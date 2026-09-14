Путин потребовал от губернатора заняться школами: «У вас свыше 54 процентов нуждается в капремонте, это надо взять на контроль»

Глава региона начал доклад с экономики. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В понедельник Владимир Путин встретился с губернатором Новгородской области Александром Дроновым. Глава региона начал доклад с экономики: в 2021 году в области создана особая экономическая зона. За пять лет она привлекла 8 крупных инвесторов и 4,5 миллиарда рублей. Еще 8 инвесторов собираются вложить столько же в ближайшие годы. Теперь в Новгородщине будут производить телевизоры, литий-ионные аккумуляторы и железобетонные плиты для строительства скоростных железнодорожных магистралей.

- Владимир Владимирович, вы прекрасно знаете, что по многим показателям Новгородская область отстает среди других регионов нашей страны, исторически так сложилось. Поэтому для меня крайне важно, чтобы регион двигался вперед с опережающими темпами, - заявил Дронов. И обрисовал круг работы:

1. Инвестиции. Идет работа по повышению привлекательности региона. По итогам 2025 года область заняла шестое место, выросла на три позиции.

2. Демография. На Новгородщине, как выразился губернатор, «демографическая зима». В 2026-м введены новые меры поддержки многодетных, молодых и студенческих семей, и число новорожденных впервые за долгое время выросло. В 2027 года мер будет еще больше: за четвертого ребенка (и каждого следующего) - по миллиону, а семьям с 5-ю детьми будут оплачивать всю коммуналку.

3. Здравоохранение. Главная задача - привлечение молодых врачей и медработников. Для них также введены меры поддержки, ими за полтора года воспользовались 280 специалистов. Кроме того, врачам выдают квартиры, и через семь лет работы их можно забрать в собственность - таких случаев уже 283 с 2019 года.

4. Комфортная среда. Все города региона признаны городами с благоприятной городской средой. Новгородщина заняла 21-место по качеству жизни, благоустроено уже 665 территорий.

5. Культурное наследие. Регион включился в программы сохранения и реставрации, определили 37 объектов, подлежащих ремонту. Знаменитая церковь Петра и Павла уже обновлена, а в Новгородском Кремле и церкви Покрова Богородицы начались работы.

- У вас ничего нет об образовании в школах. Между тем я знаю, что свыше 54 процентов нуждается в капремонте. Это вызов все-таки… Пометьте себе, это надо взять на контроль, - по итогам доклада указал Путин.

- Есть проблема, мы каждый год школы ремонтируем, - отреагировал Дронов. - Ремонтируем капитально школы, участвуем во всех программах. Конечно же, будем продолжать. Эта тема у меня на контроле.