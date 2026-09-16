Геннадий Онищенко: Пока человек здоров, о вакцине не думает. А как заболеет - спохватывается, что ж не привился вовремя?

Академик РАН Геннадий Онищенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Академик РАН, экс-главгоссанврач РФ Геннадий Онищенко в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал о новой вакцине от гриппа, а также объяснил, почему так важно вовремя прививаться.

- Геннадий Григорьевич, мы с вами встретились 15 сентября. Мы знаем, что этот день выбран не случайно.

- Дело в том, что 15 сентября 1922 года было подписано постановление Совета народных комиссаров РСФСР о санитарных органах республики, - рассказал Геннадий Григорьевич в программе «Диалоги» на Радио «Комсомольская правда». - И только что созданное советское государство приняло очень прозорливое решение, что в стране должны быть врачи, специализирующиеся на профилактике. Тогда молодую республику захлестывали нищета, неустроенность, разруха и – как следствие - инфекции, эпидемии. И для того, чтобы минимизировать потери от этих обстоятельств и была создана Санитарно-эпидемиологическая служба.

Уже в современном периоде был принят закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии. В 1999 году утвердили новую его редакцию, актуализировали в соответствии с современными требованиями. После 2004 года в состав службы добавился надзор за обеспечением прав потребителей - это касается качества продуктов, качества жизни и так далее.

Пользуясь случаем, поздравляю моих коллег, желаю им дальнейших успехов, уверенности в первостепенной важности выбранной профессии. Почему? Потому что если медицинские работники других профессий в большинстве своем лечат уже заболевших, то здесь работа ведется на опережение, чтобы человек не заболел и жил долго. По планам российского здравоохранения к 2030 году средняя продолжительность жизни должна быть не менее 78 лет.

- А народ, кстати, обижается, считает, что санитарные врачи слишком строги в требованиях к выполнению разных нормативов.

- Все нормы, которые есть в санитарной службе, написаны, я не побоюсь этого слова, жизнями, здоровьем людей. Контроль за соблюдением тех или иных нормативов и в гигиене, и в эпидемиологии, действительно, серьезный. Но как же могут не быть строгими требования, если речь идет, например, о таких страшных заболеваниях, как холера или чума?

Необходимость в надзоре очевидна. И пока будет существовать человеческая популяция на планете, всегда так и будет.

- Геннадий Григорьевич, вот уже несколько лет вы организуете у нас в редакции вакцинацию сотрудников от гриппа. Скажите, пожалуйста, почему вы это делаете?

- Жалко вас. Жалко вас, непутевых, вы наплевательски относитесь к своему здоровью.

- А если серьезно?

- А я разве не серьезно говорю? Ну, признаюсь, есть и еще один - корыстный интерес. Рассчитываю на авторитет журналистов в активизации прививочной кампании. Когда люди видят, что признанные властелины душ, например, вы, наверное, его знаете, Гамов...

- Есть такой, да.

- … или другие популярные публицисты прививаются, это стимулирует и читателей, и слушателей последовать их примеру. Тем более, что у нас в государстве прививки делают бесплатно, доступно.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

- И вы же вместе с нами прививаетесь.

- Вы вторгаетесь в мое личное пространство. Я могу подать на вас в суд.

- Не надо! Мы фотографию опубликуем.

- Ладно, признаюсь – да, и я сделал вместе с вами прививку.

- Надо сказать, что редакционный народ весьма дружно идет на вакцинацию. Хотя есть и те, кто побаивается прививок и не хочет их делать.

- Понимаете, когда человек заболел, он все, что хочешь, будет делать. Скажут - пей яд, он будет его пить. А когда он здоров, он думает - а чего это я буду колоться? О вакцине не думает. А как заболеет- спохватывается - почему не привился вовремя? Да уж поздно.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Вот главная причина.

Был период, когда у нас разгуливали и полиомиелит, и холера, и корь. Уносили множество жизней. Когда люди видели, как у них умирали близкие, никто не задавал вопроса - надо или не надо. Никто даже и не думал отказываться от прививок.

А когда это все ушло, осталось где-то только в учебниках или в воспоминаниях, то все уже по-другому воспринимается.

- Как же решать проблему?

- Только методом убеждения. Когда мы в 1977 году принимали закон о вакцинопрофилактике, записали принцип «информированного согласия на прививку». Я должен убедить человека, что это нужно, но не заставить.

- А эта вакцина от гриппа, которую мы сейчас принимаем, она хорошая?

- Понятие «хорошая» это неправильное понятие. Она эффективная.

Каждый год, и это уже более 20 лет, мы изготавливаем новую вакцину против актуальных на данный момент штаммов. Вы, наверное, уже наслышаны о циклическом характере доминирования тех или иных штаммов в тот или иной период. Так вот, ведется глобальный мониторинг за циркуляцией вирусов. Делаются прогнозы, в том числе и на генетическом уровне сейчас. И вырабатывается вакцина с разными компонентами. В нынешнем году создана четырехвалентная вакцина – то есть, против четырех штаммов вируса.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

- Говорят, легко переносится.

- Это те говорят, кто перенес ее легко. Видимо, крепкие люди. Таких большинство, кстати сказать. Но никогда не нужно забывать, что в любом случае вакцинация - это серьезная биологическая операция. Поэтому, прежде чем вколоть препарат, пациента отправляют к врачу, чтобы он убедился, что человек здоров, тогда он дает персональное разрешение на прививку.

А все люди разные, у кого-то может кратковременно подняться температура, появиться недомогание. Это не критично. Иммунная система начинает вырабатывать антитела.

Но еще раз напоминаю: после прививки иммунитет вырабатывается в течение 7-10 дней. Здоровый человек, с хорошо тренированной иммунной системой, откликается быстрее, и человек переносит все легче, чем человек слабенький. Но второму тем более надо «подстелить соломку»:

- Геннадий Григорьевич, предположим, сегодня человек сделал прививку, а завтра вдруг появился насморк, головная боль - все симптомы гриппа. То есть, человек уже был инфицирован ко дню вакцинации и пребывал в инкубационном периоде. И что делать в этом случае?

- Вряд ли это грипп. Потому что прививочную кампанию мы проводим заранее, до сезона этого заболевания. Скорее всего какой-то другой вид ОРВИ.

- А что делать-то: ждать, когда само пройдет или бежать к врачу? Лекарства какие-то можно попринимать?

- Лекарства вы можете употреблять только по назначению врача. Если вы это делаете самостоятельно, это плохо. Самолечением не надо заниматься.

Конечно, идти к врачу. Надо разбираться, что к чему.

Правда, сейчас другая проблема появляется, но она к гриппу никакого отношения не имеет. Все увлеклись искусственным интеллектом, интернетом. Начитаются, наслушаются, приходят к врачу с готовым решением и убеждением, и не дай Бог доктору сказать что-то не так, как написано в шпаргалке, которую пациент себе составил.

- Геннадий Григорьевич, медики говорят, что для того, чтобы не случилось эпидемии или тем более пандемии, надо, чтобы был привит определенный процент населения.

- Это называется популяционный иммунитет. Да, должны быть привиты не менее 60 процентов населения. Если говорить о группах риска, то тут уже 75% должны быть привитыми. Тогда этот популяционный иммунитет очень существенную роль сыграет в снижении интенсивности развития эпидемического или даже пандемического процесса.

- Как в стране сейчас проходит прививочная компания?

- Минздрав закупил 58 миллионов доз вакцины.

- Хватит на всех желающих?

- Не хватит. Потому что Минздрав закупил для школьников от первого до одиннадцатого класса, это 17,5 миллионов человек. И для старших возрастных групп, после шестидесяти лет. Есть группы врачей, есть группы учителей, которые входят в группу риска по своей профессиональной принадлежности. Для них тоже вакцины закупает Минздрав.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

- В его бюджете есть средства на это?

- А как же? Это же их ответственность за здоровье людей. А вот о трудовых коллективах должны позаботиться корпорации, бизнес.

- В поликлиниках часто предлагают сделать прививку не только от гриппа, но и от других заболеваний.

- Детям можно комбинировать те прививки, которые им подошли по срокам по национальному календарю. Это разрешается делать.

А для людей старше 60 мы рекомендуем вакцину от пневмонии.

- А дифтерия, например, или корь?

- АКДС (Адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина - Прим. ред.) детям прививается в первый год. Иногда мы назначаем ревакцинацию АКДС-вакциной. Это ревакцинация по эпидпоказаниям. То есть, если появились заболевшие этим недугом. Дело в том, что прививочный иммунитет более короткий, чем естественный – после заболевания. И через достаточно длительный промежуток времени он может иссякнуть. Мы заметили это явление, когда детская болезнь корь вдруг повзрослела - стала появляться у старших школьников и взрослых. У тех, кого прививали в первый год жизни. И поэтому сейчас в национальном календаре прививок есть ревакцинация взрослых от кори.

- Геннадий Григорьевич, еще ситуация из жизни. Человек заболел, температура держится шесть дней, а тест не показывает ни грипп, ни ковид. Это что, новая болезнь какая-то?

- Почему обязательно новая? Есть сотни вирусов. Парагриппы, РС-вирусы и так далее. И мы вполне можем инфицироваться именно этими штаммами.

Мы прививаем от самых актуальных видов, тех, которые делают погоду. А погоду делают штаммы гриппа. А все остальные двести идут как сопутствующие. Человек может и после прививки заболеть гриппом, если у него ослаблена иммунная система. Если гражданин привился и заболел, то он гораздо легче перенесет эту болезнь, чем непривитый.

- Просто мы уже напуганы всякими разнообразными штаммами ковида… Поэтому боимся чего-то нового.

- Понимаете, бояться полезно. Боишься – прививайся. Паниковать не надо – иди и делай.

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