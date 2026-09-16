Владимир Путин в 18:00 16 сентября обратился к гражданам России с трехминутной речью. Фото: REUTERS.

Владимир Путин в 18:00 16 сентября обратился к гражданам России с трехминутной речью. В ней глава государства заметил, что каждый гражданин может внести свой небольшой вклад в общее дело, в победу государства – выразив свою волю на выборах.

Обращение Владимира Путина к россиянам 16 сентября 2026. ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ Мы знаем, за что сражается Россия и в чём долг каждого её гражданина, заявил Владимир Путин в обращении к россиянам

Выбрав людей, которые будут принимать законы в решающее для государства время.

ОБРАЩЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА: ЧТО СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ

- Считаю важным обратиться к вам сейчас, - начал глава государства. – Когда в нашей большой стране проходит значимая, во многом определяющая избирательная кампания. В строгом соответствии с законом и в установленные сроки состоятся выборы депутатов Государственной Думы, а также законодательных собраний и руководителей ряда регионов, органов муниципальной власти.

Единый день голосования назначен на 20 сентября. Но проголосовать на федеральных выборах можно будет три дня: 18, 19 и 20 числа.

- Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции, - отметил президент. - Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы.

Одними из самых активных избирателей станут солдаты и офицеры – на передовой также пройдет голосование. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, здесь избирательной комиссии помогают сами военнослужащие. Многие сами вызываются – провести голосование среди сослуживцев.

- Мы знаем, за что сражается Россия и в чём долг каждого её гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Её приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за её будущее, - подчеркнул Путин.

ВКЛАД В ПОБЕДУ РОССИИ

Президент добавил – голосование проходит в год Единства народов России, что само по себе является символическим. И подчеркнет сплоченность страны.

- Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами – миллионы людей, что мы – сплочённый народ, объединённый общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему,

Путин добавил – значение имеет каждый голос. От выбора людей зависит и будущее, и то, кто будет принимать решение в ключевой исторический период.

- От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне. Убеждён, что, опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты, настоящие патриоты России, те, кто не подведёт, кто делом доказал преданность Родине, готовность служить нашему народу, защищать страну от любых угроз.

В конце президент обратился с просьбой – найти время за эти три дня, прийти на участок и выразить свою поддержку стране.

- Голосование будет проходить в течение трёх дней: 18, 19 и 20 сентября. Прошу вас обязательно реализовать своё конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать её развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу, - заявил Владимир Путин. - Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России!