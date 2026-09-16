Дмитрий Песков: Президент пока не решил, как будет голосовать в день выборов

Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

…- Дмитрий Сергеевич, известно ли, как будет голосовать президент - онлайн или непосредственно на избирательном участке?

- Здесь я могу только вам напомнить, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в среду, 16 сентября, на вопросы журналистов, - что предыдущие несколько лет президент использовал очень удобный, очень надежный способ голосования - это онлайн. Как будет в этот раз, мы вас проинформируем.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- В посольстве Японии заявили, что надеются на возобновление безвизового режима для своих граждан для посещения захоронений родственников на Южных Курилах. Могли бы вы прокомментировать эту информацию? При каких обстоятельствах, при каких условиях это будет возможно?

Песков:

- Это, скорее, вопрос к Министерству иностранных дел, но ситуация, собственно, очевидная.

Япония занимает крайне недружественную позицию по отношению к нашей стране. Япония присоединилась ко всем санкциям. Собственно, она входит в список недружественных стран.

Поэтому пока на какие-то, скажем так, взаимные послабления, наверное, надеяться вряд ли приходится.

Ну, и, конечно, именно не Россия была сторонницей свертывания двусторонних отношений.

Вопрос:

- Министерство юстиции США объявило рассекречивание обвинений против пяти человек, работавших, по данным ведомства, на российские разведывательные службы. По данным министерства, участники этой сети, якобы, искали исполнителей для физического устранения по меньшей мере двух российских оппозиционеров… А также для совершения диверсий против военных и гражданских объектов, в том числе на территории США. Есть ли реакция Кремля на эти обвинения?

Песков:

- До тех пор, пока мы не услышали, не увидели сколь-либо вразумительных доказательств и основанной хоть на чем-то осязаемой аргументации, не считаем необходимым комментировать эти новости.