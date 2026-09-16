«Хватило двух сигнальных ракет»: Российский корвет сорвал натовскую провокацию

Андрей Белоусов наградил медалью «За боевые отличия» командира корвета Балтфлота «Сообразительный» за грамотные действия при столкновении с вертолетом НАТО в юго-западной части Балтийского моря. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня министр обороны Андрей Белоусов наградил медалью «За боевые отличия» командира корвета Балтфлота «Сообразительный» за грамотные действия при столкновении с вертолетом НАТО в юго-западной части Балтийского моря. Вымпел выполнял плановые задачи в нейтральных водах, но днем 14 сентября его РЛС обнаружила приближающуюся воздушную цель. Ее идентифицировали как легкий многоцелевой вертолет ВВС Дании H125M Fennec. На вызовы по международному каналу связи машина не отвечала.

В Минобороны пояснили, что с целью предотвращения провокации со стороны вероятного противника командир корвета принял решение выпустить навстречу вертолету две красные сигнальные световые ракеты. После этого Fennec изменил курс и покинул район нахождения российского боевого корабля. Что могло понадобиться датчанам от «Сообразительного»?

Во-первых, они могли проверять, насколько близко вертолет сможет подойти к корвету без немедленной реакцию. Во-вторых, выяснить, как российский корабль обнаруживает воздушную цель, предупреждает её и какие средства применяет после отсутствия ответа по радио. В-третьих, вертолет мог вести разведывательную фотосъемку, чтобы получить изображение корвета, его вооружения, антенн, бортовых номеров, режима работы экипажа. В-четвертых, датчане вызывающим поведением могли провоцировать российскую сторону на резкий ответ, чтобы потом представить эту реакцию, как агрессивное поведение России.

Что бы ни планировали датские вертолетчики, их удалось отпугнуть всего лишь двумя сигнальными ракетами. «Сообразительному» даже не пришлось облучать цель радарами бортового ЗРК «Редут». Мельчают викинги.