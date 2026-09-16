«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 17 сентября:

1. Новости с передовой: сбиты 258 дронов

2. Глава режима признал невозможность победы над Россией

3. Варшава даст Киеву ракеты для Patriot

4. Поляки испугались «активности русских» в незалежной

5. Русскую волейболистку внесли в базу «Миротворца»*

6. Зеленский стонет, что его самолет атаковали дважды

7. Посол ЕС в страхе от налетов на Киев не спит в своей койке

8. Сибига требует локомотивов у европейцев

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 17 СЕНТЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» выбили из рядов ВСУ до 220 боевиков. Поражены две бронемашины и девять автомобилей.

От действий группировки «Запад» противник потерял до 210 солдат и офицеров. А также 12 автомобилей и два орудия, в том числе британскую САУ «Braveheart».

«Южная» группировка нанесла украинским вооруженным формированиям такой урон: более 155 бойцов, 20 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения «Центра» уничтожили свыше 380 националистов. Сожжены три бронемашины, 13 автомобилей и станция РЭБ.

На счету «Востока» - более 290 военнослужащих и восемь автомобилей.

«Днепр» упокоил до 40 боевиков, 11 автомобилей и станцию РЭБ.

Силы ПВО сбили 258 дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 17 СЕНТЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Глава режима признал невозможность победы над Россией

Владимира Зеленского корежит. Ему так плохо, что он признал невозможность победы над Россией. В беседе с CBC News украинский просрочка процедил: «Из-за стольких человеческих потерь война перестала быть о победе для обоих... Самая важная победа для всех — это мир». Два года назад Зеленский представлял свой «план победы», который считал безусловным. Похоже, что-то птички принесли из Волчанска и Орехова, а, может, и из Гостомеля...

Зеленскому так плохо, что он признал невозможность победы над Россией. Фото: REUTERS.

Варшава даст Киеву ракеты для Patriot

Польские СМИ сообщают: Варшава передаст Киеву новую партию ракет для американских ЗРК Patriot. До того вице-спикер польского Сейма Кшиштоф Босак с грустью констатировал, что его страна уже отдала восточному соседу ракеты, закупленные для собственной ПВО. А глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач с печалью указывал, что его великая держава уступила Украине очередь на покупку этих боеприпасов у американцев. Вам, как римским патрициям при Калигуле, осталось отдать в бордели ВСУ своих жен.

Поляки сменили подгузники «из-за активности русских»

В оперативном командовании родов войск ВС Польши с тревогой сообщили об активности ВС России на Украине: «Польская военная авиация начала действовать в польском воздушном пространстве». Эти меры превентивные. Поляки «пытались обеспечить безопасность» на территориях, граничащих «с уязвимыми районами». Пришлось закрыть аэропорты Жешува и Люблина. По данным оборонного ведомства, летный час истребителя F-16 стоит 77 тысяч злотых или 21 тысяч долларов. Спустили баксы в канализацию?

Русскую волейболистку внесли в базу «Миротворца»*

Данные Варвары Шубиной, российской волейболистки, попали в базу украинского эрзац-сайта «Миротворец»*. Причина - ее участие во II спартакиаде народов России. Это показалось дегенератам из незалежной покушением на суверенитет и территориальную целостность их псевдо-страны, а также публичную поддержку России. Они зацепились за участие в соревнованиях спортсменов из Крыма, ДНР и ЛНР. В базу этого урод-ресурса также были внесены личные данные российской волейболистки Софьи Булгаковой. Горбатых исправит лишь погост.

Зеленский стонет, что его самолет атаковали дважды

Владимир Зеленский подхватил эстафету у норвежского премьера Гар Стере, который накануне чуть не плакал из-за того, что самолет украинского лидера в Кишиневе едва не сбил страшный дрон (который упал в 160 км от аэропорта — ред.). Бывший КВНщик решил сгустить краски: «В Молдавии был мой президентский самолет, и именно поэтому они атаковали Молдавию. Когда мы возвращались домой, снова через Кишинев, они сделали то же самое». Никто «не заметил» сообщения молдавских авиационных служб о том, что никаких БПЛА в зоне вылета самолета Зеленского не было отмечено. Как «не увидели» и заявления пресс-секретарь российского президента о том, что угроза самолету Зеленского при вылете из Кишинева являлась эфемерной и никакой атаки этого лайнера и в природе не существовало. Но у рептилоида с Банковой, вероятно, прямая связь с инопланетными радарами — а зеленые человечки врать не будут.

Зеленскому померещилось, что его самолет атаковали при вылете из Кишинева Фото: REUTERS.

Посол ЕС в страхе от «налетов на Киев»

Катарина Матернова, посол ЕС на Украине, сходит с ума из-за «русских атак». Она заявила: «Я начинаю уставать от российской пропаганды. А также от ботов и троллей под моими постами. Это лучшее, на что способна ваша пропагандистская машина?» Она заявила, что Брюссель продолжит помогать Киеву «одержать победу» и потребовала от России покинуть территорию Украины прямо сейчас. При этом призналась, что не спит в своей кровати из-за регулярных ударов по Киеву. Приезжайте в Москву — отоспитесь.

Сибига требует локомотивы у европейцев

Андрей Сибига, глава МИД Украины, потребовал от Брюсселя передачи Киеву локомотивов после удара по тепловозу у границы с Польшей в Волынской области. Министр написал в соцсетях: «Призываем наших партнёров оказать неотложную помощь в поиске локомотивов, совместимых с колеёй 1520 мм. И в финансировании ускоренной закупки новых единиц подвижного состава». А мы по шпалам, опять по шпалам идем домой по привычке...

* признан экстремистским и запрещен в РФ