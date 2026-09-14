Победителями международного циркового фестиваля «Без границ» стали российские гимнасты на оригинальном аппарате

Гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков и Народный артист России Эдгард Запашный вручили Гран-при фестиваля «Без границ» российским гимнастам на оригинальном аппарате с номером «Галлея» под руководством Ярославны Водяник. Фото: предоставлено пресс-службой Росгосцирка.

В Санкт-Петербурге завершился V Международный фестиваль циркового искусства «Без границ», организованный Российской государственной цирковой компанией. На протяжении четырех дней под куполом цирка зрителей удивляли новыми номерами - от эквилибра и антипода до виртуозной дрессуры тигров и тибетских яков. Участники приехали из России, Монголии, Казахстана, Чили, Колумбии, Венгрии, Италии, Китая и других стран. На гала-шоу 13 сентября стали известны имена победителей фестиваля «Без границ».

- Это уникальный цирковой фестиваль, который мы проводим в стенах величественного Санкт-Петербургского цирка на Фонтанке. На фестивале не повторяется ни один номер и каждый является достижением всемирного цирка. Иностранные коллеги с восторгом смотрели шоу и отмечали, что такого масштаба, такой красоты точно нет нигде, - рассказал Сергей Беляков, гендиректор Росгосцирка.

Юбилейное шоу «Без границ», поставленное в традициях императорских балов, показали на знаменитой арене Цирка Чинизелли. Фото: предоставлено пресс-службой Росгосцирка.

От царской роскоши до невозможных трюков

Пятый фестиваль — особенная глава в истории «Без границ». Впервые смотр состоялся в 2022 году и за несколько лет превратился в одну из самых авторитетных международных площадок циркового искусства. Ежегодно в Санкт-Петербург стали съезжаться артисты из разных уголков мира. Именно здесь рождаются новые творческие идеи и формируется современный взгляд на цирк.

Юбилейный фестиваль решили посвятить теме императорского цирка, чтобы зрители совершили настоящее путешествие во времени. Классический манеж превратили в пространство царской роскоши – от эксклюзивных костюмов до уникальной сценографии с замком, выдвижными лестницами и русской тройкой.

Сильная конкурсная программа подтверждала название фестиваля - артисты ради эффектного выступления буквально не замечали границ. Гимнасты из Азербайджана Елена и Эльман Алиевы демонстрировали легкость и сложные трюки на бамбуке. Дрессировщики Екатерина и Максим Бощенко впервые на этом фестивале вывели тибетских яков, которые выстраивали фигуры и дарили своим наставникам цветы.

Дрессировщики Екатерина и Максим Бощенко завоевали серебро фестиваля. Они показали уникальный аттракцион, сочетающий дрессуру яков и страстную испанскую хореографию. Фото: предоставлено пресс-службой Росгосцирка.

Юные гимнасты на ремнях Анабель Зое Криванек и Кристофер Бенсе Коллар из Венгрии привезли в Россию романтичный номер, однако за легкостью движений и воздушных трюков стоял огромный риск.

- Этот номер о нашей любви. Несмотря на то, что мы работаем с Анабель уже пять лет, все равно в номере есть два сложных трюка, которые каждый раз выполнять большой риск. Это стойка Анабель на моей спине на огромной высоте и когда она садится на шпагат в воздухе на моих ногах, - рассказал гимнаст Кристофер Бенсе Коллар.

Настоящим открытием стал конно-акробатический номер «Джигиты-Амазонки Номад» под руководством Канатбека Кунгожинова. Артистки из Казахстана на их «крылатых» скакунах на большой скорости совершали неимоверные трюки.

Джигитовка в исполнении казахских наездниц под руководством Канатбека Кунгожинова получила признание в Санкт-Петербурге – у артистов золото фестиваля. Фото: предоставлено пресс-службой Росгосцирка.

Воздушные гимнасты семьи Водяник показали уникальный номер «Галлея», существующий с 1974 года - он давно стал символом не только виртуозного мастерства, но и примером того, как традиции передаются из поколения в поколение. То, что происходило на высоте под куполом, заставляло зрителей задерживать дыхание: гимнаст удерживал в воздухе силой челюстей пять партнерш, каждая из которых точно так же держит следующую. Цепочка человеческих фигур, выстроенная в воздухе, выглядела почти невозможной — и тем сильнее эффект от безупречной слаженности артистов. Общий вес всей этой живой конструкции вместе с оборудованием превышает 300 килограммов.

Смех без перевода и тигры на вращающемся полу

Целый спектакль устроила акробатическая группа на подкидных досках и парящей платформе с батутом из Китая. Их номер «Паря над облаками, Катаясь по волнам» захватывал дух, в зале было слышно: «Такого не видели еще».

Итальянский дуэт клоунов Дэвис Вассалло и Эшли Варгас доказали, что смех не нуждается в переводе. Артисты показали номер со стульями, Дэвис ходил по канату и за несколько минут очаровал весь зал.

Клоуны Николай Кормильцев и Мария Кремель представили на петербургском манеже номер с тортом и разрешили зрителям в зале задуть свечи. Фото: предоставлено пресс-службой Росгосцирка.

Грандиозный аттракцион «Дикий мир» с тиграми был вдохновлен культовым фильмом «Полосатый рейс» и наследием легенды цирка Маргариты Назаровой. В центре внимания — хрупкая, но невероятно сильная духом дрессировщица Людмила Суркова. Под ее руководством целая «армия» хищников демонстрировала чудеса послушания. Тигры по команде вставали на задние лапы, синхронно прыгали через кольца, а зрители замирали от восторга и от осознания, насколько тонкая грань между красотой номера и реальной опасностью.

Бесстрашием и высочайшим уровнем дрессуры тигров покорила международное жюри заслуженная артистка России Людмила Суркова – у нее золото фестиваля «Без границ». Фото: предоставлено пресс-службой Росгосцирка.

- Особую сложность и зрелищность придает необычный реквизит — вращающийся пол. Поставить тигра на движущуюся платформу — задача не из легких: каждый хищник — личность со своим характером и привычками. Кому-то нужна ласка, кого-то надо заставлять работать, — поделилась Людмила Суркова, обладательница титула «Принцесса цирка», заслуженная артистка России.

Манеж Санкт-Петербургского цирка за четыре конкурсных дня стал пространством, где классика встречалась с новизной: привычные номера раскрывались с неожиданной стороны. У международного жюри была непростая задача - выбрать лучших. Гран-при фестиваля досталось гимнастам Росгосцирка, которые выступали на оригинальном аппарате «Галлея», золото разделили - артистки с конно-акробатическоим номером из Казахстана, акробаты на русской палке и дрессировщица тигров Людмила Суркова. Три серебряных приза достались гимнастам из Колумбии и артистам Росгосцирка и продюсерского центра «Королевский цирк Ги Эрадзе» - российскому воздушному гимнасту на ремнях Виталию Кацеро и дрессировщикам яков Екатерине и Максиму Бощенко. Бронзовые награды получили акробатическая группа из Китая, дуэт «Селемани бразерс» из Танзании, гимнасты на ремнях из Венгрии и итальянская клоунская пара «Дэвис Вассалло и Эшли».

- Мы уже начали подготовку к шестому фестивалю, есть идеи, но пока будем держать в тайне. Но в следующем году еще и Санкт-Петербургскому цирку на Фонтанке 150 лет. Теперь наша задача - объединить два события и сделать это грандиозно, - рассказал Сергей Беляков, гендиректор Росгосцирка.