Каждый пятый американец не прочь навсегда покинуть США

В США сейчас эпидемия одиночества, люди не хотят общаться и ссорятся из-за политики Фото: REUTERS.

В США такое впервые со времен Великой депрессии: количество уезжающих оттуда на постоянное место жительства превысило количество иммигрантов почти на триста тысяч.

Президент Дональд Трамп объясняет дисбаланс высылкой нелегалов и ужесточением въездного режима. Но расстаться с американской мечтой хотят все больше легальных обладателей паспортов. В прошлом году этот план осуществили 180 000 из них, прогноз на нынешний год - 200 000. По данным опроса Gallup, 20% американцев хотели бы насовсем покинуть родину.

ТОП-10 стан, куда бегут из США Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

МЕНЬШЕ ТРАТ, БОЛЬШЕ ДРУЗЕЙ

Самые популярные направления не меняются много лет - это Мексика, Канада, Великобритания. Вырос и выезд в Испанию, поскольку там легко дают вид на жительство.

«Мы уехали из США в Испанию с шестилетним сыном и не жалеем, - рекламируют эту страну в Сети художники-дизайнеры Джефф и Лаура Апель из Вашингтона, выбравшие Валенсию. - Тратим на 2,5 тысячи долларов в месяц меньше, чем в Америке».

Новая страна кажется им безопасной: Джефф перестал принимать успокоительные, которые пил из-за хронического стресса, семья перестала постоянно волноваться за сына - теперь он один ходит в школу пешком.

55-летний ландшафтный архитектор Брайтон Уэст - адепт Мексики. Он ведет канал «Почти на пенсии», где публикует интервью с «поуехавшими». Обосновался в городе Ла-Пас.

«В США сейчас эпидемия одиночества, люди не хотят общаться и ссорятся из-за политики, - объясняет американец свое решение. - А в Мексике все ваши соседи знают друг друга по именам, у вас будет множество друзей. Тут целые клубы наших пенсионеров».

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

КОММУНИСТОВ НЕ БОЯТСЯ

Самое сенсационное явление - это отъезд американцев в страны, которые в США считают коммунистическими. Например, во Вьетнам (туда переместились на постоянку 35 000 человек) и Камбоджу.

Наташа, 38 лет, приехала во Вьетнам из Дейтона, штат Огайо:

- В Америке я зарабатывала $4000 в месяц, но мне этого едва хватало. В 2023 году переехала в Дананг. Здесь я работаю удаленно - организую вебинары. Двухкомнатная квартира с видом на море стоит $400 в месяц. Недавно я обожгла кожу на спине. Пришлось лечь в больницу. Меня вылечили за $68. В США один только вызов неотложки с госпитализацией - это уже $600.

Тами Макдональд, пенсионерка, с января 2025 года живет в столице Камбоджи Пномпене:

- Сначала было трудно: в Штатах я привыкла водить машину. Но потом оценила общественный транспорт - жаль, что в моем родном Орландо, штат Флорида, его почти нет. В Камбодже дешевые еда и жилье - хороший обед за два доллара, квартиру с интернет-доступом можно снять за $330. Все дешево по простой причине: здесь очень просто открыть свой бизнес.

РОССИЯ В СЕРДЦЕ

Майкл Мелисия, 64 года от роду, уроженец штата Нью-Джерси, называет себя россиянином по выбору. Мы познакомились в московском храме святого Николая Мирликийского в Новой Слободе. Вот уже почти четыре года, с самого своего приезда в Россию, Майкл ходит туда каждую субботу - в этот день недели проходят службы на английском и французском языках. Но в эту субботу Майкла не было - оказалось, уехал в путешествие, и мой звонок застал его… в Калининграде.

Майкл Мелисия стал прихожанином московского храма. Фото: Дмитрий БАБИЧ.

- Я всегда мечтал пожить в России, а потому, когда вышел на пенсию в 60, отправился к вам, - рассказывает он. - Первый русский город, который я увидел, был Калининград - в него легче всего въехать с территории ЕС. Он мне страшно понравился! Вот я его и посещаю, чтобы отдохнуть. В Штатах я работал учителем немецкого и испанского языков и культур, поэтому в Калининграде мне комфортно - памятников Гофману и Канту здесь больше, чем во всех федеральных землях Германии, вместе взятых.

Другой любимый город Майкла - Самара.

- Первые полгода моей жизни в России я провел там. Понял, что с моей американской пенсией - две тысячи долларов - я в России проживу, а вот в США этого на жизнь никак не хватит.

- Не скучаете по Штатам?

- Не особенно. Но съездил к детям в Нью-Джерси. У меня есть сын и три дочери. Парень служит в американских ВВС, и ему не рекомендовали со мной встречаться, поскольку я живу в России. Ну ничего, подождем, пока что мне хватает общения с дочками и внуками. А о своем желании переехать в Россию я не жалею. В свое время я жил в Мексике, Германии и могу с чистым сердцем вам сказать: тут мне лучше всего!

А ЭТИ ОСТАЛИСЬ

Ненавистники Трампа слово не сдержали

Помнится, когда Трамп впервые стал хозяином Белого дома, многие звезды, которым были любы демократы, заявили: баста, мы уезжаем! То же они повторяли и когда Дональд стал президентом во второй раз. Но остались в родных пенатах. Среди таких - певица Шер, актрисы Вупи Голдберг и Шэрон Стоун…

Актеры Том Хэнкс и Джордж Клуни всячески критиковали Трампа (первый называл его зацикленным на себе шоуменом, второй - парнем, сидящим в золотой башне на золотом унитазе). Пошли слухи, будто Хэнкс эмигрировал в Грецию. Но оказалось, что у него просто там вилла, где он проводит лето.

А вот Клуни с женой и детьми переселились на ферму в Прованс. Однако случилось это еще в 2021 году, когда к власти пришел Джо Байден. Актер объяснял переезд тем, что дети там лучше защищены от папарацци, живут правильной и спокойной деревенской жизнью.