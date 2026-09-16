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Общество16 сентября 2026 22:00

Нарисуй географа! Стартовал новый конкурс РГО – для юных художников

Стартовал прием работ на конкурс РГО «Нарисуй географа 2.0»
Евгений САЗОНОВ
Открылся прием работ на конкурс «Нарисуй географа 2.0».

Открылся прием работ на конкурс «Нарисуй географа 2.0».

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ.

Открылся прием работ на конкурс «Нарисуй географа 2.0». Впервые юные художники проявили таланты в этих рамках в 2024 году. Тогда более 6,7 тыс. детей из 23 стран нарисовали свыше семи тысяч работ. Главную задачу проекта — популяризацию деятельности РГО и географических профессий – продолжат выполнять и во втором сезоне. Он будет проходить в двух возрастных категориях: от 6 до 10 лет и от 11 до 16 лет. Юные художники смогут изобразить любых специалистов из предложенных 13 номинаций: геоэколог, учитель географии, спелеолог, полярник, страновед, палеогеограф, геоурбанист, демогеограф, специалист по природным катастрофам, озеровед, логист, специалист в области заповедного дела и географ будущего. Причем каждому участнику разрешено подать до 10 рисунков!

Работы принимаются до 4 ноября 2026 года. Далее их будет оценивать экспертная комиссия под руководством Первого заместителя Исполнительного директора РГО Ильи Гурова. В ее составе — профессионалы географии и креативной индустрии: продюсер анимационных проектов «Фиксики» и «Мульти-Россия» Евдокия Санько, заведующий кафедрой экономической и социальной географии им. академика РАО В.П. Максаковского географического факультета МПГУ, профессор Александр Лобжанидзе, художник-иллюстратор детских книг, лауреат международных художественных конкурсов Варвара Леднёва, заслуженный учитель России, член комиссии по географическому и экологическому образованию РГО Игорь Шидловский и другие.

- На мой взгляд, данный проект выходит далеко за рамки конкурса с точки зрения художественного исполнения. Это прекрасный инструмент понимания и популяризации географических профессий, а также важная просветительская инициатива, позволяющая заглянуть в будущее профессии глазами детей и оценить его с высоты профессионального, научного и художественного опыта», — отметила Евдокия Санько.

Экспертная группа определит 10 финалистов в каждой номинации и для каждой возрастной группы. А уже в декабре жюри выберет победителей и призеров конкурса.

«Комсомолка» тоже решила попробовать свои силы – вне конкурса. Наш карикатурист Катя Мартинович изобразила географа и приложила на суд читателей «КП». Она художник – она так видит.

ДОСЛОВНО

Настоящее и будущее

Для понимания, что рисовать мы приводим два примера описания профессий-номинаций. Одна – традиционная. А вторая – настоящий кладезь фантазии. Итак…

УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ

Заходишь на урок географии — и будто распахиваешь дверь в мир путешествий и открытий! Континенты и страны, народы и их традиции, природные явления и животные, океаны, моря, горные скалы, жаркие пустыни и ледяные просторы! А учитель географии — человек, который все об этом знает и, как проводник по планете, ведет к новому и интересному.

Он помогает вам узнать, где находятся разные страны, почему из вулканов вырывается лава, откуда берутся дожди и почему в одних местах жарко, а в других можно встретить снег даже летом. На уроках географии можно изучать карты, а по ним найти путь в Арктику или месторождения нефти и алмазов.

География — это не только учебники. С учителем можно отправиться и в путешествие — ведь зачастую он проводит уроки по ориентированию на местности, устраивает походы в музеи и показывает интересные коллекции всевозможных кладовых природы — листьев деревьев, минералов.

Давай нарисуем не просто портрет учителя, а то, каким ты видишь его за ценной работой!

ГЕОГРАФ БУДУЩЕГО

Номинация — профессия-загадка! Каким будет он, географ будущего? Мы не знаем, но предлагаем тебе, дорогой участник конкурса «Нарисуй географа 2.0», пофантазировать и представить — кем он станет, как он будет выглядеть и чем будет заниматься. Какие инструменты возьмет в руки и на каком транспорте отправится в экспедицию в далекие края на нашей или другой планете?

Чтобы тебе было легче придумать своего героя, эксперты Русского географического общества подготовили несколько подсказок.

1) Друзья географа — современные технологии. Сегодня географы все меньше работают с бумагами и все больше с информационными системами, данными со спутников, фотоловушками, компьютерными программами и искусственным интеллектом. Возможно, в будущем географ будет управлять целой командой летающих роботов-исследователей, не вставая со стула?

2) Меняющийся климат. Самой серьезной проблемой в будущем, по прогнозам, станет изменение климата. Помните палеогеографа, который изучает, какой была наша планета сотни миллионов лет назад? Так вот, изменение климата приводит и к перемене в привычном нам мире и ландшафте и сегодня: тают ледники, исчезают виды растений и животных. Каким станет мир через 50−100−1000 лет? Может быть, в твоем рисунке появятся плавучие города или парки для спасения редких животных?

3) К звездам и Солнцу! Скажет ли в будущем географ «Сегодня я работаю на Марсе, а завтра встретимся на конференции по климату на Юпитере»? Решать тебе. Ведь изучать можно не только географию Земли, но и других планет.

4) Новые профессии. Какие появятся новые географические профессии? Нам рассказали про инженера по переселению людей, дизайнера экосистем, планетарного или космического географа, и даже про «хранителя нулевого меридиана» — человека, который будет следить, чтобы миллиарды мобильных устройств и компьютеров на планете работали в едином формате. А ты какого географа будущего придумаешь?

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