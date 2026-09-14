«Могну» неожиданно стало одним из главных трендов последних месяцев. Фото: dekazigzag/Shutterstock/Fotodom

В соцсетях набирает популярность новое слово, которое теперь пытаются расшифровать все подряд. «Могну» неожиданно стало одним из главных трендов последних месяцев. Слово звучит в треке «Я тебя могну», разлетается по коротким видео, а сама песня продолжает подниматься в музыкальных чартах. Сейчас композиция уже добралась до шестой строчки «Яндекс Музыки», а количество роликов с популярным звуком приближается к 10 миллионам.

За вирусным хитом стоит команда «ЦУ Е ФА», в которую входят Милана Некрасова, Женя Лизогуб, Давид Туров и Вирсавия. При этом тренд давно перестал быть исключительно подростковым развлечением. К нему присоединились блогеры, артисты и другие известные пользователи соцсетей. Но сначала разберемся с главным вопросом: что вообще означает «могну»?

За вирусным хитом стоит команда «ЦУ Е ФА» Фото: Личный архив.

Откуда взялось слово «могну»

Выражение связано с английским интернет-сленгом to mog. В общих чертах оно означает превосходство над другим человеком за счет внешности, стиля или уверенности. Сам термин появился в англоязычной интернет-среде еще в нулевых, а позднее распространился в сообществах, посвященных внешности и луксмаксингу (движение и практика улучшения своей привлекательности), и перекочевал в соцсети. В России слово получило новый виток популярности после выхода песни «Я тебя могну». Фраза превратилась в мем и стала самостоятельной частью интернет-сленга.

«Не ожидали, что он будет настолько масштабным»

Авторы хита признаются: предпосылки для вирусного успеха они замечали еще до того, как композиция разлетелась по соцсетям. Однако итоговые цифры оказались значительно выше первоначальных ожиданий. «Мы понимали, что у трека есть все шансы стать вирусным, но его масштаб всё равно превзошёл наши ожидания. Это не первый трек нашей команды, который стал трендовым, один из таких треков Жени Лизогуба и Давида Турова «Эщ Эщ», который получил платиновый диск», – сказали исполнители в разговоре с KP.RU.

Особенно сильно артистов удивило то, насколько далеко композиция вышла за пределы привычной аудитории. Под звук начали снимать огромное количество роликов, причем среди участников тренда оказались не только школьники. «Но тренд на «Могну» вышел за пределы нашей аудитории. Его подхватили школьники, блогеры, артисты. Под песню сняли рекордное количество роликов среди русскоязычной аудитории в социальных сетях, на данный момент снято 10 миллионов роликов и цифра продолжает расти. Конечно, мы надеялись на успех, но не ожидали, что он будет настолько масштабным», – признались авторы.

Особенно сильно артистов удивило то, насколько далеко композиция вышла за пределы привычной аудитории. Фото: кадры из клипа ЦУЕФА - «Я тебя могну»

Вскоре под «Я тебя могну» начали снимать и известные люди. Под популярный звук выложили свои видео Никита Кологривый, Павел Майков, Андрей Гайдулян и стилист Гоша Карцев. Но отдельное внимание авторов трека привлекли Ксения Собчак и Александр Рогов. Их участие стало для команды приятным сюрпризом, поскольку аудитория тренда оказалась гораздо шире, чем можно было предположить на старте.

«Самым неожиданным для нас стал ролик Ксении Собчак и Александра Рогова. Мы не думали, что песня привлечёт внимание настолько разных людей — от школьников и начинающих блогеров до звёзд шоу-бизнеса. Каждый из них по-своему поддержал тренд, благодаря чему он получил ещё больший охват и стал по-настоящему всероссийским. Именно это показало нам, что «Могну» удалось объединить широкую аудиторию», — сказали исполнители.

Почему клип сделали с помощью нейросетей?

Визуальное сопровождение песни тоже получилось необычным. Вместо традиционных съемок команда решила использовать нейросети. На это было сразу несколько причин: «Во-первых, нам хотелось впервые попробовать нейросети как творческий инструмент и посмотреть, какие возможности они дают в создании клипа. Во-вторых, одна из участниц команды находилась не в Москве, поэтому собраться всем вместе для съёмок не получилось. Поэтому нейросети стали для нас идеальным решением!»

Вместо традиционных съемок команда решила использовать нейросети. Фото: кадры из клипа ЦУЕФА - «Я тебя могну»

При этом исполнители хита отметили, что в их версии слово «могну» не несет отрицательного смысла превосходства над кем-то.«Нам показалось, что оно звучит ярко, легко запоминается и отлично подходит для тренда. Мы адаптировали его для русскоязычной аудитории и придали ему более легкое значение. В нашей песне выражение «Могну» не несёт негативного или оскорбительного смысла. Мы придали ему скорее игровой и развлекательный характер: это фраза, которую можно использовать без серьёзного соперничества или сравнения. Мы придумали простой танец с движениями рук, чтобы его мог повторить каждый и тренд быстро подхватили!» – объяснили они.

Что исполнители думают о недовольных комментариях?

Также в разговоре с корреспондентом KP.RU исполнители ответили на самый популярный комментарий под клипом: «Если бы Пушкин видел эти строки, он попросил бы Дантеса застрелить его ещё раз. Но Дантес не сделает этого, потому что уже послушал и сам застрелился».

«Это классический интернет-рофл. Под вирусными треками часто появляются похожие комментарии, про Пушкина, психиатрическую больницу и «переворачивание в гробу». Мы относимся к этому спокойно: это часть интернет-культуры и обычная реакция на необычный или намеренно простой текст. Мы изначально хотели, чтобы трек был лёгким, запоминающимся и развлекательным, поэтому такие шутки воспринимаем без обиды, а скорее как признак того, что песня действительно вызвала реакцию», – заявили исполнители.

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