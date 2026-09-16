«Пусть не ждут особого отношения»: в Европе холодно восприняли идею об «особом альянсе» Канады с ЕС

Брюссель прохладно принял предложение премьер-министра Канады Марка Карни о создании «уникального альянса» с Евросоюзом Фото: REUTERS.

Брюссель прохладно принял предложение премьер-министра Канады Марка Карни о создании «уникального альянса» с Евросоюзом, сообщает Financial Times. Карни, отправившийся в европейское турне, ранее призвал Европу углубить экономический альянс с Канадой и предоставить ей статус «ассоциированного члена». Однако его оптимистичные заявления европейцев не впечатлили. «Мы любим канадцев, но все очень реалистично оценивают, что возможно, а что нет», - сказал в беседЕ с FT один дипломат ЕС.

Другой европейский дипломат отметил, что на некоторые столицы блока влияют опасения о реакции президента США Дональда Трампа на возможное сближение с Канадой. У Вашингтона с Оттавой сейчас, как известно, отношения непростые. Трамп, объявивший о своем желании видеть северную соседку 51-м штатом США, может очень бурно отреагировать на «европейские происки». Особенно нервничают наиболее зависящие от НАТО (читай, от США) страны, в частности прибалтийские государства. Да и те же датчане понимают, что в ответ Вашингтон вновь начнет активно заявлять о своих притязаниях на Гренландию.

УРСУЛУ УГОВОРИЛИ ОСТАТЬСЯ

Скепсис европейской дипломатии по поводу предложения Карни вылился в откровенный скандал.

Канадский премьер заранее прибыл в Страсбург, чтобы послушать сегодняшнее выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с ежегодным посланием к ЕС. Он должен был стать первым иностранным главой правительства, присутствовавшим на этом мероприятии. А в четверг он сам собирается выступить перед парламентариями, чтобы, как ожидается, изложить свое видение взаимодействия Канады и ЕС.

Но председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поначалу заявила, что не останется слушать речь канадского гостя, а вернется в Брюссель, где у нее более важное событие - пресс-конференция по вопросам безопасности детей. Издание POLITICO сообщает, что была отменена и намечавшаяся на вторник и личная встреча Карни с фон дер Ляйен: якобы, в рабочем графике Урсулы произошли какие-то сдвиги.

Канадский премьер заранее прибыл в Страсбург, чтобы послушать сегодняшнее выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с ежегодным посланием к ЕС. Фото: REUTERS.

Решение главы Еврокомиссии вызвало недоумение не только у канадцев, но даже и у некоторых европейских чиновников. «Серьезно, фон дер Ляйен? Это больше, чем плохие манеры. Это неприемлемо», - заявила бельгийский евродепутат Катлин Ван Бремпт.

Даже председатель Европарламента Роберта Метсола была обескуражена. «Я поговорила с ней (Урсулой. - Ред.). По этому поводу было много вопросов. Но полагаю, что не мне судить», - завила Метсола.

Видимо, поняв, что столь явное игнорирование канадского премьера выглядит уж слишком вызывающим, глава Еврокомиссии в последний момент все же решила задержаться еще на сутки. «Председатель фон дер Ляйен будет присутствовать на выступлении премьер-министра Карни в Европарламенте в четверг», - сообщила официальный представитель ЕК Паула Пиньо. Поэтому пресс-конференцию по детям перенесли тоже в Страсбург.

НУЖНА ДОЛЯ РЕАЛИЗМА

Фундаментальная проблема с предложением Карни заключается в том, что никто в Брюсселе и Оттаве, похоже, не может внятно объяснить, каким именно должен быть «особый альянс» ЕС с Канадой.

На встрече послов стран Евросоюза один из дипломатов заметил, что «ЕС - это не какая-то средняя держава, как, возможно, считает Карни, поэтому гораздо меньшая по размерам экономики Канада не должна ожидать особого отношения к себе со стороны союза».

«Многие столицы чувствуют, что нужна доля реализма», - добавил он. Дипломат указал на то, что пока Оттава хочет добиться «ассоциированного членства» с ЕС, 10 стран блока, включая Францию и Италию, до сих пор не ратифицировали торговое соглашение с Канадой от 2017 года, которое было заблокировано из-за возражений нескольких национальных парламентов. Причем эта ратификация выглядит все более неопределенной: Францию ждут президентские выборы, и к власти может прийти Марин Ле-Пен, придерживающаяся протекционизма в экономике. А Джордже Мелони в Италии, возможно, придется заключить альянс с крайне правыми перед всеобщими выборами в следующем году. Все это снижает перспективы одобрения ЕС каких-либо соглашений с Канадой.

ВАШИНГТОН НЕ ПРОСТИТ

Усилия Карни по сближению с ЕС объясняются не стремлением добиться конкретных сдвигов в двусторонних отношениях, а политическим маневрированием в условиях прессинга со стороны США, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Трамп, объявивший о своем желании видеть северную соседку 51-м штатом США, может очень бурно отреагировать на «европейские происки». Фото: REUTERS.

«Канада, и в частности ее премьер, испытывает серьезное давление Соединенных Штатов и лично Дональда Трампа. В этих условиях Оттава ищет дополнительную опору, пытаясь противостоять американскому нажиму. Именно этим объясняется активность Карни в Европе. Однако если рассматривать экономические связи, то Канада и США связаны гораздо сильнее, чем Канада и ЕС. Фактически речь идет о едином экономическом пространстве. Трамп, получая доклады о такой тесной интеграции, требует от Канады более активного участия в американской экономике», - отметил Оленченко.

Теоретически, Канада могла бы попытаться перенести часть своей экономической деятельности на отношения с Евросоюзом, но сделать это мгновенно невозможно. В Брюсселе это понимают, поэтому инициативу Карни воспринимают как политическую попытку объявить ЕС союзником Канады.

«У Брюсселя есть серьезные опасения насчет предложения канадского премьера. Если Евросоюз согласится искать варианты сближения с Канадой, у США появится мощный рычаг давления на ЕС. Прежде всего это углеводороды, цены на которые Вашингтон может повысить в разы. Европа, уже пострадавшая от собственных антироссийских санкций в области энергетики, окажется в еще более уязвимом положении. И тогда странам ЕС будет уж точно не до Канады», - резюмировал Оленченко.

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