственной рабочей группы по повышению эффективности мероприятий по сохранению находящихся в неудовлетворительном состоянии объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Возглавляет эту работу заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин.

В рамках визита делегация осмотрела ряд знаковых объектов культурного наследия. Среди них — ансамбль «Красные казармы», ликеро-водочный завод, табачная фабрика купца Заусайлова в Ельце. Кроме того, участники побывали в уникальных усадьбах региона: усадьбе Хвостовых, усадебных комплексах И. И. Кожина и «Скорняково-Архангельское».

Управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов рассказал о мерах поддержки инвесторов, грядущих законодательных изменениях и программе льготного кредитования для бизнеса.

«Мы проводим долгосрочную планомерную работу с объектами культурного наследия в Липецкой области и видим большую заинтересованность в инвестициях со стороны бизнеса, - отметил он. - Для удобства бизнеса мы создали единую платформу наследие.дом.рф, интегрировав ее с государственным реестром недвижимости, Национальной системой пространственных данных и ГИС ТОРГИ. Там же можно получить наиболее полную информацию о льготной программе кредитования, оператором которой является ДОМ.РФ».

Причем компания продолжает совершенствовать меры поддержки инвесторов. Совместно с федеральными и региональными властями прорабатываются законодательные изменения и расширение финансовых инструментов. Сейчас обсуждается инициатива включить в программу объекты культурного наследия, которые находятся в удовлетворительном состоянии. Кроме того, инвесторам могут дать возможность использовать механизм долевого финансирования при реставрации и адаптации ОКН под жилые объекты. Соответствующий законопроект уже подготовлен и проходит согласования. Еще одно направление — снижение инфраструктурных затрат инвесторов при современной адаптации ОКН через региональные программы субсидирования затрат.