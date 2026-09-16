Отар Кушанашвили раскрыл причину ссор в семье Леры Кудрявцевой

Лера Кудрявцева с мужем Игорем Макаровым. Фото: соцсети.

Минувшим летом Лера Кудрявцева и ее муж, бывший хоккеист Игорь Макаров отметили 13-летие совместной жизни. Телеведущая не раз говорила, что их союзу предрекали скорый крах из-за большой разницы в возрасте (Игорь на 16 лет младше жены). Но в итоге супруги чуть не развелись совсем по другой причине – из-за пристрастия Макарова к алкоголю.

Шоумен Отар Кушанашвили считает, что в семье телеведущей есть и другая проблема, из-за которой супруги часто ссорятся. В своем блоге он раскрыл детали откровенного разговора с Лерой.

Раньше, на пике спортивной карьеры, Игорь хорошо зарабатывал и полностью обеспечивал жену. Теперь же, когда 38-летний хоккеист ушел из спорта, основной добытчицей в семье стала 55-летняя Лера.

«У нас с Лерой Кудрявцевой был разговор, ее муж - хоккеист. В пору, когда его карьера была в самом разгаре, он был очень богатый. Ну, любой футболист или хоккеист — совершенно незаслуженно богатый человек. Совершенно! Ни цента не заслуживают они из того, что получают. Но когда у него была карьера актуальной, он был зарабатывающим. Потом они поменялись местами. Лера теперь кормилица», - поведал Кушанашвили.

Когда Игорь играл в хоккей, Лера рассказывала, что семейный бюджет полностью лежит на его плечах. Спортсмен оплачивал все расходы, включая путешествия и крупные покупки. Кроме того, он регулярно перечислял жене деньги «на жизнь».

Последним клубом, за который играл Игорь, стала «Сибирь» - он выступал в составе команды в сезоне 2019-2020. После ухода из спорта доходы Макарова резко упали. Когда поклонники Леры в соцсетях обвинили его в безделье, Игорь резко отреагировал, заявив, что за годы карьеры в хоккее сумел он сумел заработать на два дома и три квартиры.

Лера с пониманием относится к ситуации, но временами между супругами все-таки вспыхивают ссоры по этому поводу.

«Я думаю: куда же он дел все эти 600 миллионов грузинских лари? – размышляет Отар. - Я спросил у Леры, так как знаю ее неприличное количество лет: не смущает ли ее, что статус кормильца перешел к ней. Она говорит: „Временами, когда мы ссоримся, очень злит“».

К финансовым проблемам добавились и другие. В 2024 году Лера объявила, что ушла от мужа, коротко объявив: «Алкоголь – зло!». Позже супруги помирились, однако потом Лера вновь сообщила в соцсетях, что устала бороться с алкоголизмом Макарова.

«Только очередной рехаб давал мне возможность "продышаться". Но невозможно ничего сделать, просто невозможно. Мои трясущиеся руки и нервные тики никто не видит. Мне надо же улыбаться и делать вид, что всё хорошо. Не всё хорошо. Уже давно. И этому нет конца. Еще немного, и спасать надо будет меня», - рассказала Лера.

В ответ Игорь нецензурно высказался о жене в соцсетях. Подписчики были уверены, что пара больше не помирится и будет общаться только ради дочки Маши. Но Лера и Игорь вновь смогли преодолеть кризис в отношениях.