Конгрессмены одобрили законопроект об «адских санкциях» против России: подпишет ли его Трамп

Не исключено, что Трамп возьмет паузу, чтобы посмотреть, как будут развиваться события Фото: REUTERS.

Палата представителей США сделала очередной шаг к ужесточению антироссийских санкций. В ходе процедурного голосования конгрессмены 214 голосами против 211 поддержали законопроект об «адских санкциях» против России, который незадолго до своей смерти успел представить сенатор-русофоб Линдси Грэм*.

Законопроект предусматривает введение пошлины в 500% на товары из РФ и 100% - для тех стран, которые покупают российские энергоносители. Также санкции могут затронуть российских политиков и военных, госкомпании и иностранных поставщиков. Предлагается усилить ограничения против так называемого «теневого флота», запретить новые американские инвестиции в Россию и ужесточить экспортный контроль. Отдельный блок в законопроекте посвящен Ирану.

До окончательного принятия документа еще далеко, но важный процедурный рубеж уже пройден. Помимо всех республиканцев в поддержку законопроекта высказались два демократа: Джаред Голден от штата Мэн и Мари Глюзенкамп Перес от Вашингтона. Остальные 211 их однопартийцев дружно проголосовали против. Как сообщает The Hill, именно голоса Голдена и Глюзенкамп Перес помогли протолкнуть документ. В августе его уже одобрил Сенат.

Накануне руководство Демпартии призывало не поддерживать эту инициативу, указывая, что она принесет США больше вреда, чем пользы. Ведь тогда Дональд Трамп получит возможность вводить пошлины для Китая, Индии, Словакии, Венгрии. Также в списке фигурирует Франция, Бельгия и Япония. Именно тарифные полномочия, которыми планируется наделить американского президента, стали камнем преткновения для демократов. По их словам, у Трампа появятся слишком большие возможности для ведения торговых войн, что может спровоцировать рост цен внутри Америки, пишет Axios.

Политолог Данила Гуреев в разговоре с KP.RU подчеркнул, что теперь многое зависти от позиции президента США. Ему предстоит решить, подписывать документ, превратив его в закон, Поэтому и нет. И ситуация для Трампа складывается непростая.

- Если Дональд Трамп подписывает это соглашение, то он фактически дает зеленый свет санкциям против России. И он отлично понимает, что российское руководство на это отреагируют, мягко скажем, не очень позитивно. С другой стороны, не подписав этот документ, он рассорится с немалой частью американского истеблишмента и с европейцами, - указывает эксперт.

Поэтому не исключено, что Трамп возьмет паузу, чтобы посмотреть, как будут развиваться события, предполагает Гуреев.

- Я слабо верю в то, что этот законопроект будет реализован. Вряд ли президент наложит вето на решение Конгресса - все-таки документ готовился республиканцем. Скорее всего, эпопея с его пописанием будет затягиваться, - полагает Гуреев. - Трамп в большей степени бизнесмен, чем политик. Просчитав все риски, он едва ли пойдет на эскалацию торговых конфликтов, тем более, что ситуация на нефтяных рынках далека от спокойной и, скорее всего, продолжит ухудшаться из-за нерешенного кризиса вокруг Ирана.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России

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