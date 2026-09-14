Россияне рассказали, разрешают ли детям использовать ИИ для учебы

Почти половина опрошенных россиян – 43% – не против того, чтобы их дети использовали нейросети для учебы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Минпросвещения разрешило учителям использовать ИИ. Преподаватели смогут анализировать успеваемость школьников и готовиться к урокам с помощью нейросетей. По поводу учеников государственного разрешения или запрета нет, поэтому KP.RU решил опросить родителей, разрешают ли они своим детям использовать ИИ для учебы, выполнения домашних заданий и подготовке к урокам.

Как оказалось, почти половина опрошенных россиян – 43% – не против того, чтобы их дети использовали нейросети для учебы. Многие отмечают, что часть заданий и так заточена под использование интернета, так как необходимой информации в учебниках просто нет. Кроме того, ИИ часто объясняет домашку лучше, чем родители и репетиторы, ребенку комфортнее и понятнее, поэтому почему бы не использовать такой доступный механизм во благо. В конце концов, именно те, кто смогут быстрее освоить новейшие технологии и будет успешен в дальнейшем, уверены респонденты.

Правда, некоторые добавили, что им приходится разрешать детям пользоваться ИИ для обучения, но им это не нравится. Куда лучше было бы, если бы у детей вся необходимая информация была в учебниках, рассуждают участники опроса.

«Одобряем мы или нет, весь мир охвачен этим новшеством, за ним и будущее. Это как нас когда-то в детстве оттаскивали от телевизоров и компьютеров, а теперь вся жизнь на них завязана и это обязательный атрибут домашней и рабочей обстановки», - рассуждает участник исследования.

«Я — против, но я вынуждена разрешать. Так как сейчас без ИИ никуда, и в школе задают задания, которые нужно искать через интернет. К большому моему сожалению, части нужного материала в учебниках и даже школьной библиотеке нет, так что ребенку ничего другого не остается», - разводит руками другая.

При этом 27% опрошенных россиян говорят, что не разрешают детям использовать технологии для выполнения домашнего задания и подготовки к урокам. Респонденты уверены, что ребенок должен самостоятельно учиться по учебнику или самостоятельно искать информацию в библиотеке по-старинке, тогда полученные знания наверняка усвоятся лучше и останутся на всю дальнейшую жизнь.

А вот 22% респондентов признались, что не знают, как их дети готовятся к урокам, используют ли ИИ для выполнения домашки или нет, и им все равно, главное, чтобы ребенок приносил хорошие оценки, а как ему легче и понятнее – его дело.

Оставшиеся 8% выбрали вариант «другое».

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджере Telegram. Участие в исследовании приняли 400 человек.

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