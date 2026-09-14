Правда ли, что русские «Герани» летели на Украину за Борисом Джонсоном? Разбираем версию

Экс-премьер Британии Борис Джонсон Фото: REUTERS.

Как сообщили в Минобороны России, наши войска нанесли масштабный удар по тыловой транспортной сети противника. Парализовали доставку военных грузов на нескольких направлениях. Под прицел попали железнодорожные пути и подвижной состав в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях. В сообщении военного ведомства говорится: «Расчётами ударных БПЛА-К «Герань-4 сикер» были поражены локомотивы и воинские железнодорожные эшелоны, использующиеся для перевозки, в том числе, различных грузов военного назначения по территории Украины».

На Радио «Комсомольская правда» говорили с заместителем главного редактора интернет-проекта «Милитарист», автором Telegram-канал «Военный оптимист» Алексеем Раммом.

К ЧЕМУ ВСЕ ИДЕТ

- Как оцениваете изменение тактики нанесения наших ударов?

- Было понятно, что все к этому идет. Идет ослабление украинской ПВО. Линия фронта сдвинулась на запад. Появляется возможность массированно бить и по другим регионам.

- Но мы и раньше били по той же Западной Украине?

- Да, но крылатые ракеты мы там не так часто применяли. И дроны - не всегда. «Герань-2» туда, может, и долетали, но было больше целей в районе Киевской, в Днепропетровской области, в Запорожье.

- В какую сторону ситуация меняется?

- Меняется динамика ведения боевых действий. Их логика изменяется. Потому все больше и видим ударов вглубь территории Украины.

Меняется динамика ведения боевых действий и их логика, поэтому мы все больше видим ударов вглубь территории Украины Фото: REUTERS.

- Нельзя говорить, что бьем по всему, что «попадает в прицел»?

- Это не корректно с военной точки зрения. Есть четкий план - замедлить украинскую логистику. Как это сделать? С поездами у них все хуже. Значит, надо бить по подстанциям и АЗС, по промежуточным складам, по объектам, которые связаны с обслуживанием автотехники либо со стоянками.

- По погранпереходам?

- Надо понимать, что такие грузы, как бронетехника или боеприпасы, там вряд ли идут. Они идут через отдельные коридоры. Для нас главное сейчас - останавливать логистику, бить по складам и по всему, что связано с перевозками.

ПРИВЕТ, БОРИС...

- Тут «повезло» Борису Джонсону, экс-премьеру Британии, и советнику канцлера ФРГ, и чиновникам ряда стран ЕС, ехавшим в поезде из Киева, рядом с которыми взорвался дрон - это устрашающий акт был?

- Это не устрашающий акт. И им не «повезло». На видео видно, что били именно по тепловозу. А тепловозы ни на Украине не производятся, ни Запад их много поставить не может. Так что никто именно за Джонсоном не охотился.

- Досадно...

- По мне, так лучше тепловоз уничтожить, который может привезти боеприпасы, из-за которых погибнут наши ребята, чем на это обрюзгшее существо «Герань» пожертвовать.

- Если бы убрали Бориса Джонсона, то на одного глобального подонка в мире стало бы меньше.

- Думаю, что история все расставит на свои места.

НАСТУПЛЕНИЕ НА ФРОНТЕ

- А что касается нашего наступления на фронте?

- Есть три уровня - тактический, оперативный, стратегический уровень. Тактику бьет оперативное искусство, оперативное искусство бьет стратегия. То, что украинцы где-то атакуют на тактическом уровне, кроме медийной картинки, ничего не приносит. С оперативной точки зрения, российские Вооруженные силы владеют сейчас полной инициативой. Со стратегической точки зрения, они уже давно владеют полной инициативой.

С оперативной точки зрения, российские Вооруженные силы владеют сейчас полной инициативой Фото: Иван МАКЕЕВ.

- Даже если, условно, в каком-то населенном пункте ВСУ отбили две-три улицы?

- Конечно. Летом обсуждали Степногорск и Приморское. Чем все это закончилось? Тем, что сейчас российские Вооруженные силы все это обратно вернули. Украинцы «отвоевали» три километра, обильно удобрив их своими телами. А теперь все вернулось на круги своя.

- Нет у Украины сейчас возможностей наступать?

- Нет у них на оперативном уровне возможностей изменить ситуацию на поле боя. Никаких походов на Белоруссию, никаких новых ударов на территории России. Им бы эту зиму бы пережить. Недаром режим бросил своих самых верных нукеров – от «Редиса» до «Белого вождя»*, который признан в России террористом и экстремистом, на затыкание дыр. И это все не от очень хорошей жизни.

*Андрей Билецкий внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

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