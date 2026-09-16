Хотели запугать Калининградскую область - и обмочили штаны: как провалилась провокация Дании на Балтике

Корвет Балтийского флота «Сообразительный», выполняя задачи в нейтральных водах в западной части Балтики, выпустил две красные сигнальные световые ракеты в сторону вертолета ВМС Дании - для предотвращения провокации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Корвет Балтийского флота «Сообразительный», выполняя задачи в нейтральных водах в западной части Балтики, выпустил две красные сигнальные световые ракеты в сторону вертолета ВМС Дании - для предотвращения провокации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На Радио «Комсомольская правда» обсудили ситуацию с капитаном 1-го ранга запаса Василием Дандыкиным.

РЕЗКАЯ РЕАКЦИЯ

- Почему на этот случай так резко отреагировали западные СМИ?

- Может быть, пилоты датских ВВС обмочили штаны. Но вообще, для них это - очевидный повод для эскалации. Обстановка на Балтике тревожная. Есть заявление польского министра иностранных дел Сикорского - по Балтике и по Калининграду, довольно резкие. У НАТО увеличилось количество учений.

- Плановых?

- Они никак не соответствуют хоть каким-то военным движениям, «угрозам» с нашей стороны - при том идут и наземные, и морские, и военно-воздушные учения. Конечно, главная сила —это Бундесмарине, немецкие ВМС в этих маневрах. А Дания в данном случае — она конечно активный соучастник этих телодвижений.

- Копенгаген — провокатор?

- Полагаю, с датской стороны это была очевидная провокация. Датский вертолет подлетел на расстояние, которое непозволительно в случае сближения с чужим военным кораблем в нейтральных водах. Ну, а гвардейский корвет «Сообразительный» — он же один из лучших кораблей Балтфлота. Не случайно министр обороны дал высокую оценку действиям командира - и наградил его.

- Их задача в чем состоит?

- Локализовать и нейтрализовать наш эксклав в Калининградской области. Я был в регионе совсем недавно. Народ там спокоен и готов ко всему. Люди уверены, что у западников ничего не получится в отношении Калининградской области.

Главная сила в маневрах на Балтике - это Бундесмарине, немецкие ВМС Фото: REUTERS.

ПРОВОКАЦИИ ПРОДОЛЖАТСЯ

- Но провокации будут продолжаться.

- Будут. Вспомните провокации при нашем проходе пролива Ла-Манш. Там же могли быть предупредительные выстрелы и более направленные. И из других видов оружия. Там шел корабль, пусть и небольшого водоизмещения, но с серьезным вооружением. В том числе, и с комплексом ПВО. Мы предупредили — не надо провокациями заниматься.

- Есть такое расстояние при сближении с кораблем, которое непозволительно — когда точно последует ответка?

- Конечно, есть такое расстояние. Все определяется штурманом - если по твоему курсу начинает идти воздушное судно или морской корабль, то это уже воспринимается как прямая угроза.

- Такими провокациями НАТОвцы занимались и в советское время?

- Да, когда я служил на крейсере, который выходил и в Средиземное море. Но тогда, несмотря на напряженность холодной войны было, все таки спокойнее. А сейчас у них обнаруживается определенная наглость.

- А если наша сигнальная ракета попала бы в датский вертолет?

- Там люди четко знают, по какой траектории ракета полетит. Мы просто обозначили. Когда идут предварительные выстрелы, как случилось с английским эсминцем HMS Defender, когда он зашел в районе Севастополя в наши территориальные воды. Были и случаи, когда мы сопровождали через Ла-Манш наши суда - достойно отвечали, а они возмущались. Но море то не их — хотя они и считают, что это НАТОвское море.

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