«Козырь» против НАБУ и САП сыграть не смог: чем аукнется Зеленскому бегство генпрокурора из Украины

Кравченко по подписанному им самим себе командировочному удостоверению срочно ночью убыл в Париж на какую-то международную конференцию Фото: REUTERS.

ЦИРК ОСТАЛСЯ, А КЛОУНЫ СБЕЖАЛИ

- Цирк без клоунов и Санта-Барбара одновременно, - так сейчас многие украинцы характеризуют настоящую эпопею, развернувшуюся в связи с побегом генпрокурора страны Руслана Кравченко в «срочную зарубежную командировку». Новость последнего часа – украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский своим указом отстранил Кравченко от должности генпрокурора. Не выдержал «просрочка» ожидания до завтрашнего дня, когда депутаты Верховной рады должны были уволить Кравченко с должности согласно его заявлению об отставке. А ведь профильный комитет украинского парламента по правоохранительной деятельности единогласно высказался за отставку генпрокурора. Надо было только подождать половину суток. Но у Зеленского явно, очень явно погорает в одном месте. И ему страсть как надо показать, что в истории с «пидозрой» от генпрокурора, одной ногой стоящего в отставке, в отношении главы НАБУ Семена Кривоноса сам «просроченный» ни при чем. А это значит, что его начали активно «поджаривать» с двух сторон – с одной руководители антикоррупционных структур НАБУ и САП Кривонос и Клименко, а с другой – стоящие за этими структурами европейцы, которые не хотят упускать такого шанса связать Зеленскому руки и ограничить его всевластие, сделав «просроченного» абсолютно послушным их воле и превратив его в самую настоящую марионетку.

Зеленский своим указом отстранил Кравченко от должности генпрокурора Фото: REUTERS.

ДЕТИ – ЭТО СВЯТОЕ

Разъяснилась и якобы «цель командировки» Кравченко. По подписанному им самим себе командировочному удостоверению выходит, что он срочно ночью убыл в Париж на какую-то международную конференцию по вопросам детей. Хотя первоначально в Киеве запустили версию, что генпрокурор уехал «в командировку» в Литву. Что тут скажешь? Кравченко явно читал Ильфа и Петрова.

- Мы должны протянуть руку помощи! И мы её протянем! Но эту руку мы протянем не всем, господа, а только маленьким беспризорным детям!

— Красиво. Тут не придерешься, помогал детям и баста!

Кстати, как выяснилось, жена генпрокурора также пересекла границу Украины, причем, выехала в Молдавию, но сделала это на сутки раньше супруга. Если он свалил с Украины в 2-30 в ночь с 13-го на 14-е, то она проделала свой маневр в ночь с 12-го на 13-е.А что скажите, молодой красивой женщине делать в этой занюханной Литве. То ли дело Париж – бутики, бульвары, рестораны и кафе с круассанами. Вы в Литве где приличный круассан встречали? То-то. В общем, после известия об отъезде жены «командировка» Кравченко стала все больше напоминать хорошо подготовленный побег. Зато все теперь знают, что генпрокурор свою жену любит, а не так, как некоторые его подчиненные, которые бегают по бабам круглые сутки.

ВОР НА ВОРЕ СИДИТ И ВОРОМ ПОГОНЯЕТ

О своих намерениях Кравченко заявил собственноручно, подтвердив заодно, что находится за границей.

- Сейчас нахожусь в заграничной командировке, в ее рамках запланирован ряд встреч, в ходе которых намерен проинформировать международных партнеров о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов, признаках концентрации ими неконтролируемого влияния и рисков, которые такая практика создает для государственного суверенитета, верховенства права и демократических институтов, - заявил подавший в отставку генпрокурор.

Ранее он же выпустил полное подробностей заявление, в котором постарался предстать не только борцом с преступниками в среде украинских «антикоррупционеров», но и с пестуемой ими самими коррупцией.

- Во время обысков в служебных помещениях Офиса генерального прокурора представители НАБУ и САП получили доступ к защищенным законом материалам производств, касающихся их руководителей, сотрудников и связанных с ними лиц. Часть документов и электронных данных была скопирована и похищена. На сегодняшний день Офис Генерального прокурора осуществляет оперативное руководство в десятках уголовных производств, в рамках которых расследуются тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные сотрудниками НАБУ и САП, - заявил Кравченко и объяснил, почему же он так долго бездействовал. - Ранее, до принятия этих решений, меня политически сдерживал президент. Сдерживали и сами антикоррупционеры, предлагая гарантии неприкосновенности в обмен на отказ от выдвижения подозрений.

То есть, говоря на нормальном языке, Зеленский, будучи главой государства получал от генпрокурора информацию о преступлениях сотрудников НАБУ и САП, но «сдерживал» его, не позволяя или уговаривая не возбуждать уголовные дела по этим преступлениям. А генпрокурор с этим соглашался. Имел место, по признанию самого Кравченко, и элементарный торг с главами НАБУ и САП. Слабоваты аргументы для «стража законности». Особенно если учесть, что сам он имел отношение к «крышеванию» мошеннических колл-центров, что явствует из материалов прослушки его подчиненных.

По состоянию на сегодняшний день никакого подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу официально не вручено Фото: Википедия.

ОБЛИЧИТЕЛЬ ПОНЕВОЛЕ

- Я советую Семену Кривоносу и Александру Клименко подать в отставку уже сегодня, не втягивая органы и коллективы в личный конфликт и борьбу за себя и близкое окружение. Также директору НАБУ следует объяснить, как он ввел в заблуждение целую международную комиссию, убедив ее в своей добропорядочности, при том что у него есть «прекрасный» бэкграунд с фиктивным усыновлением ребенка и взяточничеством. К сожалению, мы живем в стране кривых зеркал, где добропорядочность превратили в декорацию, за которой скрываются совсем другие цели, и где под видом следственных действий один орган похищает материалы уголовного производства у другого, - пафосно возвестил Кравченко и резюмировал. - Это не борьба с коррупцией. Это превращение правоохранительного органа в самостоятельный центр политической власти, который не избирал украинский народ, который не несет перед ним политической ответственности и пытается поставить себя на место парламента и президента в парламентско-президентской республике. Использование уголовных производств для подчинения прокуратуры, управления парламентом через страх и влияние на решения президента является попыткой узурпации власти органом.

Был бы другой человек, а не настолько продажный, пусть и лично преданный Зеленскому чиновник, можно было бы аплодировать этим его словам стоя. Но стоит лишь вспомнить, помимо участия в мошенничестве, помимо битком набитых долларами и евро сейфов в Офисе генпрокурора, что именно этот генпрокурор, наплевав на законность в любом ее виде, лично формулировал обвинение экс-президенту Украины Виктору Януковичу, передергивая буквально все, что можно и что нельзя.

«ПИДОЗРА» ПОТЕРЯЛАСЬ…

Между тем, на покинутой генпрокурором Батькивщине события приняли совсем уж неблагоприятный для него и даже для Зеленского оборот.

- По состоянию на сегодняшний день никакого подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу официально не вручено, - отметили в пресс-службе бюро, добавив, что НАБУ не изымало никаких уголовных производств, о которых говорится в заявлениях Генпрокурора. Из этого следует, что никто из силовиков не взял на себя ответственность за вручение «пидозры» главе НАБУ. И план Зеленского провалился, из-за чего вероятность, что он начнет отыгрывать назад, сделав виноватым во всем генпрокурора, возрастает. Кстати, указ об отстранении Кравченко также свидетельствует в пользу этого варианта.

А тут подоспели и свежие новости из Брюсселя, где отметили, что Евросоюз в курсе происходящего на Украине, но не собирается как-то вмешиваться в эту историю. Тем самым вроде бы дав «просрочке» Зеленскому передышку. Но вот следующее известие способно повергнуть его в панический шок. Вмешиваться ЕС якобы не собирается, но представитель Еврокомиссии Мерсье, комментируя ситуацию вокруг Руслана Кравченко, подчеркнул принцип нулевой терпимости ЕС к коррупции. И заявил, что Киев должен продолжать согласованные с Еврокомиссией реформы, в том числе изменить процедуру назначения генерального прокурора, предусмотрев конкурсный отбор для кандидата на эту должность.

СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ

Вариант с попыткой Зеленского заменить одного лояльного к нему генпрокурора на другую такую же лояльную фигуру терпит крах. Попытка обойти это требование Брюсселя или не выполнить его чревата финансовым наказанием за непослушание. В Европе и без того все чаще звучат голоса, что Киев в обмен на финансовую поддержку, пусть даже и кредитную, должен проводить обещанные реформы. А без европейских денег «просрочка» не продержится и месяца.

Между тем, «свой» генпрокурор необходим «просроченному», как воздух. Именно генпрокурор может предъявлять обвинение депутатам Верховной рады. И пока на этом месте сидит лояльный Зеленскому человек, «просроченный» может быть уверен, что его депутатам ничего не грозит. Фигура независимая может в один момент разрушить все единство этой команды в парламенте, ведь Зеленский уже показал, что не может защитить своих людей. Даже залог за экс-замглавы Офиса президента Ирину Мудрую еще не собран, и она продолжает оставаться в СИЗО, с каждым днем увеличивая риск для Зеленского и его команды пойти на сделку со следствием и сдать всех по полной. Похоже, что сам Зеленский уже понимает, что останется без реальной власти, но готов остаться в ней хотя бы марионеткой – ездить, попрошайничать и кланяться.

Одним словом, очень похоже, что «просроченный» главарь бандеровского режима вскоре может еще очень и очень пожалеть, что остался рулить страной после истечения срока своих полномочий.

Лучше бы ты, Зеля, продолжал играть на рояле.

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