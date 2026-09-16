Русское географическое общество проводит новый «НЕурок географии»

Где бы ни проходил «НЕурок географии», он всегда пользуется популярностью у детей и взрослых. Фото: Анна Юргенсон/Пресс-служба РГО

В разгаре осенний этап просветительского проекта «НЕурок географии», который проводит Русское географическое общество. Тема этого года - «Единство в многообразии», а значит внимание приковано к богатству национальностей, культур и традиций нашей страны. Причем сама акция проходит не только в разных регионах РФ, но и в Белоруссии, Египте, Таджикистане и - впервые — в Ливане и Молдавии.

Гостей ждут реальные и виртуальные путешествия по самым разным уголкам страны, интерактивные задания, погружение в традиции, обучение ремеслам, знакомство с уникальной природой и культурным наследием. Участники «НЕуроков» любых возрастов смогут примерить на себя роли исследователей, мастеров, первооткрывателей, а также взглянуть на знакомые места по-новому. Центральные площадка проекта будет открыта в Москве 18 сентября на Казанском вокзале. Посетителям предложат выполнить интерактивные задания, посвященные географии и культурному многообразию народов России. Ну а поскольку это «НЕурок», то вместо оценок участников ждут подарки.

Присоединиться к проекту можно и на сайте neurok2026.rgo.ru - там доступна интерактивная игра, посвященная народам и регионам России. Участники смогут проверить свои знания, ответить на вопросы и получить электронный сертификат.

КСТАТИ

В каких оригинальных местах пройдет акция

Мероприятия проходят до 20 сентября — все подробности на сайте neurok.rgo.ru

Челябинская область - под звездами занятие состоится в городе Сатка

Кабардино-Балкария - среди ледников Эльбруса на высоте 3,7 тыс. м.

Адыгея — на вершине скалы Нагой-Кош (2090 м).

Хакасия — на горе Амога, которая является настоящей трехмерной площадкой для изучения физической географии.

Камчатка - у Козельского вулкана, где нужно будет провести настоящую исследовательскую работу.

Дагестан - в селении Нижнее Казанище, где гостей познакомят с процессом изготовления шелковой нити из кокона тутового шелкопряда.

Подмосковье - в Егорьевске участники разгадают тайну гуслицкой росписи — самобытного искусства старообрядцев, сложившегося в XVII–XIX веках.

Санкт-Петербург - государственный музей Арктики и Антарктики приглашает пройти по маршруту «Северный морской путь: голоса народов».

Воронежская область — в уникальном музее-заповеднике «Дивногорье» помогут проследить историю местности от палеолитических стоянок до современности.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

«НЕурок географии» — просветительский проект РГО в 2023 году. За прошедшие годы более 2,7 тыс. мероприятий прошли в 89 регионах России и 10 зарубежных странах. Участниками стали 253 тыс. человек. В отличие от стандартного урока, «НЕурок» превращает процесс познания в игру и занимательное путешествие в мир географии и смежных наук. Каждая площадка самостоятельно выбирает содержание и подходящий вид «НЕурока». Среди самых популярных форматов — мастер-классы, полевые практикумы, экологические походы, путешествия по заповедникам, посещение научных, промышленных и культурных объектов, викторины и игры.