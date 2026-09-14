Проверка слуха: студентов-медиков отправят «на отработку» в зону СВО

Возможно, поводом для появления фейка стали изменения в законодательстве касательно распределения медиков, вступившие в силу с 1 марта 2026 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Только начался учебный год в вузах, в соцсетях стал расползаться слух студентов-медиков будут отправлять на СВО «в режиме ротаций». Проверить его KP.RU решил в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Заходим на официальный правительственный портал, где размещаются проекты разрабатываемых законов, постановлений и т.д. Смотрим текущие разработки по линии Минздрава. Никакого проекта об «отработках», прохождении практики в зоне СВО студентами медицинских вузов и колледжей нет и близко. Официальных заявлений Министерства здравоохранения на эту тему также не поступало.

Возможно, поводом для появления фейка стали изменения в законодательстве, вступившие в силу с 1 марта 2026 года. Напомним, они касаются распределения медиков после получения диплома и окончания вузов и колледжей. Но это правило не распространяется на период обучения. Кроме того, в законодательство нигде не идет речь об обязательной работе в зоне СВО или военных госпиталях. Выпускники вправе сами выбирать место из всех предложенных вариантов.

Согласно нововведениям, медики после окончания обучения будут обязаны отработать 1-3 года в медучреждениях, работающих в системе ОМС, с занятостью не менее 0,5 ставки под руководством опытного наставника.

Кстати, ранее распространялись данные об отчислении студентов различных профилей ради отправки на СВО. Они также оказались фейком, и были опровергнуты региональными органами образования.

Кроме того, канал «Кремлевская табакерка», на котором первоначально появилась эта информация, неоднократно был уличен в публикации фейков под видом инсайдов. Веры ему нет.

Откуда же возник этот, очередной слух? Возможно, корни его кроются вот в чем. Некоторые медицинские вузы опубликовали у себя на сайтах приглашение медицинским работникам и студентам-медикам заключить контракты для прохождения службы в подразделениях Министерства обороны. Однако заключение контракта - дело добровольное, на время его действия студент находится в академическом отпуске. В этом можно убедиться, прочитав условия заключения контракта. Более того, сам факт таких объявлений подчеркивает добровольность набора.

То есть в очередной раз кто-то пытается вызвать волну возмущения, публикуя откровенную «липу».

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