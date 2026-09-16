Разлюбили рестораны и полюбили бары: Как и почему меняются привычки россиян

Россияне стали реже ходить в рестораны и кафе, зато чаще – в бары Фото: Артем КИЛЬКИН.

Еще недавно поход в ресторан был выходом в свет и особым случаем - туда шли не просто поесть, а собраться с друзьями или родными, что-то отметить с коллегами. Но тренд меняется. Россияне стали реже ходить в рестораны и кафе, зато чаще – в бары (см. «Только цифры»). С чем связан такой разворот, KP.RUобъяснил президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров.

В ПЛЮСЕ ТОЛЬКО БАРЫ

Средний чек подрос везде. По данным «Чек Индекс», в ресторанах он составил 2838 рублей (+7% год к году), в барах - 2244 рубля (+9%), в кафе и столовых - 754 рубля (+8%), в фастфуде - 521 рубль (+4%). Причина банальна - издержки закладывают в цену блюд.

- Средний чек подрос в связи с издержками (затраты на продукты, аренду, зарплаты, логистику, - Ред.), - объясняет Игорь Бухаров. – Они сразу закладываются в чек конечного потребителя. Понятно, что цены поднимаются, поэтому растет средний чек.

При этом число покупок в ресторанах упало заметнее всего - на 12%. В кафе и столовых - тоже минус, на 4%. В фастфуде - на 8%. А вот бары единственные вышли в плюс - плюс 6% за год. И это уже не про деньги в чистом виде.

По словам президента ФРиО, главный удар по заведениям нанесли супермаркеты с готовой едой и доставка.

- На нас серьезное давление оказывает то, что стали делать супермаркеты, - продавать у себя упакованную продукцию, - говорит Игорь Бухаров. – Многим проще купить готовое в супермаркете, чем готовить что-то самостоятельно.

Если готовую еду тебе привозят, выходить из дома вообще не нужно. И если хочется просто перекусить, а не провести время, то все нужное уже лежит рядом, на полке. В итоге привычки меняются: раньше выбирались куда-то два раза в неделю, теперь - раз в две.

Никто не отменял желание выйти в люди, но в ресторане со скромным заказом бывает неуютно: заказал чашку чая, а вокруг все едят, и кажется, что ты занял чужое место. В баре или кофейне такого давления нет.

- Там никто не обращает внимания, что у вас скромный заказ. И вы спокойно сидите, проводите время, - объясняет Игорь Бухаров. - Бар - это возможность увидеться с людьми, выпить вина, посидеть, пообщаться.

Эксперт обратил внимание, что меняется и сам заказ: если раньше брали закуску, салат и горячее, то теперь часто оставляют только горячее.

А ЕЩЕ ИЗМЕНИЛАСЬ КУЛЬТУРА

По словам Бухарова, уходит и старая культура застолья. Белая скатерть когда-то считалась признаком достатка, а сегодня ресторанов со скатертями почти нет - и никто не жалуется.

- Время идет, и вместе с ним меняются восприятие, культура, обычаи, - рассуждает президент ФРиО. - Раньше белая скатерть на столе говорила о достатке семьи: ее нужно стирать, следить, чтобы не осталось пятен. Сегодня ресторанов со скатертями почти нет - и никто на это не обращает внимания.

Эксперт не удивляется, что дальше будет больше смарт-кафе (заведений самообслуживания): сам разогрел, сам убрал, заплатил - и никаких официантов. Эстетики ноль, зато быстро.

- Жизнь движется вперед. Вот такой запрос сейчас у людей, - резюмировал Игорь Бухаров.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Фото: Дмитрий ОРЛОВ.

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