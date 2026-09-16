Наталью Данилову зрители запомнят по роли Вари Синичкиной в киноленте "Место встречи изменить нельзя" Фото: кадр из фильма.

Наталью Данилову зрители запомнят по одной роли, - хотя ролей в кино, в общем-то, у нее было немало. Наивная девушка, ставшая женой убийцы, в «Тайне «Черных дроздов» по Агате Кристи. Возлюбленная «Человека-невидимки» (снова в дуэте с Андреем Харитоновым). Княгиня Вольская в «Маленьких трагедиях» Михаила Швейцера. Подпольщица в истерне «Кто заплатит за удачу». Елена Прозорова в многосерийной «Жизни Клима Самгина». Почти тридцать персонажей в советском кино и почти столько же в постсоветском - чем не кинокарьера?

Но абсолютно все затмила Варя Синичкина, возлюбленная старшего лейтенанта Владимира Шарапова в мини-сериале «Место встречи изменить нельзя». Роль небольшая, нехитрая (Наталья поначалу от нее отказывалась, считая примитивной), к тому же в итоге озвученная другой актрисой, Натальей Рычаговой. В романе братьев Вайнеров «Эра милосердия» героиня в финале погибала «при задержании вооруженных преступников», что окончательно разбивало Шарапову сердце. Говорят, такой финал не устроил председателя Гостелерадио Сергея Лапина: он потребовал не портить зрителям настроение. И в результате в последней серии сперва фотокарточка Вари на двери подвала спасает Шарапову жизнь, а потом и вид ее самой, с ребенком на руках, выводит его из депрессии. Финальные титры идут буквально по счастливому лицу Вари (Данилова рассказывала, что ее дополнительно вызвали после окончания съемок на один день, чтобы снять этот план, и зрители не заметили, что у Вари там другая прическа - но, в конце концов, могла же героиня подстричься?) А еще Наталья Юрьевна добавляла, что именно этот стоп-кадр ее прославил - потом ее узнавали самые разные люди, от иностранных принцев до советских алкоголиков.

Фото: kino-teatr.ru

Она родилась 25 сентября 1955 года в Ленинграде, в интеллигентной семье: папа был археологом, мама - филологом. Кинокарьеру начала в 12 лет, сыграв главную роль в фильме Игоря Масленникова «Завтра, третьего апреля...» Он был начинающим режиссером, за плечами у которого был только один фильм (потом он прославится, в том числе, «Приключениями Шерлока Холмса и доктора Ватсона»), она - просто школьницей, вместе с сотнями других школьниц пришедшей на кинопробы. Масленников тогда записал в дневнике: «Данилову я снимал уже в одиннадцатом часу вечера. Девочка была серьезная, соглашалась с советами, только если была согласна по сути. Точно все воспроизводила. И это после того, как она проболталась полдня по коридорам студии… Наташа Данилова на кинопробах должна была начинать сцену со смеха, с крика «С первым апреля!» и только потом уже начинать действовать. Мне казалось трудным для ребенка начинать сцену от нуля со смеха и крика. Я решил ей помочь. Сел у камеры и стал смешить, добиваясь натурального смеха. Ничего не вышло. «Я не могу смеяться, — говорит она. — Мне же нужно играть…» И когда я оставил ее в покое, каждый дубль прекрасно начинала со смеха…»

Кадр из фильма "Комедия ошибок", 1978 год. Фото: kino-teatr.ru

В общем, он заключил, что Наташа «уже обладает даром лицедейства». С ним потом согласились преподаватели ЛГИТМиКа, куда девушку взяли сразу на второй курс. Согласился легендарный Георгий Товстоногов, увидевший ее в дипломном спектакле и с ходу принявший в свой Большой драматический театр: она там сразу стала его любимицей. Согласились Владимир Высоцкий с Сергеем Юрским: они рассказали о необыкновенно талантливой девушке Михаилу Швейцеру, и тот сразу предложил ей в «Маленьких трагедиях» на выбор три роли: Клеопатру, Лауру и Вольскую (она выбрала Вольскую, чем очень расстроила Высоцкого - он-то играл в фильме Дона Гуана, и хотел, чтобы Данилова была Лаурой).

Кадр из фильма "Человек-невидимка", 1984 год. Фото: kino-teatr.ru

С Высоцким они и в «Месте встречи» столкнулись в кадре один-единственный раз. Много лет спустя актриса рассказывала, что эта совместная сцена (в ней уже фигурирует подкидыш) далась ей чрезвычайно тяжело: незадолго до съемок она прервала беременность, и у нее начиналась истерика при виде не то что младенцев, но даже витрин детских магазинов. И на съемках она разрыдалась, выбежала из павильона - Высоцкий ее отыскал, начал утешать, и она внезапно рассказала ему о всех своих драмах и переживаниях. В результате Наталья выплакалась, Высоцкий ее успокоил, и эпизод удалось закончить.

Кадр из фильма "Семейный дом", 2010 год. Фото: kino-teatr.ru

В 90-е Наталье Даниловой пришлось тяжело. Умер Товстоногов, а те, кто пришел в БДТ ему на смену, отнеслись к ней холодно. Она уволилась из театра по собственному желанию - и вскоре оказалась без работы и без денег, питалась хлебом и молоком, иногда подбирая и сдавая пивные бутылки. В личной жизни все тоже было печально. Первый супруг, дагестанский актер Асхаб Абакаров, погиб после развода в 40 лет. Второй муж скончался в 45, после инсульта, и его смерть актриса переживала невероятно тяжело - тем более, почти одновременно ушла из жизни ее мать... Выкарабкаться из этих трагедий и вернуться в профессию ей удалось с невероятным трудом. Но она выстояла, в 2001 году стала актрисой Театра имени Комиссаржевской, снималась в сериалах, в том числе очень популярных, типа «Татьяниного дня» и «Крика совы».

8 сентября 2026 года Натальи Даниловой не стало. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

8 сентября 2026 года ее не стало, причем журналисты узнали об этом только неделю спустя. Причины смерти пока не разглашаются, но сообщается, что актриса тяжело болела и скончалась в хосписе.