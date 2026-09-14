Латвийский завод Rebir пережил развал СССР, но не санкции против России

Санкции, введенные Евросоюзом в отношении России и Белоруссии, стали для Rebir могильным камнем. Фото: Prehistorik/Shutterstock/Fotodom

60 лет назад в латвийском Резекне ковали грабли, лопаты и прочую металлическую утварь - вещи простые и неприхотливые. Но Советская власть вложила деньги, провела реконструкцию, и преобразившийся завод Rebir переквалифицировался на выпуск электроинструментов. Предприятие пережило распад СССР, переход с рубля на евро, несколько экономических кризисов и полную перестройку логистических цепочек. А вот санкции, введенные Евросоюзом в отношении России и Белоруссии, стали для Rebir могильным камнем.

На внеочередном собрании акционеры поставили финальную точку - ликвидировали завод, пишет издание LSM. Формально предприятие работало без убытков и налоговых задолженностей. Проблема крылась в рынке сбыта. После введения европейских санкций рынки России и Белоруссии оказались закрыты. «Мы смотрели и в западном направлении, пытаясь освоить тот рынок, но это очень большие оборотные средства, и мы, к сожалению, не могли себе этого позволить», - признался председатель правления Николай Симорев.

Представители Резекненской специальной экономической зоны относятся к сложившейся ситуации еще более скептично: инженерного состава давно нет, новых продуктов никто не разрабатывает, производственных мощностей тоже нет. В последние годы электроинструменты под маркой Rebir производили в Китае, а в Резекне оставались склад, магазин и чуть больше десятка сотрудников, которые теперь останутся без работы.

Завод, по сути, доживал на старых запасах. «Потихоньку распродавая эти остатки, можно было получать какие-то денежные средства для выживания, но не для дальнейшего развития и успешного продолжения хозяйственной деятельности», - констатировал ликвидатор, присяжный адвокат Янис Спилве.

В ближайшее время имущество, оборудование и товарные остатки будут выставлены на аукцион. Ликвидацию обещают завершить до конца года. Rebir станет первым и пока единственным предприятием Резекненской СЭЗ, павшим под санкционным ударом.

В Москве уже отреагировали на это сообщение. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила: «Все, кто выбрал «европейские ценности», стал обслугой Евросоюза, утратив свою промышленность, с/х, образование и суверенитет».

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