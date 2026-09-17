Экология, корпоративные программы и методы снижения вреда: как современная наука поможет сохранить здоровье

Эксперты обсудили актуальные вопросы на дискуссии «Здоровьесбережение и повышение качества жизни как синергия экологического благополучия и превентивной медицины». Фото: Кадр из видеотрансляции

Прошедший в Новосибирске Международный форум «Технопром» традиционно не только связал науку и бизнес новыми контактами, но и дал пищу для размышления по многим вопросам. Традиционно большой блок среди этих вопросов был посвящен экологии и здоровью.

Это закономерно. Сегодня экологическая медицина переходит из статуса научной гипотезы в ранг государственной задачи. С 2025 года в России реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», а федеральный проект «Чистый воздух» расширяет перечень городов-участников, что подтверждает: без учета экологического фактора ни демографических, ни технологических целей не достигнуть.

Так как же сохранить здоровье? Как продлить жизнь? Мнениями об этом эксперты поделились, в частности, на панельной дискуссии «Здоровьесбережение и повышение качества жизни как синергия экологического благополучия и превентивной медицины».

Лариса Попович подчеркнула: экологические проблемы влияют на нас особенно негативно в сочетании с поведенческими факторами. Фото: Из личного архива Ларисы Попович

Первым докладчиком стала директор Института экономики здравоохранения Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», кандидат биологических наук Лариса Попович.

- Если учитывать возрастную структуру потери лет жизни из-за разных типов риска, то можно видеть, что экологические риски представляют совсем небольшую долю среди других типов риска - поведенческих, метаболических. Но, учитывая глобальность этих рисков, ошибочно оставлять их на периферии внимания. Ключевые экологические риски, как правило, относятся к факторам загрязнения воздуха. Это мелкодисперсные частицы, различные соединения азота, промышленные и транспортные выбросы. Это шумовое загрязнение, связанное с работой транспорта, авиации, стройки. Это химическое загрязнение - тяжелые металлы, последствия загрязнения пластиком, - перечислила важные факторы Лариса Дмитриевна. - Проведены расчеты, которые говорят о том, что до 140 тысяч преждевременных смертей ежегодно в России связано с загрязнением воздуха. И экономические потери от загрязнения воздуха в России оцениваются международными агентствами в громадную сумму, которая, по данным 2015 года, соответствует 12% потери ВВП.

Докладчица подчеркнула, что далеко не все угрозы нашему здоровью состоят в экологических проблемах. Многое зависит от образа жизни:

- Помимо экологических проблем, у нас есть поведенческие риски. Например, курение связано с значительным числом заболеваний. А курение вместе с негативными факторами окружающей среды работает на общую мишень, усиливая повреждение сосудов. И синергетический эффект вызывает повреждений больше, чем вызывала бы просто сумма влияния двух факторов. В мировой практике применяются меры для эффективного решения проблемы. Здесь и образование, и убеждение граждан, и стимулирование, и принуждение. Нужно использовать накопленный мировой опыт и использовать максимально прагматичный подход, чтобы воздействовать как на поведенческие факторы риска, используя все доступные инструменты, включая новые продукты с пониженным риском, так и на решение экологических проблем.

Вопросы воздействия на поведенческие риски стали ключевыми в дискуссии. Однако прежде очередной докладчик подробно остановился на теме экологии, ведь это не просто про чистый воздух в привычном понимании. Это про то, как мы дышим, передвигаемся, отдыхаем и даже спим. Исследования показывают: правильно высаженные деревья могут снизить уровень шума на 5 - 10%, а это напрямую влияет на качество сна и уровень стресса.

Еще один фактор - водные объекты. Одно из современных решений в области экологии на примере Новосибирска - формирование водно-зеленого каркаса города.

Ключевая идея - сделать каркас зоной, свободной от застройки, чтобы обеспечить естественную «продуваемость» города и снизить концентрацию вредных выбросов. В Новосибирске особое внимание при этом уделяется малым рекам, которые долгое время были фактически исключены из городской жизни.

Анна Терешкова рассказала, в чем благотворное влияние на человека природы новосибирского Академгородка. Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ

С докладом на эту тему выступила заместитель председателя комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике, член комиссии по экологии Законодательного собрания Новосибирской области Анна Терешкова.

- Наши предшественники-урбанисты понимали, что должно существовать связанное пространство, по которому человеку комфортно идти, потому что уже доказано медиками: серая среда является агрессивной. И человеку в принципе не свойственно находиться в серой замкнутой среде. Поэтому, если мы будем создавать ландшафтную урбанистику, это будет как раз способствовать тому, чтобы человек, даже доходя до места работы, мог набираться сил, - сказала Анна Васильевна.

В качестве примера территории, где соблюдены экологические принципы, Терешкова привела Академгородок:

- К чему всегда апеллировал академик Лаврентьев? 30 минут прогулки снижают риск развития сердечно-сосудистой патологии у жителей на 15 - 20%. И в Академгородке, пока сотрудник доходит до своего института, он не только снижает риск развития сердечно-сосудистых проблем, но и перезапускает в том числе мозговую деятельность.

Значительную часть жизни человек проводит на работе. И то, как организован его труд, чем он питается в течение дня, каким вредным факторам подвергается, - все это напрямую влияет на риск развития сердечно-сосудистых патологий, онкологии и диабета.

Также есть профессиональные риски - те самые вредные и опасные факторы, с которыми сотрудник сталкивается на рабочем месте. Оценка этих рисков сегодня - не формальность, а обязательная процедура, которую работодатель должен проводить не реже одного раза в 2 года. С 1 сентября 2025 года действует новый перечень профессиональных заболеваний, который устанавливает прямую связь между конкретными диагнозами и условиями труда. А для расчета этих рисков существуют методики, учитывающие экспозиционную дозу - совокупное воздействие вредного фактора на организм за все время работы.

Елена Потеряева отдельно затронула проблему хронического бронхита. Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ

Вопросы сохранения здоровья на рабочем месте подробно разобрал следующий докладчик - руководитель департамента по развитию социального сектора Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», главный специалист-профпатолог Сибирского федерального округа, председатель общественного совета при Министерстве здравоохранения Новосибирской области, заместитель председателя Общественной палаты Новосибирской области, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации Елена Потеряева.

- Реализация национальных целей, национальных проектов, а также стратегия Сибирского федерального округа предусматривают в том числе большой блок мероприятий, направленных на здоровьесбережение граждан. В Сибири особенно актуальны эти вопросы и вопросы снижения эколого-профессиональных рисков, поскольку у нас расположены добывающие производства, обладающие рядом высоких профессиональных рисков. А каждый случай профессионального заболевания из-за вредных условий труда является финансовым бременем для государственного кармана, для кармана налогоплательщика, потому что каждый случай профессионального заболевания требует возмещения ущерба, - уточнила Елена Леонидовна. - Сегодня мы возвращаемся к принципам корпоративной медицины. Это система мероприятий, направленных на снижение рисков, которые обусловлены разными факторами, но на рабочем месте. Именно на корпоративные программы мы возлагаем большие надежды в плане оздоровления работающих коллективов. Потому что в организованных коллективах проще реализовывать принципы оздоровления, проще мотивировать граждан к здоровому образу жизни.

В своей презентации Елена Леонидовна продемонстрировала красноречивый слайд: распространенность хронического бронхита среди курильщиков - 93% против 50% - в группе некурящих; распространенность выраженной дыхательной недостаточности среди курильщиков выше примерно в 2,5 раза.

Разные спикеры во время дискуссии высказывали мысль о том, что для достижения целевых показателей национальных проектов мы должны использовать все возможности и инструменты, в том числе модификацию рисков и концепцию снижения вреда, новые устройства и научные исследования.

- Кстати, курение - это самый, наверное, первый и важный фактор риска. Мы предлагаем те программы снижения вреда от курения, которые сегодня научно обоснованы и повсеместно внедряются, - подчеркнула Елена Потеряева.

Руслан Зуков подчеркнул, что применение продуктов с пониженным риском должно быть регламентировано государством. Фото: Из личного архива Руслана Зукова

Было бы ошибкой на панельной дискуссии о здоровье и экологии обойти пласт проблем, связанных с онкологией. Ученые бьются над усовершенствованием способов лечения. Но важна и профилактика. Об этом многое сказал главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Красноярского края, главный врач Красноярского краевого клинического онкологического диспансера имени Крыжановского, заведующий кафедрой онкологии и лучевой терапии Красноярского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Руслан Зуков.

- Я хотел бы рассказать о раке легкого. Это одно из самых распространенных онкологических заболеваний с точки зрения как заболеваемости, так и смертности в Российской Федерации и во всем мире. И здесь мы должны рассмотреть стратегию снижения вредного воздействия, потому что, к сожалению, запретить курение полностью мы не можем. В большинстве случаев для ряда пациентов это окажется неприемлемым, - заметил Руслан Александрович и назвал вариант: - Есть множество публикаций, которые говорят о том, что, например, средства нагревания табака могут быть использованы в качестве такой технологии снижения вреда.

Эксперты сейчас много обсуждают эту тему и сходятся во мнении: если курильщик не согласен отказаться от никотина полностью, то стоит ему предложить менее опасные средства его потребления.

- Ряд профессиональных сообществ активно включается в вопросы снижения вреда и отказа от табакокурения. Например, одно из междисциплинарных мероприятий было посвящено как раз тому, как можно уменьшить риск воздействия неблагоприятных факторов, заболеваемости и даже улучшить результаты онкологического лечения, - объяснил Зуков. - Профессиональное сообщество говорит о необходимости отказа от курения, но если это невозможно, то о переходе на продукты с пониженным риском. Однако это все должно быть четко регламентировано, подчеркну, государством.

Марина Фомичева коснулась вопросов действия корпоративных программ. Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ

В завершение панельной дискуссии слово взяла главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Новосибирской области, директор Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики, руководитель Новосибирского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», врач высшей категории, доктор медицинских наук Марина Фомичева. Она подчеркнула, что к каждому отдельно взятому человеку в вопросах профилактики необходим персональный подход:

- У каждого человека есть свой генетический код. Есть свои особенности питания, национальные особенности, культурные традиции. И современный этап профилактической медицины как раз отвечает этим запросам. Что нужно сделать человеку в первую очередь? Нужно пройти диспансеризацию либо обратиться в Центр здоровья. Необходимо сделать первый шаг: пройти скрининг, выявить факторы риска, а врачи дадут рекомендации, каким образом проводить коррекцию этих факторов у конкретного человека.

Докладчица заострила внимание на том, что заботу о здоровье людей, в том числе именно в части профилактики, во многом берут на себя государственные и общественные организации:

- Разработка корпоративных программ, развитие структуры медицинской профилактики, открытие кабинетов по отказу от курения, центров здоровья, работа молодежных организаций, общественных организаций… Они формируют уже другой стиль поведения, и мы видим, как это проявляется у молодежи. Немаловажная роль в вопросах здоровья человека отводится общественным организациям, потому что именно общественные организации формируют модель социально одобряемого поведения.

Технологии здоровьесбережения существуют. Важно их применять и рассказывать о них населению. Фото: Наталья Баева

И Марина Фомичева, и другие выступающие сошлись во мнении, что населению необходимо просвещение. Просвещение о влиянии факторов экологии, о принципах здорового образа жизни, о методах снижения вреда.

А инструменты для сохранения здоровья, включая принципы модификации факторов риска, уже разработаны. Задача - эти инструменты применять на всех уровнях, а государственным органам это применение регламентировать.