Нарисуй географа! Стартовал новый конкурс РГО – для юных художников

Открылся прием работ на конкурс «Нарисуй географа 2.0». Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ.

Открылся прием работ на конкурс «Нарисуй географа 2.0». Впервые юные художники проявили таланты в этих рамках в 2024 году. Тогда более 6,7 тыс. детей из 23 стран нарисовали свыше семи тысяч работ. Главную задачу проекта — популяризацию деятельности РГО и географических профессий – продолжат выполнять и во втором сезоне. Он будет проходить в двух возрастных категориях: от 6 до 10 лет и от 11 до 16 лет. Юные художники смогут изобразить любых специалистов из предложенных 13 номинаций: геоэколог, учитель географии, спелеолог, полярник, страновед, палеогеограф, геоурбанист, демогеограф, специалист по природным катастрофам, озеровед, логист, специалист в области заповедного дела и географ будущего. Причем каждому участнику разрешено подать до 10 рисунков!

Работы принимаются до 4 ноября 2026 года. Далее их будет оценивать экспертная комиссия под руководством Первого заместителя Исполнительного директора РГО Ильи Гурова. В ее составе — профессионалы географии и креативной индустрии: продюсер анимационных проектов «Фиксики» и «Мульти-Россия» Евдокия Санько, заведующий кафедрой экономической и социальной географии им. академика РАО В.П. Максаковского географического факультета МПГУ, профессор Александр Лобжанидзе, художник-иллюстратор детских книг, лауреат международных художественных конкурсов Варвара Леднёва, заслуженный учитель России, член комиссии по географическому и экологическому образованию РГО Игорь Шидловский и другие.

- На мой взгляд, данный проект выходит далеко за рамки конкурса с точки зрения художественного исполнения. Это прекрасный инструмент понимания и популяризации географических профессий, а также важная просветительская инициатива, позволяющая заглянуть в будущее профессии глазами детей и оценить его с высоты профессионального, научного и художественного опыта», — отметила Евдокия Санько.

Экспертная группа определит 10 финалистов в каждой номинации и для каждой возрастной группы. А уже в декабре жюри выберет победителей и призеров конкурса.

«Комсомолка» тоже решила попробовать свои силы – вне конкурса. Наш карикатурист Катя Мартинович изобразила географа и приложила на суд читателей «КП». Она художник – она так видит.

ДОСЛОВНО

Настоящее и будущее

Для понимания, что рисовать мы приводим два примера описания профессий-номинаций. Одна – традиционная. А вторая – настоящий кладезь фантазии. Итак…

УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ

Заходишь на урок географии — и будто распахиваешь дверь в мир путешествий и открытий! Континенты и страны, народы и их традиции, природные явления и животные, океаны, моря, горные скалы, жаркие пустыни и ледяные просторы! А учитель географии — человек, который все об этом знает и, как проводник по планете, ведет к новому и интересному.

Он помогает вам узнать, где находятся разные страны, почему из вулканов вырывается лава, откуда берутся дожди и почему в одних местах жарко, а в других можно встретить снег даже летом. На уроках географии можно изучать карты, а по ним найти путь в Арктику или месторождения нефти и алмазов.

География — это не только учебники. С учителем можно отправиться и в путешествие — ведь зачастую он проводит уроки по ориентированию на местности, устраивает походы в музеи и показывает интересные коллекции всевозможных кладовых природы — листьев деревьев, минералов.

Давай нарисуем не просто портрет учителя, а то, каким ты видишь его за ценной работой!

ГЕОГРАФ БУДУЩЕГО

Номинация — профессия-загадка! Каким будет он, географ будущего? Мы не знаем, но предлагаем тебе, дорогой участник конкурса «Нарисуй географа 2.0», пофантазировать и представить — кем он станет, как он будет выглядеть и чем будет заниматься. Какие инструменты возьмет в руки и на каком транспорте отправится в экспедицию в далекие края на нашей или другой планете?

Чтобы тебе было легче придумать своего героя, эксперты Русского географического общества подготовили несколько подсказок.

1) Друзья географа — современные технологии. Сегодня географы все меньше работают с бумагами и все больше с информационными системами, данными со спутников, фотоловушками, компьютерными программами и искусственным интеллектом. Возможно, в будущем географ будет управлять целой командой летающих роботов-исследователей, не вставая со стула?

2) Меняющийся климат. Самой серьезной проблемой в будущем, по прогнозам, станет изменение климата. Помните палеогеографа, который изучает, какой была наша планета сотни миллионов лет назад? Так вот, изменение климата приводит и к перемене в привычном нам мире и ландшафте и сегодня: тают ледники, исчезают виды растений и животных. Каким станет мир через 50−100−1000 лет? Может быть, в твоем рисунке появятся плавучие города или парки для спасения редких животных?

3) К звездам и Солнцу! Скажет ли в будущем географ «Сегодня я работаю на Марсе, а завтра встретимся на конференции по климату на Юпитере»? Решать тебе. Ведь изучать можно не только географию Земли, но и других планет.

4) Новые профессии. Какие появятся новые географические профессии? Нам рассказали про инженера по переселению людей, дизайнера экосистем, планетарного или космического географа, и даже про «хранителя нулевого меридиана» — человека, который будет следить, чтобы миллиарды мобильных устройств и компьютеров на планете работали в едином формате. А ты какого географа будущего придумаешь?

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