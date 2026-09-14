Надежный выход здесь только один - прийти и все сообщить спецслужбам. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Читаешь про то, как осудили очередного подростка, которого завербовали СБУ на каком-нибудь сайте знакомств или игровой платформе, и сердце кровью обливается. А как иначе, когда у самой дочке 16 лет, которая на все мои «страшилки» о вербовщиках, отвечает усталым: «Ма! Ну хватит! Я уже поняла: коды никому не сообщать, с «майорами ФСБ» не общаться, ничьи задания не выполнять». Так думали и все те, кто сейчас мотает сроки за терроризм: «А-а-а, это может произойти с кем угодно, но не со мной».

Как до них достучаться?

Подожгла полицейскую машину по заданию из мессенджера В Чебоксарах 16-летняя девушка подожгла служебный автомобиль полиции – так ей сказали действовать «спецслужбы» в мессенджере. Теперь ей грозит срок за террористический акт

Наталья Потлачук.

Ищу ответ на этот вопрос с судебным психологом Натальей Потлачук. У нее вагон примеров, когда вчерашние домашние мальчики и девочки вдруг сами становились мошенниками и террористами. Причем большинство из них делали это неосознанно.

ЗА БАКСЫ ИЛИ ПО ПРОСТОТЕ ДУШЕВНОЙ

Давайте сразу определимся с мотивами. Одни подростки совершали преступления абсолютно осознанно, за деньги или обещания каких-то выгод. С этими все ясно. Они знали, на что шли, их никто не вводил в заблуждение. А есть подростки, которых ввели в заблуждение. «И вот это настоящая трагедия», - говорит Наталья Викторовна.

Чаще всего вербовщики используют две ловушки. Одна - работа курьером. Молодежь заходит на сайты трудоустройства, чтобы вполне официально подзаработать на какие-то «хотелки», заключает официальные договоры, чаще всего удаленно.

- Там предлагают стать просто курьером. Якобы риелторская фирма предлагает молодому человеку перевозить документы и деньги. Объясняя, что это деньги за сделку, например. Естественно, молодой человек получает оплату в районе 3 - 5 тысяч за сделанную работу. Единицы, кто способен вовремя разобраться в сути деятельности работодателя и прийти в полицию. Остальные попадают на видеокамеры и задерживаются спецслужбами. Зачастую только тогда подросток понимает, что участвовал в хитром плане, где ему отводилась роль пешки («биодрона»), но бывает уже поздно, - рассказывает психолог.

Второй путь почти хрестоматийный, но на который до сих пор ловят людей, это ПИН-код от банковского приложения либо «Госуслуг», либо код для курьера-доставщика. Сегодня редко кто не ожидает какой-либо доставки с маркетплейсов, и это не вызывает удивления. Вариантов «развести» много, но заканчивается все одним: одураченный подросток высылает код. И тут же получает звонок из «компетентных органов»: «Только что с ваших «Госуслуг» оформлена доверенность, деньги ушли в поддержку ВСУ. Это уголовное преступление». А потом звонит тот самый «майор ФСБ» и отчитывает обескураженного ребенка: «Ты что, совсем новостей не читаешь и не знаешь, с кем воюет страна?». Следом звонит другой, якобы «добрый следователь» и утешает: «Вот и мне от начальника досталось. Но ты не переживай. Сейчас мы этот вопрос решим».

- Вербовщики предоставляют профессионально выполненные удостоверения (их виртуально «нарисовать» на компьютере сейчас несложно), бланки о неразглашении, которые ребенок послушно распечатывает и подписывает. Жертву ведут день и ночь, это активная атака на сознание человека. Я бы это назвала медленным сведением с ума, - вздыхает Наталья Викторовна.

Но и это не все. Это только первая часть плана.

Такие стикеры полезно наклеить рядом с компьютером подростка. Фото: АНО «Национальные приоритеты»

ХОРОШИЕ ДЕТИ «СПАСАЮТ» СТРАНУ

Затем ребенку предлагают «искупить» свое «преступление против Родины» и выполнить задание. Конечно, в «интересах России».

- И вот тут жертва действует без всякого корыстного мотива, а только для того, чтобы искупить ту свою первую ошибку, когда сообщили ПИН-код. Могут припугнуть, что теперь родителям грозит «уголовка» или в опасности его город, - поясняет психолог.

Нужно всего-то помочь в проведении «спецоперации» - поджечь какое-то здание, перевезти взрывчатку или взорвать автомобиль. Ребенка убеждают, что в том здании собираются враги России, а автомобилем управляют диверсанты, которые готовят теракт.

То есть с самого начала воздействия на молодого человека мошенники выстраивают иерархию, в которой жертва находится на самой низкой ступени, а они - представители непогрешимой власти.

- Был случай, когда парню дали задание сделать коктейль Молотова и поджечь военкомат. Убедили его, что там вербуют в ВСУ. И он выполнил задачу в полной уверенности, что этим помогает своей стране. Бутылка не взорвалась и никто не пострадал, но молодой человек получил реальный срок, - делится психолог.

- Когда слушаешь вас, складывается ощущение, что так попасть могут исключительно лохи, - недоумеваю я.

- Это заблуждение. Были случаи, когда полковник спецслужбы продал квартиру и отдал деньги мошенникам. А если молодежь, то почти всегда это дети из хороших семей, воспитанные, добрые, неравнодушные, уважающие старших и доверяющие органам власти. То есть вербовщики используют лучшие их качества, - замечает Наталья Потлачук.

- Но откуда такая запредельная наивность? - восклицаю я.

- Первое - это наша система образования. Она больше не учит детей причинно-следственным связям и логическому мышлению. Все построено на алгоритмах и «компетенциях», механической зубрежке для сдачи ЕГЭ. Дети не умеют критически мыслить. Второе - инфантильность. Каждое следующее поколение опережает в инфантильности предыдущее. Чем более комфортные и тепличные условия жизни в стране, тем дольше дети остаются детьми. И в этом смысле нынешней молодежи живется куда проще, чем их родителям и уж тем более дедушкам с бабушками. И третье - изоляция. Молодежь зачастую живет в каком-то информационном вакууме, оторванном от мира «взрослых проблем». А в семье может не быть доверительной атмосферы, когда ребенок все рассказывает маме и папе, да и подростковый возраст не подразумевает полной откровенности ребенка перед родителями, - перечисляет Наталья Викторовна.

- Иногда дети могут поделиться ситуацией с другом, а не с родителями. И вот сидит этот друг и думает: а не будет ли это стукачеством - сообщить все родителям или полиции? Что тут посоветуете?

- Данная «органам власти» подписка о неразглашении не позволяет нарушить молчание. Мы же говорим о законопослушных детях. Происходит такой способ воздействия на сознание, как изоляция и захват контроля. Это ключевой элемент деструктивного воздействия. Жертву лишают связи с реальностью и опоры на близких. Кроме того, долгое время молодой человек находится в ситуации тотального контроля. Иногда от жертвы требуют ставить «кружочки» или «скобочки» каждый час. Это не просто контроль, это инструмент подавления воли. Жертва привыкает к тому, что ее жизнь больше ей не принадлежит, а принадлежит «куратору». В ходе разговоров «куратор» утверждает, что «каждый шаг контролируется» и человек «на прослушке», создают параноидальную атмосферу, исключающую любые самостоятельные действия. Это я только несколько способов воздействия перечислила. На самом деле их гораздо больше.

По дорогам в России развешаны плакаты с самым верным способом не стать террористом. Фото: АНО «Национальные приоритеты»

«ТОВАРИЩ МАЙОР!

Я ВАМ САМ ПЕРЕЗВОНЮ»

- Как распознать те самые «три зеленых свистка», чтобы понять: «Караул! Моего ребенка вербуют!»? - спрашиваю я.

- Вы же понимаете, что вербовщики могут вести жертву и месяц, и два. При этом молодой человек ходит в школу или институт, участвует в волонтерстве, общается с друзьями. С виду все в порядке. Более того, вербовщики убеждают не тревожить зря родителей, и наш «хороший ребенок», конечно, не огорчает их, - не дает мне легкого ответа психолог.

Закрытость, необщительность, телефонные бдения сутками напролет ни о чем еще не говорят. Это вполне может быть «болезнью» переходного возраста. Не надейтесь что-то понять по поведению. Тут работает только профилактика. Есть три вещи, которые вы должны внушить своему чаду. Первое - никакие органы власти, включая ФСБ, налоговую, сами никогда не звонят и не предлагают участие в спецоперации. А банки никогда не попросят продиктовать им ПИН-код. Второе: пусть дети забудут свои воспитание и вежливость, кидают трубку и сами перезвонят туда, откуда якобы был звонок (в органы власти). Телефоны несложно найти в интернете. А еще убедите, что обо всем подобном сразу нужно рассказывать родителям или по телефону 112. Вместе сообщите обо всем правоохранителям. Эти же правила распространяются и на пожилых людей. Механизм воздействия как на «дропперов», так и на жертв, передающих им деньги, одинаковые.

- Помним, что сейчас искусственный интеллект позволяет сгенерировать любой голос. Я слышала записи, видела переписку вербовщиков с нашими детьми. Поверьте, это очень профессионально сделано. Придумайте с детьми кодовое слово - своеобразный пароль, который будете знать только вы, на случай, если подозрительный звонок будет от члена семьи, - советует психолог.

Преступление и наказание

Не бывает «невинного мошенничества»

Вот две реальные истории из практики Натальи Викторовны.

18-летнюю Оксану (имя изменено), студентку финансового колледжа, арестовали как раз перед получением диплома. Она жила в Архангельске, арестовали ее в Москве, куда она взялась привезти деньги. Ее «вели» всю дорогу, приказали выбросить свой телефон, инструктировали, какую трубку взять, как активировать симку. Она трижды перевозила «государственные» деньги по заданию «майора ФСБ». Ей говорили, что этим она помогает людям, пострадавшим от телефонных мошенников. Она верила. То есть это вот уровень без пяти минут специалиста по финансам. Девочку ждет несколько лет тюрьмы.

А ее сверстницу Алину (имя изменено) вербовщики наняли взорвать трансформаторную будку, но деньги она потратила, а задание не выполнила. Вместо этого предложила взорвать машину собственного отца, который служил офицером в Крыму. Он ушел из семьи, когда она была совсем маленькой, но исправно платил алименты, интересовался жизнью дочери, предлагал помощь. И вот эта дочь рванула в Крым, высылала вербовщикам фото отца, его машины, маршруты передвижения. К счастью, была вовремя схвачена спецслужбами России.

Очевидно, что роль девушек в преступной деятельности разная.

Но в законодательстве нет статьи о «невинном мошенничестве». И нашим врагам в условном Львове или Днепропетровске одинаково все равно, как ловятся на их удочку подростки-«биодроны» в России, как они в итоге могут совершить по их заданию мошенничество или теракт - умышленно, за деньги или «вслепую»? Они все равно уничтожают наших детей. В том числе вполне благополучных, которые могли бы стать будущим страны.

Да и странно рассуждать - был ли умысел или корысть, когда, например, совершен теракт. Как можно неумышленно совершить поджог. Должен взрослый человек понимать опасность поджога или взрыва? Очевидно, да.

Но каковы бы ни были обстоятельства, надежный выход здесь только один - прийти и все сообщить спецслужбам. По статье 31 УК РФ, если ты не совершил преступления и все сообщил правоохранительным органам, ты освобождаешься от ответственности. Вот это самое главное, что каждый родитель должен донести своему ребенку.

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