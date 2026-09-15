Мама Гарика Харламова после родов невестки расплакалась и отчитала друзей сына

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук стали родителями. Фото: соцсети.

Гарик Харламов 10 сентября стал отцом во второй раз. Его супруга Катерина Ковальчук родила дочь. Счастливые родители назвали малышку Алисой. У 45-летнего артиста уже есть дочь Настя от актрисы Кристины Асмус. Для Ковальчук этот ребенок стал первенцем.

Первой поздравить Катерину в роддом приехала мама Гарика Наталья Харламова. В соцсетях она опубликовала снимки из роддома и поделилась своими чувствами.

«Эмоции зашкаливают настолько, что слезы счастья льются из моих глаз безостановочно», - призналась свекровь.

Первой Катерину поздравила мама Гарика Наталья. Фото: соцсети.

В своем блоге Наталья также отчитала друзей сына, «сдавших» беременность Екатерины. Коллеги шоумена Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов публично сообщили о счастливом событии в жизни Харламова.

«Гарика нет, но сегодня на это есть уважительная причина. Наш Гарик прямо сейчас становится папой. Поздравляем семью Харламовых», - рассказал Азамат в эфире шоу «Кстати».

До рождения Алисы семья Харламова держала беременность Ковальчук в тайне. Но коллеги Гарика сделали эту новость достоянием публики.

«Ох уже эти некстати болтливые участники шоу ''Кстати'' Денис Дорохов и Азамат Мусагалиев!» - возмутилась Наталья Харламова.

Наталья Харламова отчитала друзей сына, «сдавших» беременность Екатерины. Фото: соцсети.

Позиция свекрови Катерины Ковальчук изумила пользователей Сети, ведь после родов семья Харламовых щедро делилась в соцсетях снимками из клиники в Лапино.

«Родилась девочка. Назвали Алисой. Где родилась, знаем (теперь только туда!). Как рождалась, почти видели. В чем была роженица, видели. Свекровь с невесткой обожают друг друга - увидели фото, оценили. Цветов много, оценили и запомнили, где брать. Вроде все? Или ещё какую-то информацию ждать по этому поводу от этой скромной и максимально закрытой семьи?», «Так хотели все в тайне, что вывалили все фотки с отеками, схватками, в потугах, в ночнушках. Теперь еще и маман заявилась в роддом, подождать до выписки не может. Что там, день открытых дверей?», - пишут люди в комментариях.

Многие открыто заявили, что мама Гарика давит на невестку и управляет сыном.

«Мне кажется Катерина скоро сбежит от вездесущей маман Гарика, она просто везде, даже в палате от нее не спрятаться», - высказался один из пользователей Сети.

Катерина Ковальчук выбрала для родов элитный перинатальный центр в Лапино. В этом роддоме, расположенном в Подмосковье, появились на свет дети многих звезд, в том числе Агаты Муцениеце, Анастасии Решетой, Оксаны Самойловой, Пелагеи, Елены Темниковой, Кети Топурии, Анастасии Костенко. Здесь же стала мамой и бывшая жена Гарика Кристина Асмус.

Ковальчук рожала в Центре домашнего акушерства: палата в нем приближена к домашней обстановке и напоминает скорее просторную квартиру, чем больничное помещение. Она обставлена мебелью в светлых тонах – кровать для будущей мамы, диван, чайный столик, большой телевизор. Палата оснащена двумя санузлами и ванной-джакузи.

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