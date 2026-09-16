Обращение Владимира Путина к россиянам 16 сентября 2026 года: прямая онлайн-трансляция Фото: REUTERS.

16 сентября президент России Владимир Путин выступит с телеобращением к гражданам. Повод — предстоящие выборы в Государственную думу. Начало запланировано на 18:00 по московскому времени. Сайт KP.RU проведёт прямую онлайн-трансляцию обращения главы государства.

«В шесть вечера президент планирует обратиться в телеобращении к гражданам страны по случаю предстоящих парламентских выборов», — рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства назвал такое обращение традиционным.

Обращение Владимира Путина к россиянам 16 сентября 2026 года: прямая онлайн-трансляция

Ранее Путин уже высказывался на тему выборов в Государственную думу. Он выразил уверенность, что они подтвердят устойчивость государства и станут выражением воли миллионов россиян. По его словам, страна не отступит от принципов народовластия даже в самых сложных условиях. Голосование пройдёт на всех уровнях по всей стране — от Дальнего Востока до Новороссии и Донбасса.

Возможность граждан самим определять путь развития страны президент называет основой легитимности демократических институтов.

Напомним, что выборы в Государственную думу IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Россияне изберут 450 депутатов: 225 - по партийным спискам и 225 - по одномандатным округам.