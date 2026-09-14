Якутский танец-прыжок, «Былинный батл» и узелковый декор: в Москве прошел ежегодный слет «Движения первых»

Фото: Московское образование

«Движения первых» — Всероссийское объединение детей и молодежи — уже не первый год устраивает крупномасштабные слеты школьников, студентов и их наставников. В этом году слет проходил в Москве и был посвящен Году единства народов России. На территории Дворца творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара собралось более 17 тысяч человек!

— На слете работали интерактивные площадки по шести направлениям: промыслы, танцы, песни, традиции, языки и фольклор. Гости участвовали в интеллектуальных и спортивных играх, пробовали себя в творческих мастер-классах. Для ребят слет стал настоящим праздником, ярким началом нового учебного года, — рассказала председатель совета регионального отделения Движения Первых города Москвы Надежда Куранина.

Участникам предоставили массу возможностей, чтобы не только посмотреть, но и себя показать:

освоить элементы танцев народов России — лезгинка, калинка, якутский танец-прыжок;

познакомиться и спеть песни на разных языках;

посоревноваться в «Былинном баттле»;

освоить различные промыслы — роспись по дереву, узелковый декор и аппликации лоскутками;

узнать необычные факты из истории культуры различных регионов нашей страны;

собрать гастрономическую карту;

научиться здороваться на разных языках народов России.

«Я пришел сюда со своими друзьями, и мы круто провели время. Мы участвовали в разных мастер-классах и спортивных играх, пели песни. Особенно понравилось играть большим мячом и мастерить национальные головные уборы. А ещё интересным стал спектакль, где герои говорили на разных языках народов нашей страны», — рассказал Иван Кириленко, пятиклассник школы № 627 имени генерала Д. Д. Лелюшенко.

На слете также состоялось награждение призеров и победителей городских конкурсов «Азбука школьных талантов», регионального этапа Всероссийского проекта «Вызов первых» и конкурса первичных отделений. Завершился праздник концертом, который подготовили активисты московского отделения «Движения первых».