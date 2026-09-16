Фаворитка поп-короля Киркорова: Кто стоит за раскруткой «Мисс Россия» Валентиной Алексеевой и за кого она выйдет замуж

Филипп Киркоров посвящает Валентина Алексеевой песни на музыкальном фестивале, называет своей музой, снимает в клипе. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

20-летняя Валентина Алексеева последние два месяца в центре внимания светских хроникеров. Филипп Киркоров посвящает ей песни на музыкальном фестивале, называет своей музой, снимает в клипе. Валя сопровождает поп-короля Киркорова не только на светских мероприятиях, но и поддерживает на открытии памятника его родителям…

И вот уже первые плоды такой публичности. На этой неделе Валентина Алексеева становится ведущей на федеральном ТВ. Обладательница титулов «Мисс Россия 2024», «Мисс БРИКС» Валентина Алексеева дебютировала в роли ведущей спортивных новостей на «Матч ТВ»: «Мой первый опыт! Волнение было колоссальным, обожаю пробовать новое, бросать себе вызовы и выходить из зоны комфорта. Мы справились!»

Публика в изумлении — как умница и красавица успевает совмещать такую бурную деятельность с учебой в ведущем медицинском вузе страны? А она успевает. По слухам Валентина Алексеева скоро еще и замуж выйдет…

Обладательница титула "Мисс Россия 2024" Валентина Алексеева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

КОРОЛЕВА КРАСОТЫ АЛЕКСЕЕВА И ЕЕ ЖЕНИХ

В августе 2026 года Валентина Алексеева в коротком видеоинтервью для одного из блогеров ответила на вопрос о своем любимом мужчине: «Да, я в отношениях, кстати, этого не скрываю. В отношениях не так давно — последние полгода. Это мои первые отношения. Какой он? Красивый, высокий, заботливый, самый лучший». Также Валя сообщила, что ее избранник младше Филиппа Киркорова — по ее словам, мужчине меньше 40 лет. На вопрос о женихе — «богатый?» — ответила: «обеспеченный».

По слухам Валентина Алексеева скоро выходит замуж: якобы на ее свадьбе в Дубае уже в октябре будут петь пару десятков звезд эстрады от Аллегровой до Басты. Опять же по неподтвержденным слухам жених — крупный бизнесмен, который и обеспечивает все светские выходы красавицы. Появился он в жизни Алексеевой в 2026 году, после чего и началась ее светская жизнь.

Филипп Киркоров и Валентина Алексеева на "Новой волне" в Казани Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

До этого у Вали уже была насыщенная удачными событиями жизнь — она хорошо училась в школе, благодаря чему поступила в престижный столичный вуз. Валентина Алексеева родилась в Чувашии, окончила с золотой медалью школу в Чебоксарах, поступила на бюджет в медицинский университет имени Н. И. Пирогова по специальности «лечебное дело». Вот такая не модель – красивая и умная. Как же девочка, целью которой всегда была учеба стала королевой красоты? Валентина в отличии от большинства моделей участниц конкурсов красоты не занималась с юных лет в модельных агентствах. Но часто слышала в свой адрес комплименты насчет внешности: и однажды обратила внимание на объявление о конкурсе «Мисс Чувашия», прошла кастинг, потом неожиданно для себя победила. Как победительница регионального конкурса красоты поехала участвовать на «Мисс Россия 2024» — и там стала лучшей. Затем как победительница «Мисс Россия 2024» получила путевку на «Мисс Вселенная», где вошла в топ-12 самых красивых женщин мира. В марте 2026 года стала победительницей еще одного конкурса красоты «Мисс БРИКС». Семья у Валентины далека от шоу-бизнеса: мама — бухгалтер, папа — рабочий.

Свою общественную и светскую деятельность Валентина Алексеева успешно совмещает с учебой в медицинском университете. К примеру, в сентябре Алексеева участвовала в открытии нового учебного года в госпитальной школе проекта «УчимЗнаем» Морозовской детской городской клинической больницы. Валентина рассказала, что учится не только на лекциях и вечерами-ночами дома, но и в дорогах — по пути на мероприятия, чтобы не терять ни минуты: «Я много времени в Москве провожу в дорогах, в такси, куда-то еду, бегу, спешу, где-то собираюсь в салонах. И в эти моменты тоже много учусь, даже в машине, когда делаю макияж, могу что-то почитать...».

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