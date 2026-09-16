Клоп Тейлор Свифт, оса Брэд Питт и жужелица имени Высоцкого: кто и зачем дает животным человеческие имена

Энтомолог Сара Шредер открыла новый род растительноядных клопов-слепняков и назвала его именем Тейлор Свифт. Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press, Sarah Schroeder/UCR

Эта новость потрясла соцсети: клопа из Австралии назвали в честь популярнейшей на Западе певицы Тейлор Свифт. И одновременно стало известно, что микроскопическому рачку и иранской ящерке присвоил фамилии российских ученых. Откуда взялась традиция именовать живых существ фамилиями людей? KP.RU погрузился в мир насекомых, и не только, с человеческими именами.

ОДНО ЛИЦО

Энтомолог из Австралии Сара Шредер - давняя поклонница певицы Тейлор Свифт. Поэтому, когда ей посчастливилось открыть новый род растительноядных клопов-слепняков, она не думала долго, как его назвать: Swiftiephylus. Инициатива предсказуемо прогремела на весь мир, ведь у Тейлор - многомиллионная армия фанатов. Причем имя Свифт в названии клопа - не разовый хайп, оно останется в научной классификации навсегда. Статья об этом опубликована в журнале Insect Systematics and Evolution.

В род входят 12 видов клопов, их Шредер с коллегами тоже открыла, и им тоже положено присваивать имена. Что ж, берем альбомы Тейлор Свифт, и вот он, источник вдохновения. Так, один из видов Шредер назвала Amator, по-латыни «любовник», потому что у Свифт есть альбом с таким названием, правда, по-английски (Lover).

Новый род растительноядных клопов-слепняков Swiftiephylus. Фото: Insect Systematics & Evolution 2026; 10.1163/1876312x-bja10090 / brill.com

Шредер сказала, что клопики напомнили ей певицу даже внешне: они красно-белые, а Свифт блондинка, и любительница ярко-красной помады.

Сама поп-звезда, насколько нам известно, на столь высокую честь пока не отреагировала. Впрочем, ей не впервой: еще в 2022 году другой фанат Свифт, биолог из США Дерек Хеннен, назвал в ее честь многоножку, обитающую только в штате Теннеси (Nannaria swiftae). Именно там, в Теннеси, Свифт когда-то начинала как певица кантри, рассказывал Хеннен, и добавлял, что писал диссертацию, слушая ее альбомы. Очень помогло.

Свифт определенно оказалась в хорошей компании. «Свои» насекомые есть у Бейонсе (муха Plinthina beyonceae), Греты Тунберг (жук Nelloptodes gretae), Брэда Питта (оса Conobregma bradpitti) и еще у десятков деятелей. Такого, чтобы «звезда» возмутилась, «какое страшное чудище, зачем вы ему дали мое имя», не было. Слава она и есть слава.

ДЕТЕКТИВ С РАЧКАМИ

В год ученые открывают около 15 тысяч видов живых существ (в том числе насекомых - 8-10 тысяч видов). И одновременно со Свифт чести зафиксировать свое имя в биологии удостоились два россиянина. Но они не поп-звезды, а ученые.

На днях стало известно, что в водоемах Восточной Сибири обнаружился новый вид ветвистоусых рачков-плеуроксусов. Открытие сделали ученые из Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН и Института биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН, а результаты опубликованы в журнале Peer.

Вид получил имя Pleuroxus korovchinskyi в честь выдающегося российского зоолога и гидробиолога, доктора биологических наук Николая Михайловича Коровчинского.

В водоемах Восточной Сибири обнаружился новый вид ветвистоусых рачков-плеуроксусов. Вид получил имя Pleuroxus korovchinskyi в честь ученого. Фото: Petr G. Garibian​, Dmitry P. Karabanov, Anna N. Neretina, Alexey A. Kotov / peerj.com

Процесс открытия напоминал детектив. Все началось с масштабного мониторинга пресных водоемов России. Планктон собирали на громадной территории, от Московской области до Краснодарского края и Якутии. И внешне указанные рачки, под микроскопом, выглядели совершенно одинаковыми, из чего следовал вывод, что один и тот же вид везде и живет. Но стоило подвергнуть их молекулярно-генетическому анализу, как правда и вскрылась. Нет, в Восточной Сибири - другие.

И если Свифт, говоря по-честному, к клопу притянули, то здесь все по справедливости. Николай Михайлович - специалист мирового уровня именно в деле изучения ракообразных, автор многочисленных монографий.

И еще одна новость пришла из Ирана. Там работала международная группа исследователей, в том числе из Зоологического музея МГУ. Изучали тонкопалых гекконов - это такие ящерицы. Один из вновь открытых видов (а всего их обнаружили 10) назвали в честь российского герпетолога Николая Орлова (Cyrtopodion orlovi).

Тонкопалые гекконы представляют настоящую загадку для специалистов, чем и вызвано повышенное внимание к ним ученой публики. Для исследований и там задействовали ДНК-методы.

КОГДА ЛЕСТЬ, А КОГДА И УВАЖЕНИЕ

Традицию присваивать животным имена известных людей заложил еще Карл Линней в XVIII веке, который и придумал современную систему биологической классификации. И у самого Линнея сантиментов было ноль. Он называл роды и виды по именам спонсоров своих исследований. Деньги дал - увековечился.

Столетием позже научный мир решил упорядочить систему, и перво-наперво запретили называть роды и виды в честь самого себя (а бывало и такое). Но лазейка нашлась. Я назову в твою честь насекомое, а ты в честь меня птичку. И тебе приятно, и мне приятно, а природе все равно.

И хотя сегодня именовать животных фамилиями спонсоров и толстосумов как-то считается фу, лесть никуда не делась. Именно так экс-президент США Барак Обама стал абсолютным лидером в мире биологических имен: в его честь названы лишайник, вымершая ящерица (Obamadon), рыбка-дартер и паук Aptostichus barackobamai. На самом деле, конечно, каждый из таких случаев - благодарность за выделенный грант, но поди докажи.

Паук Aptostichus barackobamai. Фото:Jason E. Bond. Bond J (2012) / commons.wikimedia.org / Ray Tang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Знаменитостей любят приплетать еще и вот по какой причине. Если животное вымирающее, есть надежда, что «звезда» проникнется, раскошелится и денег на спасение существа (а по сути на зарплаты ученых) даст.

Но оба российских примера в нашей подборке - не из их числа. Здесь фиксация научных заслуг, и ничего более. И вообще, у нас, в России, все больше как-то по любви. Есть жук в честь Егора Летова (Augyles letovi), клещ в честь Виктора Цоя (Trachyoribates tsoi), жужелица имени Владимира Высоцкого (Nebria vandykei vysotskii).

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