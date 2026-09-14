Магия кофейного аромата: как чашка кофе спасает от стресса за 5 минут

Подходящим проводником в мир спокойствия и неги может стать кофе из Уганды «Вкус Африки» от «Комсомольской правды» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Японские ученые из Фармацевтического университета Шова выяснили, что всего пять минут вдыхания аромата свежесваренного кофе могут быстро снизить уровень стресса, тревожности и усталости.

Особенность этого исследования в том, что специалисты впервые комплексно оценили и психологическое состояние человека, и работу его мозга. Участников эксперимента на пять минут оставляли в комнате с чашкой ароматного кофе. Оказалось, что кофейный аромат прекрасно расслабляет мозг. К тому же улучшается настроение, тесты показали снижение подавленности и эмоционального дискомфорта среди участников исследования. Нервная система расслабляется, а пульс при этом остается спокойным и стабильным, без скачков.

Так что кофейный аромат работает как самостоятельный и очень мощный обонятельный стимул. Он гармонизирует наше внутреннее состояние, помогая переключиться после тяжелого разговора или перезагрузить мозг в разгар рабочего дня.

Подходящим проводником в мир спокойствия и неги может стать кофе из Уганды «Вкус Африки» от «Комсомольской правды». Этот сорт славится своим обволакивающим ароматом с шоколадными нотами, который создает ощущение уюта и отлично подойдет для психологической перезагрузки.

Можно выбрать как кофе в зернах, так и молотый, разных степеней обжарки. Есть варианты 100-процентной арабики или купаж арабики и робусты в разных пропорциях.

А самое главное - это свежий кофе, урожая 2026 года. Его вкус, аромат и полезные свойства максимально сохранены.

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