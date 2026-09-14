Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подписали декларацию о самоопределении: но в Лондоне и не думают беспокоиться

За выход из Соединенного Королевства твердо высказываются лишь 30-35% жителей в каждом из регионов Фото: EAST NEWS.

Сегодня в столице Уэльса Кардиффе произошло событие, претендующие на статус исторического. Руководители Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса (они носят титул первых министров) подписали совместный меморандум о праве на выход из состава Великобритании. Декларация содержит требование к правительству страны дать трем регионам возможность организовать референдумы о самоопределении. Если представить, что Лондон такие референдумы разрешит и население на них поддержит идею независимости, то Соединенное Королевство рискует стать навеки разъединенным, а Британия скукожится до размеров Англии - старой и доброй, но очень одинокой.

«Шотландия, Уэльс и Ирландия имеют свою историю, самобытность и политические традиции», - говорится в документе. Он устанавливает принципы экономического сотрудничества «мятежных» британских окраин и их взаимодействия в международных делах. А тут изменения ожидаются кардинальные. Уэльс и Шотландия, получив свободу, намерены сразу же подать заявку на вступление в Евросоюз (Великобритания, напомним, из него вышла в 2016 году). А Северная Ирландия и вовсе собирается вернуться в объятия матери-родины Ирландии.

В Лондоне, однако, никакой паники не наблюдалось. Премьер-министр Энди Бернем заявил, что речь о проведении референдумов может вестись только, если за это выскажется подавляющее большинство населения каждого из регионов. Так что же, громкая декларация - холостой выстрел?

- Да, это скорее пиар-акция лидеров национальных партий, которые сейчас являются правящими в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии, - полагает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. - Там, конечно, не очень приветствуют традиционную политику британских лейбористов и консерваторов, но за выход из Соединенного Королевства твердо высказываются лишь 30-35% жителей в каждом из регионов. Надо также учитывать, что все эти провинции сидят на дотациях из госбюджета, и у них банально не хватит средств на то, чтобы жить самостоятельно. Да и в Евросоюз их вот так, с бухты-барахты, вряд ли примут. И не только по экономическим причинам: в Испании, Бельгии тоже есть свои сепаратисты, и эти члены ЕС не станут приветствовать приход «отщепенцев». Поэтому говорить об угрозе распада Великобритании явно преждевременно.

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