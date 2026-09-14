Назло США: Канада готовится стать «ассоциированным членом» Евросоюза

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что на этой неделе страна начнет переговоры об «уникальном альянсе» с Европейским союзом Фото: REUTERS.

На этой неделе Канада начнет переговоры об «уникальном альянсе» с Европейским союзом. Об этом в прошедшее воскресенье заявил премьер-министр страны Марк Карни, его слова цитирует CBC News. Речь идет не о вступлении в блок, а о новом формате партнерства, который позволит Оттаве снизить экономическую зависимость от Соединенных Штатов на фоне стремительно ухудшающихся отношений с Вашингтоном.

«Мы не стремимся стать членом Европейского союза. То, к чему мы стремимся и о чем начнем переговоры, это уникальный альянс между Канадой и ЕС», - заявил Карни журналистам. Он добавил, что Канада и Европа разделяют общие ценности, а их сильные стороны взаимодополняют друг друга.

«Мы сильнее вместе. Когда мир становится более опасным и разделенным, друзьям нужно держаться вместе», - сказал канадский премьер.

Заявление Карни прозвучало после публикации Wall Street Journal на прошлой неделе, в которой сообщалось, что премьер-министр хотел бы получить для Канады статус «ассоциированного члена» ЕС. Но такой категории в настоящее время не существует, и Брюсселю пришлось бы создавать ее специально для Оттавы.

По данным WSJ, Карни поручил своему специальному посланнику в Европе «проработать самые амбициозные возможности для Канады по сближению с организацией, при этом без вступления в нее». Источники, знакомые с ходом обсуждений, отмечают, что «ассоциированное членство» - лишь одна из нескольких рассматриваемых идей.

В ЕДИНОМ ПОРЫВЕ ПОМОЧЬ УКРАИНЕ

Для обсуждения сближения Канады и ЕС Карни на этой неделе отправляется в турне по Европе. В среду он станет первым в истории главой канадского правительства, который будет присутствовать на ежегодном обращении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен «О состоянии Европейского союза». На следующий день гость выступит с собственной речью перед Европарламентом в Страсбурге, где, как ожидается, изложит свое видение будущего отношений Канады и ЕС.

«У Канады есть многие ресурсы, которых Европе очень не хватает - будь то энергия, редкоземельные элементы или сырьевые минералы», - заявил агентству AFP депутат Европарламента от Германии Тобиас Кремер, главный инициатор резолюции об укреплении сотрудничества ЕС и Канады.

Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни Фото: REUTERS.

Карни припас для Европы и другой подарок, которому там точно порадуются. Речь идет о присоединении Канады к кредитной программе ЕС для Украины объемом 90 миллиардов евро. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Стороны надеются согласовать размер канадского взноса до саммита Евросоюз-Канада, который пройдет в Монреале в конце октября.

КУКИШ ТРАМПУ

Отдельным пунктом программы станет символический визит на французские заморские территории. Президент Франции Эммануэль Макрон и Карни посетят архипелаг Сен-Пьер и Микелон - небольшие французские заморские территории в Северной Атлантике у побережья Канады. Визит, запланированный на 20 сентября, призван подчеркнуть приверженность обеих стран «суверенитету наций» на фоне территориальных амбиций Дональда Трампа. Ведь президент США уже опубликовал в соцсетях карту Северной Америки, на которой Канада, Мексика, Гренландия, Исландия, а также те самые французские Сен-Пьер и Микелон, были окрашены в цвета американского флага.

Пляж и центр города Сен-Пьер. Фото: Adrien Le Toux/Shutterstock/Fotodom

НЕ ОТ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ

Не смотря на амбициозность планов Оттавы и Брюсселя пока не ясно, что конкретно две стороны могли бы предложить друг другу.

Между ними и так уже существует тесное экономическое сотрудничество, отмечает политолог, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

- У Европейского Союза заключено особое торговое соглашение с Канадой. Более того у них есть аналогичные соглашения с Японией, Индией и МЕРКОСУР,- отмечает эксперт. - Они хотели добиться этого и с США, но Дональд Трамп торпедировал все европейские усилия еще в свой первый срок. Согласно договору ЕС с Канадой, создана большая зона свободной торговли. Многие канадские товары поступают на еврорынок беспошлинно и, соответственно, такие же привилегии имеют и европейские товары, идущие в Канаду. Но это соглашение - сугубо торгово-экономическое, в нем нет политического подтекста.

По мнению политолога, сейчас обе стороны заинтересованы в именно в формализованном политическом сближении, но как этого добиться им лишь предстоит обсудить.

- Добавить к экономическим соглашениям какую-то политическую надстройку непросто, - указывает Топорнин. - Ведь Канада находится в Северной Америке и вступить в ЕС она не может по определению. Поэтому родилась идея этого «ассоциированного членства». Переговоры о его оформлении только начинаются. Но уже сейчас понятно, что ассоциированный член не будет обладать всеми правами стран, входящих в Евросоюз, например, выбираться в Европарламент или голосовать в Европейском совете.

При этом Канада ищет новые форматы сотрудничества с ЕС не от лучшей жизни, а красивые тезисы об идеологической близости с Европой лишь скрывают острую необходимость помочь национальной экономике.

- Почему Канада вообще об этом заговорила? Причина прежде всего в резком ухудшении отношений с Америкой, - считает политолог. - Когда Дональд Трамп ввел драконовские пошлины на ряд канадских товаров, Канада пообещала ответить зеркально. И, по сути, сейчас у Оттавы возникла серьезная проблема со сбытом своей продукции на в США. То есть продавать-то можно, только цена будет вдвое выше - и канадские товары просто теряют конкурентоспособность.

При этом для Америки ответные меры Канады не так страшны. Соединенные Штаты могут найти себе другие рынки сбыта - в Латинской Америке, да и с той же Европой они торгуют. А вот Канаде это сделать сложно. И она ищет того, кто мог бы помочь ей в этой непростой ситуации. Понятно, что в Африке и Латинской Америке дорогие канадские товары особо покупать не будут. А вот в Европе - пожалуйста, там вполне платежеспособное население. Поэтому сейчас и выбран вектор на усиление сотрудничества с Европейским союзом, - полагает Топорнин.

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