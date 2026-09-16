Новый шаг для массового строительства: в Подмосковье заработал завод «Префабрика»

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В Московской области начал работу завод, где будут выпускать домокомплекты из железобетонных префабов. Под производство отвели 8,4 га в особой экономической зоне «Кашира». Площадь промышленного комплекса — порядка 25 тыс. кв. м. Проект появился при участии ДОМ.РФ Банка: финансирование превысило 4 млрд рублей.

В торжественной церемонии открытия участвовали заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, деловые партнёры, потенциальные заказчики и коллектив завода.

«ДОМ.РФ Банк активно кредитует промышленные предприятия страны в разных отраслях. В том числе, реализует проекты инвестиционного финансирования, когда создается новое производство, такое, как завод «Префабрика», — говорит вице-президент, директор по работе с корпоративными клиентами банка Денис Герасимов. - Новый завод обеспечит застройщиков региона продукцией для наращивания объемов строительства качественного жилья и промышленных объектов».

Новое предприятие специализируется на железобетонных префаб-элементах. Их можно применять при строительстве жилых, коммерческих, промышленных и социальных объектов. На первом этапе завод способен выпускать до 240 тыс. кв. м продукции в год.

«В рамках инвестпроекта на территории ОЭЗ «Кашира» построен промышленный комплекс площадью порядка 25 тыс. кв.м. Инвестиции в проект компании «Префабрика» составили 5 млрд рублей. На предприятии будет создано порядка 300 рабочих мест для жителей Подмосковья. Продукция компании «Префабрика» будет востребована при создании промышленной недвижимости, в том числе индустриальных парков и помещений в формате «Лайт индастриал». Уже сегодня компания реализует несколько проектов в сфере промышленности», — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На площадке установлено более 1 тыс. единиц современного оборудования. Оно обеспечивает полный производственный цикл. Поставки рассчитаны на расстояние до 500 км. После запуска второй очереди мощность завода вырастет примерно до 400 тыс. кв. м в год, а штат достигнет около 300 специалистов.

«Нашей команде удалось реализовать такой сложный проект во многом благодаря поддержке Правительства Московской области и содействии Министерства инвестиций, промышленности и науки. И, конечно, мы благодарим финансирующие организации – ДОМ.РФ Банк и ВЭБ.РФ, а также наших деловых партнёров из Китая, Беларуси и Казахстана. Мы уверены, что наш новый завод станет одним из флагманов строительной отрасли Московского региона и надеемся на дальнейшее плодотворное партнёрство с коллегами», — заявил генеральный директор ГК «Префабрика» Александр Горнов.

Одно из ключевых преимуществ предприятия — соответствие продукции современным требованиям к качеству и динамике строительства. Застройщики и девелоперы могут использовать такие элементы для проектов массового качественного жилья разной этажности. Планировочные и фасадные решения — широкие.

Себестоимость удалось оптимизировать. Помогли технологические преимущества, налоговые льготы для резидентов особых экономических зон и целевые субсидии, предоставленные Правительством Московской области.