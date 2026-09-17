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Здоровье17 сентября 2026 7:29

Экология, корпоративные программы и методы снижения вреда: как современная наука поможет сохранить здоровье

Подводим итоги одного из наиболее важных мероприятий форума «Технопром». Оно было посвящено вопросам повышения качества жизни
Анатолий КУПРИН
Эксперты обсудили актуальные вопросы на дискуссии «Здоровьесбережение и повышение качества жизни как синергия экологического благополучия и превентивной медицины». Фото: Кадр из видеотрансляции

Эксперты обсудили актуальные вопросы на дискуссии «Здоровьесбережение и повышение качества жизни как синергия экологического благополучия и превентивной медицины». Фото: Кадр из видеотрансляции

Прошедший в Новосибирске Международный форум «Технопром» традиционно не только связал науку и бизнес новыми контактами, но и дал пищу для размышления по многим вопросам. Традиционно большой блок среди этих вопросов был посвящен экологии и здоровью.

Это закономерно. Сегодня экологическая медицина переходит из статуса научной гипотезы в ранг государственной задачи. С 2025 года в России реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», а федеральный проект «Чистый воздух» расширяет перечень городов-участников, что подтверждает: без учета экологического фактора ни демографических, ни технологических целей не достигнуть.

Так как же сохранить здоровье? Как продлить жизнь? Мнениями об этом эксперты поделились, в частности, на панельной дискуссии «Здоровьесбережение и повышение качества жизни как синергия экологического благополучия и превентивной медицины».

Лариса Попович подчеркнула: экологические проблемы влияют на нас особенно негативно в сочетании с поведенческими факторами. Фото: Из личного архива Ларисы Попович

Лариса Попович подчеркнула: экологические проблемы влияют на нас особенно негативно в сочетании с поведенческими факторами. Фото: Из личного архива Ларисы Попович

Первым докладчиком стала директор Института экономики здравоохранения Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», кандидат биологических наук Лариса Попович.

- Если учитывать возрастную структуру потери лет жизни из-за разных типов риска, то можно видеть, что экологические риски представляют совсем небольшую долю среди других типов риска - поведенческих, метаболических. Но, учитывая глобальность этих рисков, ошибочно оставлять их на периферии внимания. Ключевые экологические риски, как правило, относятся к факторам загрязнения воздуха. Это мелкодисперсные частицы, различные соединения азота, промышленные и транспортные выбросы. Это шумовое загрязнение, связанное с работой транспорта, авиации, стройки. Это химическое загрязнение - тяжелые металлы, последствия загрязнения пластиком, - перечислила важные факторы Лариса Дмитриевна. - Проведены расчеты, которые говорят о том, что до 140 тысяч преждевременных смертей ежегодно в России связано с загрязнением воздуха. И экономические потери от загрязнения воздуха в России оцениваются международными агентствами в громадную сумму, которая, по данным 2015 года, соответствует 12% потери ВВП.

Докладчица подчеркнула, что далеко не все угрозы нашему здоровью состоят в экологических проблемах. Многое зависит от образа жизни:

- Помимо экологических проблем, у нас есть поведенческие риски. Например, курение связано с значительным числом заболеваний. А курение вместе с негативными факторами окружающей среды работает на общую мишень, усиливая повреждение сосудов. И синергетический эффект вызывает повреждений больше, чем вызывала бы просто сумма влияния двух факторов. В мировой практике применяются меры для эффективного решения проблемы. Здесь и образование, и убеждение граждан, и стимулирование, и принуждение. Нужно использовать накопленный мировой опыт и использовать максимально прагматичный подход, чтобы воздействовать как на поведенческие факторы риска, используя все доступные инструменты, включая новые продукты с пониженным риском, так и на решение экологических проблем.

Вопросы воздействия на поведенческие риски стали ключевыми в дискуссии. Однако прежде очередной докладчик подробно остановился на теме экологии, ведь это не просто про чистый воздух в привычном понимании. Это про то, как мы дышим, передвигаемся, отдыхаем и даже спим. Исследования показывают: правильно высаженные деревья могут снизить уровень шума на 5 - 10%, а это напрямую влияет на качество сна и уровень стресса.

Еще один фактор - водные объекты. Одно из современных решений в области экологии на примере Новосибирска - формирование водно-зеленого каркаса города.

Ключевая идея - сделать каркас зоной, свободной от застройки, чтобы обеспечить естественную «продуваемость» города и снизить концентрацию вредных выбросов. В Новосибирске особое внимание при этом уделяется малым рекам, которые долгое время были фактически исключены из городской жизни.

Анна Терешкова рассказала, в чем благотворное влияние на человека природы новосибирского Академгородка. Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ

Анна Терешкова рассказала, в чем благотворное влияние на человека природы новосибирского Академгородка. Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ

С докладом на эту тему выступила заместитель председателя комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике, член комиссии по экологии Законодательного собрания Новосибирской области Анна Терешкова.

- Наши предшественники-урбанисты понимали, что должно существовать связанное пространство, по которому человеку комфортно идти, потому что уже доказано медиками: серая среда является агрессивной. И человеку в принципе не свойственно находиться в серой замкнутой среде. Поэтому, если мы будем создавать ландшафтную урбанистику, это будет как раз способствовать тому, чтобы человек, даже доходя до места работы, мог набираться сил, - сказала Анна Васильевна.

В качестве примера территории, где соблюдены экологические принципы, Терешкова привела Академгородок:

- К чему всегда апеллировал академик Лаврентьев? 30 минут прогулки снижают риск развития сердечно-сосудистой патологии у жителей на 15 - 20%. И в Академгородке, пока сотрудник доходит до своего института, он не только снижает риск развития сердечно-сосудистых проблем, но и перезапускает в том числе мозговую деятельность.

Значительную часть жизни человек проводит на работе. И то, как организован его труд, чем он питается в течение дня, каким вредным факторам подвергается, - все это напрямую влияет на риск развития сердечно-сосудистых патологий, онкологии и диабета.

Также есть профессиональные риски - те самые вредные и опасные факторы, с которыми сотрудник сталкивается на рабочем месте. Оценка этих рисков сегодня - не формальность, а обязательная процедура, которую работодатель должен проводить не реже одного раза в 2 года. С 1 сентября 2025 года действует новый перечень профессиональных заболеваний, который устанавливает прямую связь между конкретными диагнозами и условиями труда. А для расчета этих рисков существуют методики, учитывающие экспозиционную дозу - совокупное воздействие вредного фактора на организм за все время работы.

Елена Потеряева отдельно затронула проблему хронического бронхита. Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ

Елена Потеряева отдельно затронула проблему хронического бронхита. Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ

Вопросы сохранения здоровья на рабочем месте подробно разобрал следующий докладчик - руководитель департамента по развитию социального сектора Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», главный специалист-профпатолог Сибирского федерального округа, председатель общественного совета при Министерстве здравоохранения Новосибирской области, заместитель председателя Общественной палаты Новосибирской области, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации Елена Потеряева.

- Реализация национальных целей, национальных проектов, а также стратегия Сибирского федерального округа предусматривают в том числе большой блок мероприятий, направленных на здоровьесбережение граждан. В Сибири особенно актуальны эти вопросы и вопросы снижения эколого-профессиональных рисков, поскольку у нас расположены добывающие производства, обладающие рядом высоких профессиональных рисков. А каждый случай профессионального заболевания из-за вредных условий труда является финансовым бременем для государственного кармана, для кармана налогоплательщика, потому что каждый случай профессионального заболевания требует возмещения ущерба, - уточнила Елена Леонидовна. - Сегодня мы возвращаемся к принципам корпоративной медицины. Это система мероприятий, направленных на снижение рисков, которые обусловлены разными факторами, но на рабочем месте. Именно на корпоративные программы мы возлагаем большие надежды в плане оздоровления работающих коллективов. Потому что в организованных коллективах проще реализовывать принципы оздоровления, проще мотивировать граждан к здоровому образу жизни.

В своей презентации Елена Леонидовна продемонстрировала красноречивый слайд: распространенность хронического бронхита среди курильщиков - 93% против 50% - в группе некурящих; распространенность выраженной дыхательной недостаточности среди курильщиков выше примерно в 2,5 раза.

Разные спикеры во время дискуссии высказывали мысль о том, что для достижения целевых показателей национальных проектов мы должны использовать все возможности и инструменты, в том числе модификацию рисков и концепцию снижения вреда, новые устройства и научные исследования.

- Кстати, курение - это самый, наверное, первый и важный фактор риска. Мы предлагаем те программы снижения вреда от курения, которые сегодня научно обоснованы и повсеместно внедряются, - подчеркнула Елена Потеряева.

Руслан Зуков подчеркнул, что применение продуктов с пониженным риском должно быть регламентировано государством. Фото: Из личного архива Руслана Зукова

Руслан Зуков подчеркнул, что применение продуктов с пониженным риском должно быть регламентировано государством. Фото: Из личного архива Руслана Зукова

Было бы ошибкой на панельной дискуссии о здоровье и экологии обойти пласт проблем, связанных с онкологией. Ученые бьются над усовершенствованием способов лечения. Но важна и профилактика. Об этом многое сказал главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Красноярского края, главный врач Красноярского краевого клинического онкологического диспансера имени Крыжановского, заведующий кафедрой онкологии и лучевой терапии Красноярского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Руслан Зуков.

- Я хотел бы рассказать о раке легкого. Это одно из самых распространенных онкологических заболеваний с точки зрения как заболеваемости, так и смертности в Российской Федерации и во всем мире. И здесь мы должны рассмотреть стратегию снижения вредного воздействия, потому что, к сожалению, запретить курение полностью мы не можем. В большинстве случаев для ряда пациентов это окажется неприемлемым, - заметил Руслан Александрович и назвал вариант: - Есть множество публикаций, которые говорят о том, что, например, средства нагревания табака могут быть использованы в качестве такой технологии снижения вреда.

Эксперты сейчас много обсуждают эту тему и сходятся во мнении: если курильщик не согласен отказаться от никотина полностью, то стоит ему предложить менее опасные средства его потребления.

- Ряд профессиональных сообществ активно включается в вопросы снижения вреда и отказа от табакокурения. Например, одно из междисциплинарных мероприятий было посвящено как раз тому, как можно уменьшить риск воздействия неблагоприятных факторов, заболеваемости и даже улучшить результаты онкологического лечения, - объяснил Зуков. - Профессиональное сообщество говорит о необходимости отказа от курения, но если это невозможно, то о переходе на продукты с пониженным риском. Однако это все должно быть четко регламентировано, подчеркну, государством.

Марина Фомичева коснулась вопросов действия корпоративных программ. Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ

Марина Фомичева коснулась вопросов действия корпоративных программ. Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ

В завершение панельной дискуссии слово взяла главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Новосибирской области, директор Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики, руководитель Новосибирского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», врач высшей категории, доктор медицинских наук Марина Фомичева. Она подчеркнула, что к каждому отдельно взятому человеку в вопросах профилактики необходим персональный подход:

- У каждого человека есть свой генетический код. Есть свои особенности питания, национальные особенности, культурные традиции. И современный этап профилактической медицины как раз отвечает этим запросам. Что нужно сделать человеку в первую очередь? Нужно пройти диспансеризацию либо обратиться в Центр здоровья. Необходимо сделать первый шаг: пройти скрининг, выявить факторы риска, а врачи дадут рекомендации, каким образом проводить коррекцию этих факторов у конкретного человека.

Докладчица заострила внимание на том, что заботу о здоровье людей, в том числе именно в части профилактики, во многом берут на себя государственные и общественные организации:

- Разработка корпоративных программ, развитие структуры медицинской профилактики, открытие кабинетов по отказу от курения, центров здоровья, работа молодежных организаций, общественных организаций… Они формируют уже другой стиль поведения, и мы видим, как это проявляется у молодежи. Немаловажная роль в вопросах здоровья человека отводится общественным организациям, потому что именно общественные организации формируют модель социально одобряемого поведения.

Технологии здоровьесбережения существуют. Важно их применять и рассказывать о них населению. Фото: Наталья Баева

Технологии здоровьесбережения существуют. Важно их применять и рассказывать о них населению. Фото: Наталья Баева

И Марина Фомичева, и другие выступающие сошлись во мнении, что населению необходимо просвещение. Просвещение о влиянии факторов экологии, о принципах здорового образа жизни, о методах снижения вреда.

А инструменты для сохранения здоровья, включая принципы модификации факторов риска, уже разработаны. Задача - эти инструменты применять на всех уровнях, а государственным органам это применение регламентировать.