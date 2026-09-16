Ирина Безрукова об «уколах красоты»: «Куда деваться? Посмотрите в интернете, сколько мне лет»

Ирина Безрукова и ее PR-директор Станислав Влайку пришли в гости на Радио «Комсомольская правда» Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ирина Безрукова и ее PR-директор Станислав Влайку пришли в гости на Радио «Комсомольская правда» и рассказали, как актриса поддерживает молодость кожи и почему полностью отказываться от косметологических процедур не собирается. 61-летняя Безрукова вспомнила, как раньше регулярно прибегала к мезотерапии, и сравнила старые процедуры с современными методами ухода. По словам актрисы, сегодня поддерживать кожу можно уже без сотен болезненных уколов.

«Смотря что называете уколами красоты. Дело в том, что раньше, я не знаю, знакомы вы с такой техникой, как мезотерапия. Это когда берется шприц, маленькая тоненькая иголочка и делается очень-очень много микроукольчиков в лицо. Очень много, более 300. Это больно, это неприятно, даже с обезболиванием, и потом это синяки. Это для того, чтобы витаминами наполнить кожу, чтобы регенерировать, чтобы она была как у молодого человека. Это делается раз в две-три недели, сейчас можно этого не делать. Сейчас тот же состав, который был в шприце, наносится на очищенную кожу и специальным аппаратом немного нагревается лицо и состав попадает как раз вовнутрь, потом охлаждающая маска, и можно гримироваться и идти.

Актриса Ирина Безрукова Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сейчас технологии уже другие, можно без уколов обойтись, и изредка я делаю такую процедуру, которая называется биоревитализация, тоже оживляет подкожный слой. Потому что, куда деваться? Вот посмотрите в интернете, сколько мне лет, вслух не хочу говорить, и приходится, естественно, кожу поддерживать и регулярно навещать своего косметолога. Мне очень везет, у меня уже 15 лет один и тот же косметолог. И она знает, что мне нужно живое лицо. Но, конечно, я называю это реставрацией фресок. В общем, мы поддерживаем внешний мой вид, я ухаживаю за лицом утром и вечером, и мне везет на визажистов-профессионалов, вот мой образ — это заслуга художника-визажиста», — рассказала Безрукова.

Станислав Влайку также прокомментировал разговоры о возможных пластических операциях. PR-директор актрисы отметил, что ее плотный график и постоянное присутствие в публичном пространстве не оставляют возможности надолго исчезнуть из поля зрения.

«И, как вы понимаете, поскольку Ирина появляется регулярно на публичных мероприятиях, времени на пластические операции, если вы к этому ведете, к сожалению, у нас не существует. Потому что у нас такой график, что более чем на 2–3 дня мы не пропадаем из инфополя. Плюс Ирина ведет соцсети регулярно, ежедневно выходит в сторис, где показывает себя. Соответственно, люди, которые подозревают Ирину в каких-то пластических операциях, безусловно, прекрасно выглядят, и это не секрет, это правда. Они могут свои подозрения оставить при себе», — добавил Влайку.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В интервью на Радио «Комсомольская правда» Ирина Безрукова и Станислав Влайку также поговорили об участии в реалити-шоу, конфликте с Инстасамкой, последних громких событиях в мире шоу-бизнеса и восстановлении актрисы после перелома ноги. Полную версию интервью смотрите в VK Видео на странице «Комсомольской правды».

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