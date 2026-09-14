Илью Соболева накрыло волной критики после его неудачного комментария о внешности девушки Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Шутка, которая должна была остаться частью свадебного веселья, неожиданно вышла за пределы торжества. Илью Соболева накрыло волной критики после комментария в адрес блогера почти с миллионом подписчиков Кати Голден. Комик в тот вечер работал ведущим на свадьбе и устроил для гостей импровизированный подиум, по которому они проходили под его шуточные реплики.

Когда очередь дошла до Голден, Соболев обратил внимание на ее грудь, заявив, что она находится «на начальной фазе формирования». Сама Катя на выпад не обиделась. Более того, она ответила ведущему в соцсетях в том же ключе, заметив, что его шутка оказалась «такой же плоской, как ее грудь».

Соболев обратил внимание на грудь Кати Голден, заявив, что она находится «на начальной фазе формирования» Фото: Кадр видео.

Однако аудитория блогера восприняла ситуацию иначе. В комментариях Соболева начали критиковать, после чего комик записал видеообращение и решил объяснить, что именно происходило на свадьбе. Соболев напомнил, что много лет занимается проведением торжеств и успел поработать на самых разных мероприятиях. По его словам, от ведущего в таких случаях ждут не только стандартной программы, но и живой импровизации, которая вовлекает гостей.

Он подчеркнул, что подобные комментарии в адрес присутствующих являются частью придуманного им формата. Причем шутки рождаются непосредственно во время праздника и адресованы не одному конкретному человеку. «На всех свадьбах, на которых я веду, всегда есть много юмора. Все, у кого я был, все знают, там много комедии над людьми, очень много интерактивных вещей, очень много импровизаций, которые в моменте неисчисляемым количеством шуток сыпятся на гостей. Именно за этим меня приглашают. Меня зовут для того, чтобы люди посмеялись», – заявил комик.

Историю с Голден Соболев привел как пример такого интерактива. Он отметил, что блогер сама стала участницей перформанса, а произнесенная в ее адрес реплика была частью общего формата вечера. «Недавно я был на свадьбе, на замечательной, красивейшей свадьбе, и там была блогер Катя Голден, которая стала участником одного из моих перформансов, в котором принимают участие гости свадьбы, и получила, как и все остальные, от меня небольшую шутку, комментарий, которая была снята на видео и выложена в ее соцсети», – сказал Илья.

При этом комик обратил внимание на реакцию непосредственно во время праздника. По его словам, сама Катя и находившиеся рядом гости восприняли происходящее с улыбкой, а негатив появился уже после публикации видео в соцсетях. «Для меня это очень странно, потому что эта шутка, о которой я говорю, подтверждением того, что она случилась не обидной, была улыбка главной героини и всех остальных гостей, которые были в этот момент вокруг нее», — заверил юморист.

В итоге Соболев обратился непосредственно к Голден с просьбой пояснить подписчикам контекст произошедшего. Он считает, что зрители ролика увидели лишь отдельный фрагмент свадебного перформанса, не находясь внутри атмосферы самого праздника.

«Кать, донеси, пожалуйста, до людей, что это был прикол и шутка на самом деле состоялась. И люди были довольны», – попросил Соболев.

Подводя итоги комик вновь подчеркнул, что на свадьбах, где от него ждут импровизации и юмора, он выполняет именно эту задачу. «А люди, которые, например, из-за забора смотрят на вашу прекрасную свадьбу, в которой все смеются, скорее всего, мало что поймут. Но каждый из них мечтает на ней оказаться», – заключил Соболев.