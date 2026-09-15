От «Чкалова в юбке» до сестер милосердия: Как и 85 лет назад, женщины снова спасают мир от фашизма

Президент Союза женщин России Екатерина Лахова Фото: Юлия АНДРИЕНКО.

Третий месяц идет Великая Отечественная война. Горит советская земля, гибнут тысячи людей, враг не щадит ничего, взрывает мосты, заводы, фабрики, днями и ночами воет воздушная тревога.

«ЧКАЛОВ В ЮБКЕ»

И вот в это время, 7 сентября 1941 года, в Москве, в Колонном зале Дома Союзов, проходит первый антифашистский митинг женской общественности. На нем собрались женщины из всех уголков России: ткачихи, учителя, инженеры, врачи, писатели и, конечно, фронтовички. Открыла тот митинг прославленная летчица Валентина Гризодубова.

- Человечество за всю многовековую историю не знало более лютого, более чудовищного врага, чем гитлеризм. Фашистские людоеды поработили германский народ. Не было, нет и не будет более свирепого и ненавистного врага у женщин всего мира, чем фашизм! – горячо говорила она.

Тогда же было составлено Первое обращение Антифашистского комитета советских женщин «К женщинам всего мира!» А 7 сентября вошло в историю, как день создания Антифашистского комитета, председателем которого стала Валентина Гризодубова – первая женщина Герой Советского Союза.

Фото: Юлия АНДРИЕНКО.

Вот только несколько фактов о легендарной летчице: свой первый самостоятельный полет она совершила в 14 лет. В 1937 году на легкомоторном самолете побила пять мировых рекордов. А за беспосадочный полет, длившийся 26 часов 29 минут, получила звание героя Советского Союза и прозвище «Чкалов в юбке». Но самые героические ее полеты будут во время войны – 200 боевых вылетов.

Вдуматься только, в 32 года она возглавляла 101-й авиатранспортный полк, а ее подчиненные мужчины называли Валентину: «Наша матушка!» После войны, как депутат, она получала уйму писем от народа и часто на конвертах было написано: «Москва. Сталину и Гризодубовой».

Союз женщин России увековечил Валентину Степановну просветительским проектом «Гризодубовские чтения», а еще созданием «Содружества школ имени Гризодубовой». Каждая школа – это часть биографии летчицы, которая родилась в Харькове, а корни ее идут из Сумской области. Кстати, в Харькове до сих пор есть улица имени Гризодубовой, каким-то чудом не переименованная в рамках декоммунизации. Вот улице имени Чкалова не так повезло.

МОЩЬ МЯГКОЙ СИЛЫ

Преемником комитета стал Антифашистский союз советских женщин, который позже стал называться Союзом женщин России. В этом году общественно-государственной организации исполнилось 85 лет. И как бы ни назывался союз, главным осталось одно – объединение инициативных неравнодушных женщин по всей стране. Нет ни одной сферы жизни, которая бы не затрагивала союз.

Фото: Юлия АНДРИЕНКО.

В разное время его возглавляли Валентина Гризодубова, Нина Попова, Валентина Терешкова, Зоя Пухова.

- Наша миссия сегодня – быть опорой для женщин России, защищать материнство и детство, укреплять семью. Женские связи оказались самыми стабильными, ведь всех нас интересует одно – стабильность, мирная жизнь, здоровые семьи, - сказала Президент Союза женщин России Екатерина Лахова, которая возглавляет организацию почти 20 лет.

Как и 85 лет назад, женщины снова спасают мир от фашизма. На передовой, ухаживая за ранеными в госпиталях, обеспечивая тыл. Сотни гуманитарных конвоев, тонны посылок солдатам, тысячи окопных сетей и километры маскировочных сетей – это все дело рук региональных женских комитетов.

- Антифашистский комитет приближал ту Победу, а мы - его преемники, помогаем нашим бойцам сейчас, - заметила Екатерина Филипповна.

И несмотря на русофобскую истерию на Западе, Союз женщин России, по-прежнему, входит в Международный союз женщин и в нашу страну приезжают женские делегации из дружественных стран. Это та самая народная дипломатия, которая стала девизом «СЖР»: «Наша сила – в единстве. Наше богатство – в многообразии».

Фото: Юлия АНДРИЕНКО.

СЕСТРЫ

В свой юбилейный год «Союз женщин России» презентовал уникальное издание - «Антифашистскому комитету советских женщин 85 лет» с архивными документами и фото времен Великой Отечественной войны, а еще представил выставку «Сестры».

Ее автор – фотокорреспондент Ольга Кожемякина, которая впервые пришла в госпиталь в качестве волонтера-фотографа. Вместе с АНО «Круги мира» она делала портреты сестер милосердия.

- Однажды в больнице я увидела глаза сестры милосердия и что-то екнуло внутри. Тогда мой сын как раз пошел служить на СВО. И я вдруг поняла, что нужно показывать милосердие. Рассказывать о тех, кто спасает наших раненых, - рассказывает Ольга.

Фото: Юлия АНДРИЕНКО.

А когда она отсняла часть портретов сестричек, вдруг получила страшное известие. На фронте погиб ее сын – Даниил Кулигин. Ольга нашла в себе силы пройти обучение и самой стать сестрой милосердия. Входить в палаты, чтобы утешать, вытирать чьи-то слезы, облегчать боль.

- А вскоре я отсняла вторую часть проекта. И думаю, это меня спасло. Я снова могу дышать, - голос Ольги дрожит от слез.

Она сделала 40 портретов в стиле диптих. У каждой модели два образа. Первый: женственный, романтичный, героини там улыбающиеся, с обнаженными плечами, цветами в руках. А второй образ - в плате сестры милосердия. И тут Ольге удалось поймать самые разные оттенки взглядов: жертвенность, понимание, сострадание, любовь.

- Женщина не родилась сестрой милосердия. Она ею стала. Поэтому сначала хотелось показать женскую суть. А потом героини погружались в другое состояние. И вот тут говорить что-то было излишне, все – в их глазах, - говорит Ольга, у которой ушло два года на создание выставки.

Некоторые ее героини пришли на открытие выставки. Признаются, что не знали, насколько красивы.

Фото: Юлия АНДРИЕНКО.

Ирина Победимова и Наталья Брацславская обе по образованию экономисты, но прошли обучающие курсы и стали сестрами милосердия.

- Самым тяжелым было сделать первый шаг в госпиталь, а потом не разреветься при виде ребят. Им нужна наша сила, а не слабость. Но справилась и уже три года служу в госпитале в Химках. И знаете, что поняла: раненые ребята нам дают больше, чем мы им. Это сила духа, сила преодоления своих немощей, - признается Ирина.

Наверное, потому, что женщина – это та мягкая сила, которая способна вынести любые тяготы и не потерять при этом самого главного в себе: доброты, любви и красоты.

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