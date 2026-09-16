Падчерица Ивана Урганта запустила собственное шоу о современной поп-культуре: «Цель показать настоящих людей»

Падчерица телеведущего Ивана Урганта Эрика Кикнадзе запустила новое лайфстайл-шоу «План Э». Фото: пресс-служба ВК Видео

Падчерица телеведущего Ивана Урганта Эрика Кикнадзе решила разобраться, как рождаются и меняются явления современной поп-культуры. В VK Видео вышло ее новое лайфстайл-шоу «План Э», в котором она не просто обсуждает популярные тренды, а отправляется непосредственно туда, где формируется новая культурная среда.

Фото: пресс-служба ВК Видео

Первый выпуск проекта посвящен русскому хип-хопу. Кикнадзе прослеживает его путь от локального движения и московских улиц до масштабных концертов, музейных площадок, модной индустрии и массовой культуры. Одной из главных точек этого путешествия стал концерт Басты в «Лужниках»: там Эрика пообщалась с гостями выступления и попыталась понять, как музыка из андеграунда превратилась в часть большого шоу-бизнеса.

Фото: пресс-служба ВК Видео

В рамках выпуска Кикнадзе также заглянула в Дом культуры «ГЭС-2». Куратор программы «ГЭС-2: Звук» Максим Старичков рассказал о том, как музейные пространства взаимодействуют с уличной культурой и хип-хоп-батлами. С развитием русского рэпа зрителей познакомит блогер и диджей Антон Савенко. Он поделится историей жанра и собственным топом знаковых композиций. А современный художник Леха Куджэй вместе с ведущей поговорит об уличном искусстве и его существовании в сегодняшней реальности.

Фото: пресс-служба ВК Видео

При этом «План Э» не замыкается на уже известных именах. В отдельной части выпуска Кикнадзе знакомится с представителями нового поколения рэп-сцены — Old Honda (Даниил Пушкарев), SELFISH (Эдуард Лалаян), The Pak (Миша Жаков) и Flora (Флора Бичахчян). Они расскажут о возвращении интереса к нишевой музыке и андеграунду, а также о том, как молодые исполнители пытаются одновременно сохранить собственную субкультуру и пробиться в широкую аудиторию.

Фото: пресс-служба ВК Видео

«Этот проект про людей, творчество и жизнь. Людей, которых мы приглашаем, возможно, не совсем «на слуху», но в этом и смысл — цель показать настоящих людей, которые одержимы своим делом или являются настолько собой, что невозможно их пройти мимо. От каждого героя я чему-то учусь. В первую очередь это находить общую связь, и не для галочки, а реально окунуться в их мир. Я надеюсь, что этот проект и люди, участвующие в нем, принесут что-то новое в жизнь зрителей, что им правда откликнется», - поделилась Эрика Кикнадзе.

Фото: пресс-служба ВК Видео

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