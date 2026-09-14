Конкурс для молодых предпринимателей запустили во второй раз

Фото: пресс-служба Ozon

Ozon на Международном фестивале молодежи, который проходит в эти дни в Екатеринбурге, объявил о старте второго конкурса для юных предпринимателей «20 до 20». Проект поможет ребятам заявить о себе на всю страну и получить финансовую поддержку для развития своего дела и реализации бизнес-планов.

Принять участие в конкурсе могут молодые люди в возрасте от 16 до 20 лет с любыми предпринимательскими проектами. Конкурс проводится при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ), Росмолодёжь.Предпринимай, программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие», VK и Ozon Банка.

«Каждый день люди из самых разных городов и поселков решаются начать свое дело. Часто у них нет большого опыта, команды и поддержки, но есть смелость, энергия и вера в свою идею - и у них получается. Они создают рабочие места, развивают свои регионы и показывают: чтобы добиться успеха, не обязательно уезжать в мегаполис. Почти каждый третий продавец на Ozon - моложе 35 лет, и за каждым таким бизнесом стоит личная история, которую важно услышать. Мы хотим поддержать не только наших продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов, но и других молодых предпринимателей из самых разных сфер - всех, кто создает новое и меняет жизнь вокруг себя», - рассказала директор по медиа-проектам и маркетинговым коммуникациям компании Мария Вассерман.

Кроме того, молодых предпринимателей ждет поддержка опытных бизнесменов: консультации топ-менеджеров крупнейших компаний и руководителей органов власти, общественных организаций и ассоциаций. Эксперты помогут начинающим предпринимателям советами и подскажут, как в дальнейшем развивать свой бизнес.

Победители также будут участвовать в проектах маркетплейса и партнеров конкурса, а об одном из них появится публикация в издании для предпринимателей «Бестселлер».

Проекты участников конкурса будут рассматриваться в семи номинациях. Победителей выберут среди локальных и социальных проектов,представителей семейного бизнеса, отечественных производителей,предпринимателей в сфере культуры и досуга, авторов онлайн-проектов, а так же создателей бизнеса на основе технологий искусственного интеллекта.

Проекты участников конкурса будут рассматриваться в семи номинациях. Победителей выберут среди локальных и социальных проектов, представителей семейного бизнеса, отечественных производителей, предпринимателей в сфере культуры и досуга, авторов онлайн-проектов, а также создателей бизнеса на основе технологий искусственного интеллекта.

Еще в двух специальных номинациях будут рассматриваться бизнес-модели, готовые к быстрому масштабированию, и предпринимательские проекты, созданные на основе своего сообщества или страницы «ВКонтакте». Кроме того, отдельными номинациями будут отмечены «Лучший продавец» и «Лучший пункт выдачи заказов».

Отбором проектов участников конкурса займется профессиональное жюри. В его состав вошли известные бизнесмены, топ-менеджеры крупных компаний, представители органов государственной власти, отраслевых ассоциаций и благотворительных фондов. Победители в номинациях «Лучший продавец» и «Лучший пункт выдачи заказов» будут определены по итогам народного голосования.

«Конкурс «20 до 20» — наша возможность сказать молодым предпринимателям: мы видим ваш труд, верим в ваши идеи и готовы помочь им стать еще сильнее. Пусть об этих историях узнает вся страна», - отметила Мария Вассерман.