Миллион – за лучший проект по географии

Для заявки на победу придется исследовать самые труднодоступные уголки страны. На фото - верховья Ульи. Фото: Евгений САЗОНОВ.

В шестой раз у ученых и путешественников есть шанс получить одну из самых престижных наград в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России.

Первые награды вручили в 2014 году. С тех пор за номинации боролись более 2,5 тыс. проектов, а победу и премии в миллион рублей получили более 40 авторов и коллективов.

Среди лауреатов такие уникальные проекты, как «Атлас пещер России», программа по возрождению популяции лошади Пржевальского, восстановление деревянных храмов Русского Севера, геоинформационный портал «Россия — от моря до моря», документальный фильм Дмитрия Шпиленка «Нерка. Рыба красная».

Какой он - наш "Географический культурный код". Фото: Евгений САЗОНОВ.

- Такое деятельное, неравнодушное участие в судьбе России всегда было одной из главных черт РГО. И важно, что организация по-прежнему собирает вокруг себя людей целеустремлённых, бескорыстных, которые в прямом смысле раздвигают границы познания, открывают для миллионов людей историю, культуру, традиции, природное богатство России, — сказал о Премии РГО Президент России, Председатель Попечительского Совета Русского географического общества Владимир Путин.

В этот раз премия будет присуждаться в десяти основных и шести специальных номинациях. Побороться за миллион рублей могут как россияне, так и иностранцы. Главное условие — проект должен быть посвящен России.

Имена победителей будут объявлены в 2027 году, который по инициативе Владимира Путина объявлен Годом географии.

Заявки принимаются до 18 января 2027 года на сайте Премии РГО.

КОНКРЕТНО

Одна из самых интересных номинаций - "Вдохновляя на путешествия". Фото: Евгений САЗОНОВ.

Основные номинации Премии РГО:

- «География в школе». Образовательный проект — награда за новаторство в школьном географическом образовании;

- «Богатство России». Природоохранный проект — присуждается за успешно реализованную идею по восстановлению природных экосистем, охране редких видов, экологическому мониторингу и просвещению;

- «Вдохновляя на путешествия». Туристический проект — приз для реализованных туристических маршрутов и проектов, раскрывающих уникальный потенциал регионов России и популяризирующих местное культурное, природное и историческое наследие через путешествия;

- «Юные первооткрыватели». Детский проект — номинация для проектов об изучении России сквозь призму ее природы, культуры, истории и географии, выполненных юными авторами (в возрасте от 8 до 14 лет);

Нашлась своя номинация и для "Юных первооткрывателей". Фото: Евгений САЗОНОВ.

- «Сила в открытиях». Экспедиционный проект — для исследований, в ходе которых достигнуты выдающиеся результаты по итогам полевых и камеральных работ;

- «Географический культурный код». Просветительский проект — номинация для идей, формирующих образ России через ее природу, культуру, историю и географию;

- «Влюбляя в Россию». Просветительский медиапроект — приз за лучший среди теле-, кинопроектов и проектов в социальных сетях о географии, истории, этнографии и культуре России, а также о выдающихся ученых, исследователях и путешественниках;

- «Влюбляя в Россию». Медиапроект-путешествие — премия за лучший медиапроект о путешествиях по России, открывающих новый взгляд на страну сквозь призму ее истории, географии, культуры — нашего общего наследия;

- «В фокусе — Сибирь» — награда поощряет научные, прикладные и просветительские географические работы, посвященные развитию Сибири;

- «География будущего» — приз за успешно внедренное прикладное IT-решение в проекты географической, картографической, экологической и других смежных тематик.

Одна из спецноминаций называется "За верность мечте". Фото: Евгений САЗОНОВ.

Специальные призы:

- «За верность мечте»

- «Открывая Россию миру»

- «Хранители наследия РГО»

- «Впередсмотрящие»

- «Поколение открытий»

- «Моя малая родина»

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