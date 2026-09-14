Душа может покидать тело: В экспериментах с человеческим сознанием ученые получили сверхъестественные результаты

Во время клинической смерти и экспериментов с «выходом из тела» некоторые люди видели себя со стороны

Неврологи из Университета Вирджинии (Department of Psychiatry and Neurobehavioral Sciences, University of Virginia, USA) и их коллеги из Университета Окленда (Faculty of Science, University of Auckland, New Zealand) проверили, действительно ли люди могут покидать свои тела - испытывать, выражаясь научным языком, «внетелесный опыт» (Out-of-body experiences)?

Результаты шокировали экспериментаторов. Они получили совсем не то, что ожидали. Без мистики не обошлось. Подробности – в отчете, опубликованном в журнале Explore.

Были на пороге того света

Волне возможно, что помимо видимого всем нам материального мира, существует и какой-то иной – тот, в котором обитают души. Верующих в этом убеждать не надо. Ученые же ищут доказательства, изучая свидетельства людей, воскресших после клинической смерти. По статистике, примерно 20 процентов из них не сомневаются, что побывали если не на том свете, то, как минимум, на его пороге – рассказывают, как туда добирались, что видели по дороге. Околосмертный опыт (Near-Death Experience) – NDE, в английском сокращении, - так называют «показания очевидцев».

Удивительно, но люди, умерев на какое-то время, видели примерно одно и тоже: темный тоннель, по которому летели к свету, умерших родственников, ангелов или других странных созданий. У кого-то перед глазами мелькали кадры прошедшей жизни. Обострялись чувства и возникало искаженное восприятие времени.

Верующие не сомневаются, что помимо нашего - материального - мира, существует некий тонкий – царствие небесное, в котором обитают души

Ученые – в своем большинстве - не сомневаются: феномен NDE не выдумки, а реальный медицинский факт. Правда, лишь немногие связывают его с загробным миром, полагая, что всё вышеперечисленное вполне может быть галлюцинациями, возникающими в мозгу умирающих при недостатке в нем кислорода. Скептики довольно убедительно это доказывают.

Но и энтузиасты не сдаются. Ведь, если NDE все-таки имеет отношение к мистическим процессам, связанным с отделением души от тела, то в этом не столь уж трудно убедиться. Достаточно спрятать от испытуемых нечто примечательное в таком месте, в котором они могли бы это увидеть, только переместившись туда своим ментально-духовным «я» - душой, если хотите. Или ее частью. Окажутся вне себя – увидят. А не увидят – значит, никуда из себя и не выходили. Привиделось.

Столь незатейливую идею и положили в основу своих исследований ученые из США и Новой Зеландии.

Так выглядит активность TPJ на томограмме

Вышли из тела не в ту сторону

Из себя вызвались выходить 20 с лишним добровольцев, которые заверили ученых, что не раз оказывались в таком состоянии, наблюдая себя как бы со стороны. Их по одному – на час-полтора - оставляли в изолированной комнате №1 со всеми удобствами.

Исследователи находились в другой комнате - №2. Была и третья комната - №3, в которой стоял компьютер. Именно на нем появлялись изображения. Какие конкретно, никто не знал - даже ученые. Особая программа выбирала картинки случайным образом из ста имевшихся.

Экран компьютера был повернут к стене. Чтобы никто не подглядывал – в том числе и ученые. Они тоже не знали, какое картинка кому «выпадет».

Лишь 8 человек сообщили, что «вышли из себя» - испытали внетелесный опыт. Но ничего определенного никто так и не увидел. Те простые предметы, которые были изображены на картинках, достававшимся испытуемым – яблоки, кубики, шары или что-то вроде этого - ни один из них не назвал.

«Финита ля комедия»? Поищем душу в другой раз? Не совсем. Седьмой и тринадцатый участники эксперимента точно описали, как сидели и что делали исследователи в своей запертой комнате №2, пока добровольцы «выходили из себя» в своей – №3. Прозреть сквозь стены те двое не могли. Получается, нечто все-таки отделилось от их тел и побывало в другой комнате - №2. Мистика…

Ученые, кстати, вполне серьезно предположили, что картинки оказались недостаточно привлекательными для того, чтобы это «нечто» обратило на них внимание. Возможно, не только чужая душа – потемки, но и своя собственная.

Парю под потолком, но что там написано не вижу

Феномен выхода из тела в свое время проверял известный реаниматолог, профессор Сэм Парния (Dr Sam Parnia), который сначала трудился в Саутгемптонском университете (University of Southampton), а теперь работает в Университете Нью Йорка (State University of New York). Ученый и несколько десятков его коллег намеревались обследовать 25 больниц в Англии, США и Канаде, присматриваясь к пациентам, пережившим клиническую смерть – конкретно к тем, которые рассказывали, как воспаряли над своими бесчувственными телами.

Ученые, похоже, первыми придумали, как выяснить, в самом ли деле это самое видящее и слышащее «нечто» покидало хоть кого-то из воскресших, благодаря чему те наблюдали себя со стороны – как правило, откуда-то сверху.

Медики устанавливали в палатах полки - под самым потолком. А на них размещали специальные тестовые картинки - так, чтобы те не были заметны с кроватей. Вернувшихся с того света спрашивали, мол, картинки видели? Что на них? Если бы люди воспаряли под потолок, как и рассказывали, то сообщили бы.

Сэм Парниа с коллегами подвели некоторые итоги исследований лишь в октябре 2014 года, опубликовав результаты в журнале Resuscitation.

Пациентов, в итоге, набралось 2060 - тех, у которых наступила клиническая смерть в результате остановки сердца. Выжили 330 человек. О том или ином NDE сообщили 140 человек. И 26 пациентов рассказали, что выходили из тела.

Те самые записки, размещенные под потолком, похоже, никто не увидел. Иначе Парния не молчал бы об этом до сих пор.

Ученый лишь рассказал, что задокументировал показания 57-летнего социального работника из Великобритании, который был мертвым три минуты. Пациент, воскреснув, точно описал то, что происходило до этого вокруг, включая действия медиков, занятых реанимацией, и звуки оборудования.

Увы, получить точной ответ на вопрос, есть ли у человека душа, никак не получается. Одни намеки, но, признаем, не самые слабые.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Взглянуть на себя со стороны можно и не умирая

Исследовав деятельность мозга людей, потерявших сознание (в общей сложности 400 человек), Стивен Лаурейс (Steven Laureys), бельгийский невролог из Университета Льежа (Liege University), обнаружил: все испытавшие Out-of-body experiences демонстрируют повышенную активность в структуре мозга под названием височно-теменной узел - Тemporoparietal junction (TPJ). Весь мозг иной раз «дремлет» или вовсе отключается, а этот узел остается активным - в той или иной степени. конечно.

Выяснилось, что NDE можно вызвать, если, к примеру, учащенно дышать особым образом - посредством так называемой гипервентиляции легких, а также, если быстро изменить положение тела или нагрузку на него.

Лаурейс предположил: TPJ и генерирует «выход из тела».

Среди пациентов ученого были несколько пилотов, испытавших перегрузки. Они рассказывали, как летали рядом с самолетом, наблюдая за своими телами, сидящими в кабине.

Доктору Олафу Бланке (Olaf Blanke) - швейцарскому неврологу (Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne) первому удалось – пусть даже случайно - экспериментально воспроизвести феномен «выхода из тела». Опять же, подопытной была отнюдь не умирающая 43-летняя женщина, страдающая эпилепсией. Доктор зондировал ее мозг электродами. Проник в височно-теменной узел. После чего вполне живая пациентка сообщила, что вышла из тела и наблюдает за собой со стороны.

Доктор Дирк Риддер (Dirk De Ridder) из Университета в Антверпене (University Hospital Antwerp in Belgium), пытаясь избавить 63-летнего мужчину от непрекращающегося звона в ушах, тоже добрался электродом до его височно-теменного узла. Звон не прекратился. Под него мужчина и воспарил над собой примерно на 50 сантиметров, как он сообщил.

TPJ расположен на пересечении височной и теменной долей коры больших полушарий. В обычной жизни он обрабатывает зрительные и осязательные сигналы, информацию о положении тела в пространстве, поступающую из внутреннего уха, сигналы от мышц, связок и суставов, которые позволяют оценить, в каком положении различные части тела находятся друг относительно друга. Сигналы, которые узел собрал воедино, и создают ощущение собственного тела, дают понять, где оно начинается и заканчивается. Помимо всего прочего TPJ участвует процессах сознания и самосознания.

Ученые возбуждали узел искусственно. Но похоже, что подобное происходит и в критических ситуациях. TPJ может начать проявлять повышенную, но сумбурную активность и в результате кислородного голодания или повреждения.

Бланке и его коллеги предполагают, что и умирающий, но все еще сохраняющий нервные связи с телом мозг, тоже каким-то образом возбуждает TPJ. И с его участием посылает на зрительную кору информацию о положении тела в пространстве. Та ее по-своему воспринимает, перемешивает с картинками, полученными до того, как сознание уже отключилось, и проецирует на сетчатку глаза. А человеку, лишенному всех нормальных чувственных сигналов и привычных ощущений, кажется, будто бы он видит себя со стороны.

КОММЕНТАРИЙ ВОСКРЕСШЕГО

Алексей Сафронов, Краснодарский край: Вообще было всё безразлично

- Нет ничего удивительного в том, что никто не заметил ни картинок, ни записок, - рассказал Алексей KP.RU в свое время. - Я сам пережил клиническую смерть. Был выход из тела. В тот момент меня абсолютно перестало интересовать всё земное, всё материальное. Я лишь мельком осмотрелся по сторонам. Я видел своё тело, лежащее на операционном столе, группу врачей вокруг него. Но это всё мельком. Мне в тот момент вообще было всё безразлично. Сейчас я даже не могу вспомнить сколько врачей было в операционной. А на какую-то карточку - даже на плакат - я бы вообще внимание не обратил…

ИТОГО

Во что верить? В загробный мир или в физиологию? Люди решает для себя сами. «Каждому будет дано по его вере», - говорил Воланд голове Берлиоза, чуть перефразировав слова из Библии – «По вере вашей да будет вам» (Мф 9:29).

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