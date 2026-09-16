Рыбное филе, роллы и нарезка: почему россияне стали покупать больше дорогой еды

Продажи мясной гастрономии «в граммах» снизились, тогда как колбасной нарезки (самой дорогой группы в мясной категории) выросли Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Вот жалуемся мы на жизнь, жалуемся, а тут раз — ученые люди подсчитали, что зря жалуемся: жизнь-то налаживается. Выяснилось, что россияне стали больше денег тратить на еду, причем, в рост пошел спрос именно на более дорогие покупки. Например, не просто рыбьи тушки, а филе. И не просто набор продуктов, чтобы что-нибудь приготовить, а все активнее покупают уже готовую еду — разогрел в микроволновке и кушать подано.

К такому выводу пришли в аналитической компании NTech (полное название «Новые технологии»), KP.RU ознакомилась с этим исследованием.

В первом полугодии продажи продовольствия выросли на 2,1% год к году, а в денежном - на 6,4%. То есть затраты на продовольствие выросли примерно на 4% по сравнению с количественным ростом покупок. Так, может, дело в том, что еда подорожала? Нет, продовольственная инфляция за это время составила всего 2% - получается, что оставшиеся 2% затрат пришлись именно на изменение наших пристрастий — выбираем подороже. Например, продажи рыбьих тушек снизились на 8%, а филе прибавило целых 38%! Продажи мясной гастрономии «в граммах» снизились на 2%, тогда как колбасной нарезки (самой дорогой группы в мясной категории) выросли на 13%.

- Потребитель готов платить не просто за продукт, а за удобство его использования, - прокомментировали KP.RU в NTech.

Еще мы полюбили себя баловать — даже не просто «вкусненьким», а «самым вкусненьким». Так продажи шоколадных плиток в целом снизились на 15%, а среди премиальных марок — увеличение до 65%. Шоколадные конфеты в целом ушли в небольшой минус, а вот «Трюфель» заметно прибавил. Среди «полезного» выбирают то, что считается «самым полезным» - так оливковое масло прибавило 19% при том, что другие растительные масла на 2% упали. Ну и конечно, долой рутину! Лимон, наш вечный спутник жизни, потерял 12%, а лайм, который настойчиво рекламируется во многих рецептах, прибавил по итогам полугодия 31%!

- Все это опровергает сценарий тотальной экономии, - отметили в NTech. - Если бы речь шла о кризисе на рынке питания, то мы бы не увидели огромного количества примеров, когда люди обращаются к покупкам более дорогих, интересных и вкусных продуктов.

Продажи рыбьих тушек снизились на 8%, а филе прибавило целых 38% Фото: Александр ГЛУЗ.

Еще один момент, на который обратили внимание исследователи, - это приверженность конкретным маркам. Люди готовы взять упаковку поменьше, переключиться с одного продукта на другой, но не изменять любимому с другим брендом.

При этом сохраняется и другая тенденция потребительского рынка — прямо противоположная: растет спрос и на более доступную еду. Например, среди морепродуктов лидеры роста не гребешки с лангустами, а старые добрые креветки классического среднего размера 50/70 — они дешевле не только моллюсков, но и среднестатистической рыбы. А среди тропических фруктов впереди по продажам киви — их цена значительно ниже, чем у другой экзотики. То есть покупатели хоть и экономят, но в пределах достаточно дорогих сегментов.

Еще одна особенность — стремление к чему-то этакому за умеренную цену.

- Наше анкетирование, в частности, выявило, что претензий по качеству к готовой еде нет, но есть ощущение «обманутых надежд», - рассказали нам в NTech. - Потребителю хочется чего-то необычного, на «ресторанном» уровне, но при этом, чтобы не было дорого.

На какие продукты сильнее всего вырос спрос*

Продукт Прирост/падение, % Цена руб/кг (руб/л)

Греческий йогурт с добавками +116 449

Греческий йогурт +67 381

Вязкий йогурт +12 352

Молочные коктейли (в т.ч. протеиновые) + 60 225

Молоко +2 95

Роллы +46 1402

Готовая еда +14 525

Филе рыбы +38 833

Рыба тушка -8 462

Креветки 50/70 +35 588

Рыбная продукция +7 691

Морепродукты +21 738

Лайм +31 584

Лимон -12 235

Киви +30 248

Тропические и экзотические фрукты +12 303

Шоколадные конфеты «Трюфель» +27 716

Шоколадные конфеты -2 658

Оливковое масло +19 1114

Растительное масло -2 155

Колбасная нарезка +13 1097

Мясная гастрономия -2 498

* Продажи в физическом выражении, первое п/г 2026 к первому п/г 2025

Источник: NTech

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