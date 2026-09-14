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Политика14 сентября 2026 16:16

«Козырь» против НАБУ и САП сыграть не смог: чем аукнется Зеленскому бегство генпрокурора из Украины

Генпрокурор Украины Кравченко обвинил НАБУ в краже материалов уголовных дел
Александр ГРИШИН
Кравченко по подписанному им самим себе командировочному удостоверению срочно ночью убыл в Париж на какую-то международную конференцию

Кравченко по подписанному им самим себе командировочному удостоверению срочно ночью убыл в Париж на какую-то международную конференцию

Фото: REUTERS.

ЦИРК ОСТАЛСЯ, А КЛОУНЫ СБЕЖАЛИ

- Цирк без клоунов и Санта-Барбара одновременно, - так сейчас многие украинцы характеризуют настоящую эпопею, развернувшуюся в связи с побегом генпрокурора страны Руслана Кравченко в «срочную зарубежную командировку». Новость последнего часа – украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский своим указом отстранил Кравченко от должности генпрокурора. Не выдержал «просрочка» ожидания до завтрашнего дня, когда депутаты Верховной рады должны были уволить Кравченко с должности согласно его заявлению об отставке. А ведь профильный комитет украинского парламента по правоохранительной деятельности единогласно высказался за отставку генпрокурора. Надо было только подождать половину суток. Но у Зеленского явно, очень явно погорает в одном месте. И ему страсть как надо показать, что в истории с «пидозрой» от генпрокурора, одной ногой стоящего в отставке, в отношении главы НАБУ Семена Кривоноса сам «просроченный» ни при чем. А это значит, что его начали активно «поджаривать» с двух сторон – с одной руководители антикоррупционных структур НАБУ и САП Кривонос и Клименко, а с другой – стоящие за этими структурами европейцы, которые не хотят упускать такого шанса связать Зеленскому руки и ограничить его всевластие, сделав «просроченного» абсолютно послушным их воле и превратив его в самую настоящую марионетку.

Зеленский своим указом отстранил Кравченко от должности генпрокурора

Зеленский своим указом отстранил Кравченко от должности генпрокурора

Фото: REUTERS.

ДЕТИ – ЭТО СВЯТОЕ

Разъяснилась и якобы «цель командировки» Кравченко. По подписанному им самим себе командировочному удостоверению выходит, что он срочно ночью убыл в Париж на какую-то международную конференцию по вопросам детей. Хотя первоначально в Киеве запустили версию, что генпрокурор уехал «в командировку» в Литву. Что тут скажешь? Кравченко явно читал Ильфа и Петрова.

- Мы должны протянуть руку помощи! И мы её протянем! Но эту руку мы протянем не всем, господа, а только маленьким беспризорным детям!

— Красиво. Тут не придерешься, помогал детям и баста!

Кстати, как выяснилось, жена генпрокурора также пересекла границу Украины, причем, выехала в Молдавию, но сделала это на сутки раньше супруга. Если он свалил с Украины в 2-30 в ночь с 13-го на 14-е, то она проделала свой маневр в ночь с 12-го на 13-е.А что скажите, молодой красивой женщине делать в этой занюханной Литве. То ли дело Париж – бутики, бульвары, рестораны и кафе с круассанами. Вы в Литве где приличный круассан встречали? То-то. В общем, после известия об отъезде жены «командировка» Кравченко стала все больше напоминать хорошо подготовленный побег. Зато все теперь знают, что генпрокурор свою жену любит, а не так, как некоторые его подчиненные, которые бегают по бабам круглые сутки.

ВОР НА ВОРЕ СИДИТ И ВОРОМ ПОГОНЯЕТ

О своих намерениях Кравченко заявил собственноручно, подтвердив заодно, что находится за границей.

- Сейчас нахожусь в заграничной командировке, в ее рамках запланирован ряд встреч, в ходе которых намерен проинформировать международных партнеров о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов, признаках концентрации ими неконтролируемого влияния и рисков, которые такая практика создает для государственного суверенитета, верховенства права и демократических институтов, - заявил подавший в отставку генпрокурор.

Ранее он же выпустил полное подробностей заявление, в котором постарался предстать не только борцом с преступниками в среде украинских «антикоррупционеров», но и с пестуемой ими самими коррупцией.

- Во время обысков в служебных помещениях Офиса генерального прокурора представители НАБУ и САП получили доступ к защищенным законом материалам производств, касающихся их руководителей, сотрудников и связанных с ними лиц. Часть документов и электронных данных была скопирована и похищена. На сегодняшний день Офис Генерального прокурора осуществляет оперативное руководство в десятках уголовных производств, в рамках которых расследуются тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные сотрудниками НАБУ и САП, - заявил Кравченко и объяснил, почему же он так долго бездействовал. - Ранее, до принятия этих решений, меня политически сдерживал президент. Сдерживали и сами антикоррупционеры, предлагая гарантии неприкосновенности в обмен на отказ от выдвижения подозрений.

То есть, говоря на нормальном языке, Зеленский, будучи главой государства получал от генпрокурора информацию о преступлениях сотрудников НАБУ и САП, но «сдерживал» его, не позволяя или уговаривая не возбуждать уголовные дела по этим преступлениям. А генпрокурор с этим соглашался. Имел место, по признанию самого Кравченко, и элементарный торг с главами НАБУ и САП. Слабоваты аргументы для «стража законности». Особенно если учесть, что сам он имел отношение к «крышеванию» мошеннических колл-центров, что явствует из материалов прослушки его подчиненных.

По состоянию на сегодняшний день никакого подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу официально не вручено

По состоянию на сегодняшний день никакого подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу официально не вручено

Фото: Википедия.

ОБЛИЧИТЕЛЬ ПОНЕВОЛЕ

- Я советую Семену Кривоносу и Александру Клименко подать в отставку уже сегодня, не втягивая органы и коллективы в личный конфликт и борьбу за себя и близкое окружение. Также директору НАБУ следует объяснить, как он ввел в заблуждение целую международную комиссию, убедив ее в своей добропорядочности, при том что у него есть «прекрасный» бэкграунд с фиктивным усыновлением ребенка и взяточничеством. К сожалению, мы живем в стране кривых зеркал, где добропорядочность превратили в декорацию, за которой скрываются совсем другие цели, и где под видом следственных действий один орган похищает материалы уголовного производства у другого, - пафосно возвестил Кравченко и резюмировал. - Это не борьба с коррупцией. Это превращение правоохранительного органа в самостоятельный центр политической власти, который не избирал украинский народ, который не несет перед ним политической ответственности и пытается поставить себя на место парламента и президента в парламентско-президентской республике. Использование уголовных производств для подчинения прокуратуры, управления парламентом через страх и влияние на решения президента является попыткой узурпации власти органом.

Был бы другой человек, а не настолько продажный, пусть и лично преданный Зеленскому чиновник, можно было бы аплодировать этим его словам стоя. Но стоит лишь вспомнить, помимо участия в мошенничестве, помимо битком набитых долларами и евро сейфов в Офисе генпрокурора, что именно этот генпрокурор, наплевав на законность в любом ее виде, лично формулировал обвинение экс-президенту Украины Виктору Януковичу, передергивая буквально все, что можно и что нельзя.

«ПИДОЗРА» ПОТЕРЯЛАСЬ…

Между тем, на покинутой генпрокурором Батькивщине события приняли совсем уж неблагоприятный для него и даже для Зеленского оборот.

- По состоянию на сегодняшний день никакого подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу официально не вручено, - отметили в пресс-службе бюро, добавив, что НАБУ не изымало никаких уголовных производств, о которых говорится в заявлениях Генпрокурора. Из этого следует, что никто из силовиков не взял на себя ответственность за вручение «пидозры» главе НАБУ. И план Зеленского провалился, из-за чего вероятность, что он начнет отыгрывать назад, сделав виноватым во всем генпрокурора, возрастает. Кстати, указ об отстранении Кравченко также свидетельствует в пользу этого варианта.

А тут подоспели и свежие новости из Брюсселя, где отметили, что Евросоюз в курсе происходящего на Украине, но не собирается как-то вмешиваться в эту историю. Тем самым вроде бы дав «просрочке» Зеленскому передышку. Но вот следующее известие способно повергнуть его в панический шок. Вмешиваться ЕС якобы не собирается, но представитель Еврокомиссии Мерсье, комментируя ситуацию вокруг Руслана Кравченко, подчеркнул принцип нулевой терпимости ЕС к коррупции. И заявил, что Киев должен продолжать согласованные с Еврокомиссией реформы, в том числе изменить процедуру назначения генерального прокурора, предусмотрев конкурсный отбор для кандидата на эту должность.

СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ

Вариант с попыткой Зеленского заменить одного лояльного к нему генпрокурора на другую такую же лояльную фигуру терпит крах. Попытка обойти это требование Брюсселя или не выполнить его чревата финансовым наказанием за непослушание. В Европе и без того все чаще звучат голоса, что Киев в обмен на финансовую поддержку, пусть даже и кредитную, должен проводить обещанные реформы. А без европейских денег «просрочка» не продержится и месяца.

Между тем, «свой» генпрокурор необходим «просроченному», как воздух. Именно генпрокурор может предъявлять обвинение депутатам Верховной рады. И пока на этом месте сидит лояльный Зеленскому человек, «просроченный» может быть уверен, что его депутатам ничего не грозит. Фигура независимая может в один момент разрушить все единство этой команды в парламенте, ведь Зеленский уже показал, что не может защитить своих людей. Даже залог за экс-замглавы Офиса президента Ирину Мудрую еще не собран, и она продолжает оставаться в СИЗО, с каждым днем увеличивая риск для Зеленского и его команды пойти на сделку со следствием и сдать всех по полной. Похоже, что сам Зеленский уже понимает, что останется без реальной власти, но готов остаться в ней хотя бы марионеткой – ездить, попрошайничать и кланяться.

Одним словом, очень похоже, что «просроченный» главарь бандеровского режима вскоре может еще очень и очень пожалеть, что остался рулить страной после истечения срока своих полномочий.

Лучше бы ты, Зеля, продолжал играть на рояле.

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