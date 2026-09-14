Глава региона начал доклад с экономики. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В понедельник Владимир Путин встретился с губернатором Новгородской области Александром Дроновым. Глава региона начал доклад с экономики: в 2021 году в области создана особая экономическая зона. За пять лет она привлекла 8 крупных инвесторов и 4,5 миллиарда рублей. Еще 8 инвесторов собираются вложить столько же в ближайшие годы. Теперь в Новгородщине будут производить телевизоры, литий-ионные аккумуляторы и железобетонные плиты для строительства скоростных железнодорожных магистралей.

- Владимир Владимирович, вы прекрасно знаете, что по многим показателям Новгородская область отстает среди других регионов нашей страны, исторически так сложилось. Поэтому для меня крайне важно, чтобы регион двигался вперед с опережающими темпами, - заявил Дронов. И обрисовал круг работы:

Путин указал губернатору Новгородской области Дронову на проблему Владимир Путин прервал доклад губернатора Новгородской области Александра Дронова ради важного замечания

1. Инвестиции. Идет работа по повышению привлекательности региона. По итогам 2025 года область заняла шестое место, выросла на три позиции.

2. Демография. На Новгородщине, как выразился губернатор, «демографическая зима». В 2026-м введены новые меры поддержки многодетных, молодых и студенческих семей, и число новорожденных впервые за долгое время выросло. В 2027 года мер будет еще больше: за четвертого ребенка (и каждого следующего) - по миллиону, а семьям с 5-ю детьми будут оплачивать всю коммуналку.

3. Здравоохранение. Главная задача - привлечение молодых врачей и медработников. Для них также введены меры поддержки, ими за полтора года воспользовались 280 специалистов. Кроме того, врачам выдают квартиры, и через семь лет работы их можно забрать в собственность - таких случаев уже 283 с 2019 года.

4. Комфортная среда. Все города региона признаны городами с благоприятной городской средой. Новгородщина заняла 21-место по качеству жизни, благоустроено уже 665 территорий.

5. Культурное наследие. Регион включился в программы сохранения и реставрации, определили 37 объектов, подлежащих ремонту. Знаменитая церковь Петра и Павла уже обновлена, а в Новгородском Кремле и церкви Покрова Богородицы начались работы.

- У вас ничего нет об образовании в школах. Между тем я знаю, что свыше 54 процентов нуждается в капремонте. Это вызов все-таки… Пометьте себе, это надо взять на контроль, - по итогам доклада указал Путин.

- Есть проблема, мы каждый год школы ремонтируем, - отреагировал Дронов. - Ремонтируем капитально школы, участвуем во всех программах. Конечно же, будем продолжать. Эта тема у меня на контроле.