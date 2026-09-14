Трамп сообщил, что призвал Зеленского прекратить удары по российской дизельной инфраструктуре, поскольку это наносит ущерб всему миру Фото: REUTERS.

…- Дмитрий Сергеевич, Трамп сообщил, что призвал Зеленского прекратить удары по российской дизельной инфраструктуре, поскольку это наносит ущерб всему миру. Фиксирует ли российская сторона изменения в действиях киевского режима после требований американцев? По оценкам Москвы, как быстро ситуация на мировом рынке дизельного топлива начнет улучшаться?

- Ну, пока мы видим, что в целом ситуация на нефтяных рынках (имеются ввиду мировые рынки. - А.Г.) ухудшается, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в понедельник, 14 сентября, на вопросы журналистов. - Ухудшается она стремительно.

Связано это главным образом с нестабильностью и с очередными витками эскалации в зоне Персидского залива.

Мы с вами видим выпадение огромного количества нефти. Только с выведением из строя нефтепровода в Саудовской Аравии свыше 4% мировых поставок были выбиты с мировых рынков.

Это не может не иметь самых серьезных последствий. Это не может не вызывать обеспокоенность у мировых экономик.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Что касается наших поставок, то, действительно, Россия пошла на введение запрета на экспорт нефтепродуктов. Этот запрет действует. Он направлен на то, чтобы обеспечить условия для насыщения внутреннего рынка, в первую очередь.

Является ли вот это количество, которое выпало из международного экспорта нефтепродуктов российских - в связи с этим запретом на экспорт?.. Является ли это - значительным числом? Ну, определенным, скажем так, числом, которое способно оказывать влияние на мировые рынки, да, действительно… Действительно, это так.

По мере того, как наш внутренний рынок будет гарантированно насыщен, на повестке дня появится вопрос об отмене такого запрета. И тогда дополнительное количество может быть направлено на мировые рынки.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- Считаете ли вы, что просьба Трампа к Зеленскому воздержаться от ударов по инфраструктуре, производящей дизель, является позитивным шагом к урегулированию конфликта? И, соответственно, если Украина согласится на эту просьбу Трампа, готова ли Россия в свою очередь воздержаться от ударов по части украинской экономической инфраструктуры?

Песков:

- На вторую часть вопроса я вам не отвечу.

Но что касается первой части вашего вопроса, безусловно, можно только приветствовать любой призыв к киевскому режиму прекратить удары по мирной экономической инфраструктуре.

Вопрос:

- Глава МИД Кубы заявил, что страна стремится стать полноправным членом БРИКС. Поддерживает ли Россия стремление Гаваны Обсуждалась ли кандидатура Кубы на мероприятиях саммита в Нью-Дели?

Песков:

- В конкретном плане кандидатуры стран на расширение не обсуждались. Но, безусловно, Российская Федерация поддерживает стремление Кубы присоединиться к работе в рамках БРИКС.

Вопрос:

- Вчера польский железнодорожный оператор сообщил об ударе беспилотника по локомотиву недалеко от польско-украинской границы. По данным украинской стороны, этот беспилотник чуть не попал в поезд с делегацией ЕС. И Украина, и Евросоюз обвинили в произошедшем Россию. А как могли бы это прокомментировать в Кремле?

Песков:

- Если я правильно понимаю, речь идет о территории Украины.

Наши военные выполняют свои задачи по всей территории Украины и продолжат это делать.