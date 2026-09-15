«Придирались ко всему»: Падчерица Урганта рассказала о тяжелом детстве и переезде из США

Иван Ургант с дочкой Эрикой. Фото: соцсети.

Падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе снялась для обложки нового номера журнала «Москвичка». 26-летняя модель откровенно рассказала о тяжелом детстве в Санкт-Петербурге, где она подверглась буллингу, и решении вернуться в Россию после учебы в одном из самых дорогих учебных заведений США.

Эрика снялась для обложки журнала "Москвичка". Фото: соцсети.

Супруга Урганта Наталья Кикнадзе родила Эрику в предыдущем браке - биологическим отцом девочки является бизнесмен Теймураз Куталия. С Иваном Эрика познакомилась, когда ей было пять лет. С тех пор шоумен считал ее своей дочерью и воспитывал как родную.

В детстве Эрика мечтала стать балериной, и ее отдали учиться в Академию Вагановой. По словам девушки, там царили суровые правила – жесточайшая диета и буллинг воспитанниц.

«Все эти клише, что вы видели в фильмах типа "Черный лебедь" с Натали Портман, — они реальны... В академии к тебе спокойно могли подойти, впиться ногтями в ляжки и сказать: "Что-то потолстела". Придирались ко всему. Никогда не забуду, как мне там поправляли прическу - шпильки всегда втыкались в голову, царапали. Почти все экзамены - в трусах и в чешках, чтобы оценивать твое тело, твою гибкость», - рассказывает девушка.

Эрика признается, что воспитанницы академии считали ее «белой вороной», и из-за этого она очень переживала.

«Помню, я шла по лестнице после экзамена и услышала, как девочки говорили про меня: "У неё рожа XVIII века". Я вся в слезах, мне лет семь-восемь. Внизу ждала бабушка. Я - ей: "Бабушка, у меня рожа XVIII века!" А она: "Эрика, это комплимент! Ты так аристократична!».

Эрика говорит, что если бы она продолжила занятия балетом, ее жизнь сложилась бы совсем по-другому, но не так, как ей хотелось.

Эрика любит экспериментировать со своим образом. Фото: соцсети.

После окончания школы состоятельный отчим оплатил ей учебу в США. С 2018 года Эрика получала образование в Нью-Йорке в Parsons School of Design - частной школе искусства и дизайна, расположенной в районе Гринвич-Виллидж на Манхэттене. Обучение в ней стоит недешево - около 50 тысяч долларов в год (более 4 млн рублей). Школа Parsons считается самым выдающимся учебным заведением США в области моды и дизайна, ее закончили многие известные модельеры с мировым именем.

По словам Эрики, когда она после окончания Parsons вернулась в Россию, у нее «резко случился внутренний рост». Девушка боялась, что у нее ничего не получится, поскольку в Москве ее никто не знает, и она будет чувствовать себя неловко. Но ей начали поступать предложения о съемках, и она стала работать в качестве модели для модных брендов.

«Но, если честно, не совсем понимаю, как это всё происходит, по каким критериям тебя оценивают», - говорит падчерица Урганта.

Девушка говорит, что родители никогда не осуждают ее за эксперименты. Фото: соцсети.

Эрика - девушка творческая и экстравагантная. Она любит необычные образы и часто экспериментирует со своим гардеробом. По словам модели, ее мама Наталья и Иван Ургант никогда не критиковали ее за это.

«Я очень рано начала бить татуировки, одевалась странно, вызывающе - даже, возможно, вульгарно. Но ни мама, ни папа ни разу не сказали: "Надо поменяться". Они задают вопросы, чтобы убедиться, что мне так окей, мне так хорошо. Я думаю, что благодаря их воспитанию мне легче найти внутреннюю опору, разобраться, чего реально хочу и какая я по-настоящему», - говорит Эрика.

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