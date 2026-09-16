Собачки породы чихуахуа оказались мини-койотами: Похожи генетически и по характеру

Койот и чихуахуа и в самом деле очень похожи. Фото: VeneerPhotography, Silvaj10 // Shutterstock/Fotodom.

Владельцы крошечных чихуахуа наверняка знают, что порода, к которой причислены их любимцы, одна из древнейших на Земле – появилась на территории Северной Америки за долго до того, как до нее доплыл Колумб.

Менее известно, что чихуахуа зародились сами по себе – без участия человека. В честь того, что их порода сформировалась естественным путем, она так и называется - аборигенной. Собачки – исключительно местные. Как индейцы.

Лишь немногие в курсе, что предками чухуахуа были небольшие дикие американские собаки течичи. Их приручили сначала толтеки, основательно одомашнили - ацтеки, у которых течичи считались священными. Как кошки в древнем Египте.

Но до недавнего времени никто не знал, что у крошечных собачек был, как минимум, еще один предок, прямо скажем, неожиданный – дикий мексиканский койот. Этого - порой задиристого, а иногда и трусливого хищника – в близкие родственники крохотулям «записали» ученые, коллективом которых руководил Александр Иоаннидис. Результаты исследования опубликованы в престижном издании Nature.

В крошечных собачках течет дикая кровь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Родство кайотов и чихуахуа – генетическое. Было обнаружено с помощью новейших компьютерных программ Gnomix и Gnofix, которые позволяют одновременно анализировать геномы разных животных, отыскивая сходства, подобия и эволюционную взаимосвязь друг с другом.

Оказалось, что чихуахуа и дикие койоты имеют несколько общих сегментов генома, что заметно даже по их внешности. Ушами, мордами, лаем и независимым нравом «родственники» явно похожи.

Корни «генетической общности» тянутся, конечно, к течичи. Именно их интимная связь с койотами и довела до чихуахуа. Когда точно в прериях стали происходить прелюбодеяния, исследователи не установили, но определили, что скрещивания начались скорее всего спонтанно. И задолго до «открытия» Америки.

А вот к миниатюризации получившихся в итоге собачек причастны, похоже, все же люди, которые намеренно отбирали щенков всё меньшего и меньшего размера.

Современные чихуахуа, в породе которых уже после Колумба много чего оказалось намешанным, – отчасти все же койоты. Только очень маленькие. Мини-койоты.

Крылов, сочиняя свою басню, про слона и Моську, вполне мог иметь в виду чихуахуа. Фото: картинка из книги И.А. Крылова «Слон и Моська», рисунок П. Репкина / gosfilmofond.ru.

Если собачка вдруг сильно испугается, как «трусливый койот». Или, наоборот, начнет яростно защищать свою территорию – хозяйскую сумочку, к примеру, не удивляйтесь - это дикая кровь дает о себе знать.

Кстати. Ай, Моська! Знать, она сильна, коль лает на слона, - Крылов вполне мог иметь в виду чихуахуа.