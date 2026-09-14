Театр «Ленком» готов бесплатно установить памятник на могиле Инны Чуриковой: но ее живущий в Дубае сын четыре года не даёт согласия

«КП» уже писала, что на могиле народной артистки Советского Союза Инны Чуриковой до сих пор нет памятника. Похоронили её на центральной аллее Новодевичьего кладбища, на виду. Рядом могила её мужа – замечательного режиссера Глеба Панфилова. На земле - черная мраморная плита. На плите лежат два портрета. Обычно такие портреты ставят вместе с табличкой сразу после похорон. Временно... В январе будет четыре года, как ушла из жизни Инна Чурикова.
Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.
Мраморная плита, вероятно, постамент для будущего памятника. Но она лежит давно, её установил Театр «Ленком», в котором Инна Чурикова служила полвека, а её муж режиссер Глеб Панфилов ставил спектакли.
Всех эта неприглядная картина удивляет, кроме, пожалуй, единственного человека – 48-летнего сына Чуриковой и Панфилова - Ивана. Он их единственный наследник, которому от родителей досталось немало благ и при их жизни и после смерти. Они его очень любили и баловали.
Как говорят, сын-мажор обитает между Лондоном и Дубаем. Сейчас живет в Арабских Эмиратах, прожигает жизнь и наследство своих великих родителей. В Москве театр «Ленком» ухаживает за могилой. Но установить памятник может только хозяин захоронения, то есть сын.
Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.
Прояснить ситуацию Иван Панфилов отказался - «не даю интервью».
- Огорчительно, что Иван до сих пор не может утвердить проект памятника, который мы предложили, - рассказал нам президент театра «Ленком» Марк Варшавер. - Уже четвертый год не может утвердить. Я нашел человека, который готов сделать памятник бесплатно – из любви к театру, из любви к великой русской актрисе Инне Чуриковой. Иван молчит, не утверждает. У Глеба Панфилова есть старший сын от первого брака. Но он повлиять на Ивана не может.
- Возможно, Ивану не нравится проект, поэтому не утверждает?
- Не знаю, он всё время оттягивает. Мы ему регулярно пишем письма. Иван сейчас живет в Дубае. Говорит, что ему надо с кем-то ещё посоветоваться, согласовать. Неужели нет на это времени?
Я был недавно на кладбище. На могиле лежит плита, которую я заказывал. Конечно, это выглядит странно - одна из лучших наших актрис столько лет без памятника? В театр постоянно звонят и возмущенно спрашивают, почему театр не ставит памятник Чуриковой? Театр готов всё установить бесплатно, с Ивана денег не возьмем. Но без его согласия, мы не можем ничего сделать.
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На могиле народной артистки СССР Инны Чуриковой до сих пор нет памятника, и это удивляет
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